"Coronavirus: În China, un laborator se pregătește să producă la scară mare un potențial vaccin"

Testat pe maimuțe

Teste în străinătate

Grupul a demarat la sud de Beijing o uzină de producție cu capacitatea de 100 de milioane de doze, care va trebui să funcționeze înainte de sfârșitul anului.

Sinovac Biotech, unul dintre cele patru laboratoare chineze autorizate să demareze teste clinice, are speranțe mari. Chiar dacă eficiența vaccinului nu a fost încă dovedită, grupul privat se declară pregătit să producă 100 de milioane de doze anual pentru a lupta cu virusul apărut în China la sfârșitul lui 2019, înainte de a se răspândi în întreaga lume.Cercetătorul are motive să fie încrezător. În 2009, și-a surclasat concurenții și a fost primul din lume care a scos pe piață un vaccin împotriva gripei porcine H1N1.În vastele laboratoare din Changping, în periferia capitalei, este controlată calitatea vaccinului experimental, pe pază de patogeni inerți, deja produși în mii de exemplare. În cutia sa alb-portocaliu, are deja un nume: "Coronavac".Chiar dacă tratamentul este încă departe de a fi omologat, producătorul trebuie să demonstreze că este capabil să-l producă pe scară largă și să supună loturi pentru controlul autorităților. De aici, lansarea producției chiar înainte de finalizarea testelor clinice.Peste o sută de laboratoare mondiale rivalizează pentru a produce primele vaccinul, dar mai puțin de zece au demarat, la acest moment, testele pe ființe umane, potrivit Școlii de igienă și medicină tropicală din Londra.Este și cazul Sinovac, care spune că a obținut rezultate încurajatoare pe maimuțe, înainte de a începe să administreze vaccinul, pentru prima oară, pe 144 de voluntari, la jumătatea lui aprilie, în Jiangsu (est).Dar laboratorul înființat în 2001 nu se pronunță asupra datei la care injecția de o jumătate de mililitru va putea fi comercializată."Este întrebarea pe care și-o pune toată lumea...", recunoaște Liu Peicheng, directorul laboratoruluiPotrivit OMS, producerea vaccinului ar putea dura între 12 și 18 luni.Sinovac, care are circa o mie de angajați, speră să obțină la finalul lui iunie primele rezultate privind securitatea produsului său, în cadrul testelor faza 1 și 2, a explicat Meng Weining, director pentru afaceri internaționale.Aceste teste vizează să verifice dacă vaccinul nu este periculos pentru om. Penjtru a se asigura că este eficient, va urma un test faza 3 la purtătorii de virus.Problema: în prezent, "doar câteva cazuri sunt semnalate zilnic în China", spune Meng. Dacă nu va urma un al doilea val epidemic, grupul va trebui să testeze persoane pozitive în străinătate."Suntem în contact în prezent cu mai multe țări din Europa și din Asia", a precizat el."Un test de faza 3 include în mod normal mai multe mii de persoane. Nu este ușor să obții aceste cifre, în nicio țară", arată el."Lucrăm zi și noapte, lucrăm în trei schimburi, nu pierdem niciun minut", asigură Meng.Raportat la populația mondială, un eventual vaccin Sinovac nu va fi suficient pentru a proteja planeta. Dar Meng asigură că grupul său, cotat pe Nasdaq, este pregătit pentru "colaborări" cu parteneri externi, cărora le vinde deja vaccinuri existente împotriva gripei sau hepatitei.A oferi prima un vaccin împotriva Covid-19 ar constitui o revanșă importantă pentru China, care încearcă să facă uitat faptul că pandemia s-a născut pe teritoriul său."Primim mult sprijin din partea guvernului chinez", afirmă Meng. Nu atât bani, cât cooperări cu instituțiile publice de unde Sinovac se aprovizionează cu tulpini virale.Pe lângă Sinovac, Beijing a aprobat testarea clinică a altor trei vaccinuri experimentale: unul lansat de Școala militară de științe medicale și grupul de biotehnologie CanSino; altul de Institutul pentru produse biologice și Institutul de virusologie din Wuhan, unde a apărut coronavirusul; și ultimul al grupului China Biotics, care a demarat marți teste pe 32 de voluntari.