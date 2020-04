Coronavirus în lume: Facebook elimină evenimentele anti-carantină anunțate în unele state americane

Aflată sub presiunea unei părți a opiniei publice de a înlătura conținutul dăunător și informații false legate de coronavirus, compania a precizat însă că va cenzura doar acele anunțuri în care se specifică clar este vorba despre proteste față de măsurile guvernamentale de combatere a pandemiei.Măsurile privind izolarea la domiciliu, considerate esențiale de către experții în domeniul sănătății și care au dus la blocarea economiei și trecerea în șomaj a 22 de milioane de americani, sunt dispuse la nivel de guvernatori și nu la nivel federal. Facebook a mai transmis că se va supune directivelor și va elimina evenimentele care sfidează distanțarea socială.SUA se confruntă cu cel mai mare număr de cazuri de infecții, peste 756.000 de îmbolnăviri, și a ajuns la 41.150 de decese, dintre care aproape jumătate sunt din statul New York.Chiar dacă numărul cazurilor de infecții raportate în 24 de ore a mai scăzut, ca medie națională, totuși apar noi focare de infecție, acesta fiind cazul în Chicago, Boston și Philadelphia.În mai multe orașe, unii oameni au ieșit în stradă solicitând renunțarea la carantină, imaginile în care mașinile cu protestatari sunt oprite de cadre medicale așezate în mijlocul șoselei devenind virale.Președintele Donald Trump, care are ca obiectiv câștigarea unui nou mandat în alegerile din noiembrie, a părut că încurajează protestele, transmițând mai multe mesaje pe twitter privind ”eliberarea” unor state aflate în carantină și guvernate de democrați.Experții din domeniul sănătății care se află în prima linie a luptei împotriva epidemiei de coronavirus au avertizat că SUA riscă să se confrunte cu un al doilea val de infecții, mult mai dramatic, dacă renunță prematur la măsurile de restricție.