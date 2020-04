Care e situația în spitalele unde conducerea a fost preluată de Armată: Spitalul din Deva, operaţional după Paşte / La Suceava: „Suntem într-o situaţie de acalmie temporară”

Vezi și:

Numărul oficial de cazuri de coronavirus din România a urcat sâmbătă la prânz la 8.418 după raportarea a încă 351 de infecții. Ultimul bilanț al deceselor provocate de Covid-19 a ajuns astăzi la 417 după raportarea a încă șase victime.





La Terapie Intensivă, în acest moment, sunt internați 248 de pacienți.





acolo unde 24 de angajaţi au fost confirmaţi cu COVID-19, încep să se redeschidă secţiile.„Am găsit în rândul angajaţilor spitalului oameni temători, neîncrezători, asta şi datorită vremurilor pe care le trăim şi desigur am găsit si oameni receptivi”, a spus colonel medic Alexandru Keresztes, manager interimar la Spitalul Judeţean Focşani, informează Mediafax., medicii militari au reuşit să oprească focarul de acolo şi le dau asigurări oamenilor că pot fi trataţi în condiţii de siguranţă.„Este o experienţă nouă pentru mine, a fost ceva cu care nu m-am mai întâlnit. Dar este provocator şi cu sprijinul echipei am reuşit să rezolvăm o parte din problemele acestui spital şi să facem să devină operaţional până după Paşti în proporţie de 100%”, a spus maior medic Bogdan-Ion Ţambrea, director medical Spitalul Judeţean Deva.„Celor din judeţul Hunedoara pot să le transmit, că, la fel cum am zis şi în prima intervenţie, îi asigurăm de tot sprijinul şi se pot baza pe noi. Îi rog din suflet să înţeleagă că dacă dânşii au anumite suspiciuni privind desfăşurarea activităţilor în această instituţie, le garantez şi îi asigur că toate activităţile sunt conform procedurilor în vigoare”, a afirmat lt. col. medic Constantin Vlase, manager interimar Spitalul Judeţean Deva., cel mai mai mare focar de coronavirus din România, cu peste 2.000 de cazuri confirmate și aproape 90 de decese, medicii militari anunță că ţin lucrurile sub control.„Situaţia acum în spital este stabilă, avem un număr de 465 de pacienţi COVID, deci s-a mai redus numărul celor care sunt trataţi în spital, avem o resursă suplimentară de 700 şi ceva de paturi. Din acest punct de vedere) suntem într-o situaţie de acalmie temporară, însă ne pregătim pentru ceea ce s-ar previziona în următoarele două săptămâni de evoluţie”, explică Ionel Oprea, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii.Medicii au şi un mesaj pentru pacienţii bolnavi de COVID.„Doresc să îi asigur că facem tot ce ne stă în putere, atât eu, colegii mei, personalul medical cât şi personalul de sprijin auxiliar ca aceşti pacienţi care vor să se întoarcă cât mai repede şi sănătoşi la familie şi la cei dragi”, spune colonel dr. Daniel Derioiu, comandant Spitalul Judeţean Suceava.Departe de familii, militarii care luptă acum altfel cu moartea se gândesc şi la sărbători şi speră ca perioada aceasta grea să treacă cât mai repede.Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 90.991 de teste.