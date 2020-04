Hunedoara: Focar de infecție într-un cămin - 22 de bătrâni și 5 îngrijitori confirmați cu Covid-19

Un nou focar de infecție raportat într-un cămin de bătrâni de aceasă dată în Orăștie, Hunedoara. 22 de bătrâni și 5 îngrijitori au fost confirmați cu Covid-19. Alți patru locatari ai căminului sunt suspecți și internați în spitalele din județ.







22 de bătrâni dintre cei 30 instituționalizați în Complexul de Servicii pentru Vârstnici din orașul Orăștie au fost loviți de COVID-19. Rezultate pozitive au primit și cinci persoane care lucrează aici cu bătrânii, potrivit Gazeta de Dimineața.





"Cei care sunt acum în centru nu au probleme majore. Cel mult au avut temperatura, dar personalul medical angajat i-a ținut sub control. Am luat decizia împreună cu cei de la DSP și cu domnul prefect să îi păstrăm pe toți în centru și să înceapă aici, sub supraveghere, tratamentul”, a declarat primarul din Orăștie Ovidiu Bălan.







Alți patru bătrâni se află deja internați la spitalele din Orăștie (3) și Hunedoara (1) fiind suspecți.







Pacientul zero este unul dintre locatarii centrului internat în perioada 11-25 martie la Spitalul Județean din Deva. Acesta ar fi suferit o intervenție chirurgicală. Cinci dintre bătrânii instituționalizați au peste 90 de ani.





În urmă cu o săptămână un focar de infecție a apărut într-un cămin din Galați unde locuiesc peste 100 de persoane și a îmbolnăvit mai multe persoane. Instituția privată este în carantină, fiind păzită de jandarmi, iar autoritățile caută un manager care să gestioneze situația.