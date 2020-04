LIVEVIDEO Mesajul Papei Francisc: Pentru mulți este un Paște al singurătății, trăit între doliu și multe neajunsuri. Dar Dumnezeu nu ne-a lăsat singuri / UE este în fața unei misiuni istorice

: Mesajul Papei Francisc: ”Învierea este biruința iubirii asupra răului.Este marca lui Dumnezeu. Gândul meu astăzi se îndreaptă direct către cei care sunt afectați direct de coronavirus, către victime și rudele lor care nu au reușit să le adreseaze un ultim cuvânt. Să le dea mângâiere și speranță celor care sunt încă în încercare, care sunt bătrâni și singur. Pentru mulți este un Paște al singurătății, trăit între doliu și multe neajunsuri. Dar Dumnezeu nu ne-a lăsat singuri. Nu te teme, am înviat și sunt mereu cu tine” .El a mai adresat un gând special medicilor și militarilor, dar și Europei, în general, precizând că acest bătrân continent a reușit, de-a lungul istoriei, să depășească conflictele.”UE are în fața ei o misiune istorică, (...) să nu se piardă ocazia solidarității, nu e loc de diviziunie”, a mai spus Suveranul Pontif, care a făcut o pledoarie împotriva egoismului.Evanghelia învierii este proclamată, ca de obicei, în greacă și latină.La finalul Liturghiei, Papa merge în sacristie, unde își lasă veșmintele liturgice, apoi se întoarce în bazilică și merge în fața Altarului Mărturisirii, de unde transmite ”Urbi et Orbi” mesajul pascal și binecuvântarea apostolică, însoțită de darul indulgenței plenare.