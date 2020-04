Situație gravă la Spitalul Județean Focșani, nou focar de coronavirus. Nelu Tătaru: Managerul depistat pozitiv nu e de găsit. A luat laptopuri, documente și s-a izolat la un hotel / Vom merge pe conducere militară

„​La Focșani, avem mai multe focare mici care tind să conflueze. E vorba de o transmitere comunitară extinsă, un nucleu de la Spitalul Militar, în care 35 de cadre medicale sunt afectate, am avut la Jandarmerie, la ISU personal afectat și la Spitalul Județean. La Spitalul Județean avem inclusiv managerul depistat pozitiv, care acum nu e de găsit. Mâine voi merge la Focșani, voi evalua situația și voi lua deciziile în consecință. Din informațiile prefectului din Vrancea, a plecat, a închis biroul, a luat laptopuri, documente și stă izolat într-unul din hoteluri. Având în vedere situația medicală, cât și managerială, vom avea un alt management la nivelul Spitalului Județean Focșani”, a declarat ministrul Sănătății, la B1 TV Nelu Tătaru a precizat că la Spitalul Județean Focșani se va „merge pe o conducere militară”.„Avem o anchetă epidemiologică scăpată de sub control. În momentul în care pacienți pozitivi sunt în izolări pe la domicilii, hoteluri, în contextul în care nu am dat în acest moment decizia ca cei asimptomatici sau cu simptome ușoare să fie la domiciliu sau în diverse locuri... Ei trebuie să fie internați pentru a fi supravegheați. E un focar în extensie, trebuie să izolăm acest focar, trebuie să izolăm focarele mici, trebuie să identificăm contacții”, a mai spus Tătaru la B1 TV.