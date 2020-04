Sute de comentarii critice strânse de clipul cu deținuți postat de Ministerul Justiției / Filmul a fost șters / Cum explică Administrația Penitenciarelor

Campania Administației Naționale a Penitenciarelor (ANP) prin care mai mulți deținuți le transmit românilor printr-un filmuleț video "Staţi în casă! Aşa veţi evita să ajungeţi alături de noi” a stârnit controverse în spațiul public. Clipul, postat miercuri pe pagina de Facebook a Ministerului Justiției și pe site-ul ANP, a dispărut joi după-amiază, după ce a adunat sute de comentarii critice. Reprezentanții ANP susțin, fără detalii despre dispariția acestui clip, că a fost "a fost parcursă o primă etapă dintr-o campanie de informare". Ei au explicat pentru HotNews.ro cum au ajuns la o astfel de campanie și ce ar fi vrut, de fapt, să transmită.

Până în jurul orei 16.00, clipul prin care deținuții de îndeamnă să stăm acasă fusese distribuit de 450 de ore și adunase peste 180 de comentarii, majoritatea critice. "Incredibil!!!", "Mizerabil e puțin spus", "Ministerul prostiei", "Rușine", "Nepotul cui a avut ideea acestui clip ?" - sunt câteva dintre comentarii.

După ora 16.00, clipul a dispărut de pe pagina de Facebook a Ministerului Justiției, iar campania a fost scoasă și de pe site-ul Administrației Naționale a Peneitenciarelor.

ANP: Am parcurs o primă etapă a campaniei noastre de comunicare

Explicațiile reprezentanților Administrației Penitenciarelor legat de oprirea campaniei au fost sumare, neoferind motivele care au stat la baza deciziei.

"Am parcurs o primă etapă a campaniei noastre de comunicare", a declarat pentru HotNews.ro purtătorul de cuvânt al ANP, Cristina Enache.

Întrebată despre criticile generate de această campanie care a stârnit reacții aprinse în spațiul public, ea a spus că "încă nu a fost făcută o analiză".

"S-a dorit și un mesaj de încurajare pentru detinuți, de responsabilizare și de solidarizare în aceasta luptă"

Reprezentantul ANP a susținut că "ideea campaniei nu a fost de a face o comparație între situația deținuților și obligațiile cetățenilor liberi, ci de protejare a sănătății".

"Nu am apucat să facem o analiză, dar un principal scop al campaniei fost de a întări ideea că această atitudine a deținutilor legată de măsurile din penitenciare este una pozitivă. (...) Mesajul lor se referă la obligația cetățenilor liberi, întăresc un mesaj promovat de autorități, se axează pe ideea de protejare a sănătății. Nu se face o comparație între situația deținuților și obligațiile cetățenilor liberi", a susținut purtătorul de cuvânt al ANP.

Ea a mai spus că "s-a dorit să fie și un mesaj de încurajare pentru detinuți, de responsabilizare și de solidarizare în aceasta luptă comună, pe care o duc și ei, în penitenciare, unde sunt restricții impuse de starea de urgență pe care trebuie să le respecte".

"Demersul nu a presupus și un feedback față de care noi să reacationăm, ci s-a vrut un mesaj clar, care nu e menit să aducă atingere unor principii ale oamenilor liberi", a mai susținut reprezentantul ANP.Întrebată despre costurile acestei campanii, Cristina Enache a spus că nu a presupus costuri, pentru că a fost realizată de angajați ai ANP. Ea a adăugat că inițiativa a fost a reprezentanților ANP, inspirați de o campanie similară a penitenciarelor din Spania."Bună tuturor! Sunt Florin. Sunt în Centrul Educativ Buziaş cam de un an. Aşa cum rezistăm şi noi aici, aşa puteţi rezista şi voi câteva zile sau săptămâni. Vă rugăm, nu zădărniciţi eforturile autorităţilor! Staţi acasă!”, spune Florin, care este închis la Centrul Educativ Buziaș.Un alt tânăr are un mesaj pentru cei care încalcă legea și riscă, astfel, să ajungă alături de el, deținut."Lipsa de libertate este destul de greu de suportat. Vă înţelegem foarte bine Este greu. Este greu atât pentru noi, cât şi pentru dumneavoastră. Staţi în casă! Aşa veţi evita să ajungeţi alături de noi”, spune un alt tânăr închis într-un penitenciar din România.Altul se plânge că nu este ușor să stea departe de familie, dar se descurcă vorbind la telefon."Noi nu putem fi cu familiile noastre. Nici nu putem primi vizite. Ne auzim doar la telefon. Deci, nu ne este prea uşor să nu ştim prea multe despre ei sau să nu-i ajutăm. Dar am înţeles că aşa nu ne îmbolnăvim unii pe alţii. Fiţi tari! Mai e puţin şi trece!”, este mesajul transmis, din spatele gratiilor, de un alt tânăr.