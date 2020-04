VIDEO Cum își pasează autoritățile vina pentru îngesuiala de pe Aeroportul Cluj, în plină pandemie de COVID/ Prefect: O situație nefericită, despre care nu am știut / CJ: Directorul aeroportului să fie demis

​ În plină pandemie de coronavirus, aproape 2.000 de oameni s-au înghesuit joi în parcarea Aeroportului Cluj pentru a pleca cu curse charter spre Germania, la muncă în agricultură, iar autoritățile își pasează vina pentru situație. Conducerea aeroportului spune că era treaba Consiliului Județean să dezinfecteze parcarea, în timp ce CJ susține că nicio autoritate județeană nu a știut despre aceste zboruri și cere demisia directorului aeroportului. Prefectul de Cluj, Mircea Abrudean, a spus spentru HotNews.ro că a fost o "situație nefericită" și "o deficiență de organizare pornită de la firma de recrutare", care ar fi gestionat totul și care acum este anchetată penal.

Aproape 2.000 de oameni din județe din Transilvania și Moldova care vor să plece la muncă în agricultură în Germania au fost aduși cu autocarele de către o firmă de recrutare joi dimineață, pe Aeroportul din Cluj, de unde au fost programate în cursul zilei 12 curse charter.

În imaginile video apărute în presa locală se poate vedea cum oamenii stau înghesuiți, la cozi imense, în parcarea aeroportului.

Directorul Aeroportului, David Ciceo, dă vina pe autoritățile județene că nu au luat măsuri. El spune că a solicitat de mai multe ori prefectului și Consiliului Județean să dezinfecteze parcarea, care este un "focar de infecție", și că nu s-au luat măsuri. Ciceo mai susține că situația a fost cauzată de firma privată care administrează parcarea și care "a fost depășită de situație".

Reprezentanții Consiliului Județean și prefectul de Cluj susțin că nu au nicio responsabilitate și că au aflat abia astăzi despre aceste zboruri, după ce au văzut imagini la televizor.

"Văd că nici în această situație declarațiile politice nu încetează. Despre aceste zboruri, organizate cu mai mult timp în urmă, conducerea aeroportului nu a spus nimic, nu a anunțat pe nimeni. Nicic pe prefect, care conduce comitetul Județean pentru Situații de Urgență, nici DSP, nici măcar Consiliul Județean. CJ nu are nicio atribuție în a aproba planurile de zbor. Noi am fost sesizați când lucrurile au scăpat de sub control. Găsesc o scuză penibilă că CJ trebuia să dezinfecteze parcarea. Păi ne-a anunțat cineva?", a declarat la Digi 24 purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean Cluj, Valentin Jucan.

El susține că reprezentanții aeroportului sunt singurii responsabili pentru situație și cere demiterea sau demisia directorului: "Sunt mandatat să cer să cer ca institutțiile abilitate să facă anchete, iar directorul aeroportului să fie demis sau să își dea demisia".

Prefectul a trimis jandarmii și Poliția să îi "disperseze" pe oameni

Prefectul de Cluj, Mircea Abrudean, a declarat pentru HotNews.ro că la acestă oră situația pe aeroport nu mai este aceeași, pentru că la fața locului au mers aproximativ 50 de jandarmi și polițiști care "i-au dispersat pe oameni în afara terminalaului" și "i-au informat să păstreze distanța".

El spune că a fost o "situație nefericită" și o "deficiență de organizare" pornită de la firma de recrutare din Germania care a gestionat tot - de la contracte de muncă, până la transportul oamenilor la aeroport.

"Firma nu a respectat orele de zbor așa cum fuseseră stabilite cu operatorul privat, în sensul că i-a adus pe oameni la grămadă la aeroport, ci nu la orele indicate, astfel că s-a creat această situație nefericită. Noi nu am fost informați despre aceste zboruri. Când am fost anunțați, am trimis forte de ordine, jandarmi și politie, pentru a dispersa oamenii în afara terminalului aeroportului (...) Am încercat să facem ceva în aceste condiții, în care nu a fost o situație programată", a afirmat prefectul de Cluj.

El a mai spus că Poliția Cluj a deschis o anchetă penală pentru infracțiunea de zădărnicirea combaterii bolilor în cazul firmei de recrutare, care este din Germania, și încearcă să stabilească dacă există și o firmă intermediar din România.

Întrebat cum s-a ajuns totuși în aceste situație, în care autoritățile să nu știe despre aceste plecări cu număr mare de oameni în Germania, prefectul a spus că nu își poate explica și că "se vor face anchete și se vor stabili sancțiuni".

Noi zboruri cu oameni la muncă în Germania, și sâmbătă și duminică

Noi zboruri spre Germania cu oameni care vor să meargă la muncă în agricultură sunt programate și sâmbătă și duminică de pe Aeroportul Cluj.

"Sâmbătă și duminică este programat un număr mai mic de zboruri spre Germania, nu știu exact cât, dar atunci vom lua măsuri. Știm despre aceste zboruri și acum putem lua măsuri înainte pentru a nu mai ajunge la o astfel de situație nefericită", a adăugat prefectul de Cluj.