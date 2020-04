Orban: Nu sunt adeptul măsurilor de austeritate, nici de plafonare a prețurilor

„Având în vedere că o mare parte a economiei a fost afectată de epidemie, este clar că va fi afectată creşterea economică. La ora actuală se lucrează, pe baza datelor preliminare pe care le va oferi de Institutul Naţional de Statistică, la prognoza pentru fundamentarea rectificării bugetare. Dar, deja pot să spun că este afectat un procent extrem de important al economiei, peste 30% din economie este afectată de coronavirus. Există un risc clar de reducere a creşterii economice, a veniturilor la bugetul de stat, la bugetul asigurărilor sociale, la bugetul de şomaj. Practic, lovitura dată economiei de această epidemie este foarte puternică. De aceea, noi am demarat un proces de largă consultare a mediului de afaceri pe domenii de activitate, pentru a gândi scenarii şi mai ales pentru a pregăti momentul revenirii la normalitate”, a afirmat Orban la Digi24.El a spus că nu este adeptul măsurilor de austeritate, cum ar fi tăieri de salarii şi creşteri de taxe.„Personal, nu sunt adeptul unor măsuri de austeritate. S-a văzut că măsurile de austeritate nu numai că nu au oferit o soluţie la ultima criză, ci dimpotrivă, au întârziat revenirea economică şi poate au mărit dimensiunea crizei. Eu cred că trebuie menţinută puterea de cumpărare a populaţiei, trebuie să existe un consum, o cerere care să fie asigurată. Trebuie anumite injecţii financiare făcute către anumite domenii pentru a ajuta la repornirea motorului. (...) Toate resursele trebuie folosite inteligent. Pe de altă parte, încercăm să menţinem un echilibru între aceste măsuri, nici să nu generăm costuri foarte mari, nici să nu creăm reduceri de venituri care să afecteze cererea de pe piaţă. Noi dorim ca românii să revină cât mai repede la muncă, la o viaţă normală, să-şi cumpere maşini, case, bunuri de folosinţă îndelungată. Nu trebuie să rămânem speriaţi şi să nu mai cheltuim bani pentru îmbunătăţirea standardului de viaţă”, a explicat Ludovic Orban.Premierul a adăugat că nu este nici adeptul plafonării preţurilor.„De-a lungul istoriei când s-au plafonat preţuri au dispărut produsele de pe piaţă şi ele au fost vândute pe reţele negative. Noi nu vrem să plafonăm preţurile, noi vrem să creştem producţia, pentru că este singura soluţie să menţinem preţurile la un anumit nivel. Mai ales cum este România, care are o dependenţă mare de importuri şi în materie de produse alimentare, dacă ne apucăm să plafonăm preţurile, s-ar putea să ne trezim fără produsele la care plafonăm preţurile. Personal, nu sunt adeptul unor asemenea măsuri decât în situaţii în care este o tentativă de speculă din partea unor comercianţi. Întotdeauna cea mai bună soluţie este să creşti producţia”, a spus el.Ludovic Orban a mai menţionat că România este cel mai puţin expusă apariţiei unei crize alimentare.„România este a şasea ţară din UE ca suprafaţă agricolă, are un teren fertil, avem capacitatea de a produce hrană pentru un număr mult mai mare decât 17-18 milioane de cetăţeni. Trebuie să ne ambiţionăm să producem mai mult”, a adăugat Orban.