Ordonanța militară nr 6. Ministrul Nelu Tătaru: Am solicitat ca orice deces să fie testat / Vom ajunge la o capacitate de prelucrare de 2.500 de teste pe zi

Numărul maxim de paturi pe care le vom putea avea în spitalele pentru Covid-19 ar ajunge la 7.000 de paturi in cel mai scurt timp.

Despre stocurile de echipamente de protectie: Ieri a venit un transport de 200 de mii de combinezoane care urmeaza sa fie impartit, masti, viziere de protectie etc.

Ieri a venit un transport de 200 de mii de combinezoane care urmeaza sa fie impartit, masti, viziere de protectie etc. Ministrul a evitat să spună însă care este necesarul la ora actuală și dacă crede că medicii au toate echipamentele necesare ci a cerut responsabilitate în privinta distribuirii materialelor primite.

La Suceava au fost mai multi pacienti zero, au fost mai multi oameni care au venit din strainatate, au fost si multe cadre medicale nepragatite, a fost un cumul de erori epidemiologice.

Ministrul spune că s-a ajuns la această situație ca urmare a unui cumul de factori cum ar fi imbolnăvirile accelarate, dublate de erorile medicale. De asemenea, au fost sincope și in realizarea anchetelor epidemiologice deoarece multe cadre sanitare au fost infectate și aceste anchete nu s-au putut face corespunzator.Avem 35 de puncte si vor mai fi acreditate inca 11 puncte. In saptamana urmatoare sa ajungem la 2.500 de teste pe zi. In prezent se prelucrează 1.700 de teste pe zi.

Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Horațiu Moldovan, a declarat, luni seara, despre cele 13 persoane decedate, raportate în același timp, de la Spitalul din Suceava, că este vorba despre pacienți testați ale căror rezultate nu existau până acum.

Secretarul de stat Horațiu Moldovan explică faptul că decesele au avut loc în ultimele zile, iar acum au venit rezultatele.

„Este vorba de rezultatele testelor la pacienți care au decedat în ultimele zile, nu este vorba de 13 decese care s-au petrecut astăzi. Este vorba de decese care s-au petrecut în ultimele zile, care au fost testate, dar nu au avut rezultate și au venit, cumva, din urmă. Acesta este motivul pentru care apare, brusc, o cifră mai mare care impresionează”, a declarat secretarul de stat Horațiu Moldovan, la Antena 3.