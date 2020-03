Trump trimite Garda Națională în cele trei state puternic afectate de epidemie

Garda va fi trimisă în New York, California și Washington pentru a oferi sprijin medical, inclusiv ridicarea unor spitale de campanie în condițiile în care numărul infecțiilor din SUA a ajuns la 35.244, iar numărul deceselor a urcat la 471.De altfel duminică seara, guvernatorul statului New York i-a reproșat președintelui faptul că nu trimite ajutor federal, atrăgând atenția asupra lipsurilor în materie de echipamente medicale.Un proiect privind ajutoarele financiare a fost blocat în Senat din cauza disputelor între democrați și republicani. Opoziția democrată vrea ca fondul de urgență, în valoarea de aproape 1,4 tiriloane de dolari, să includă și sumele pentru guvernele locale și spitale, în timp ce republicanii fac presiuni în sensul unor acțiuni imediate pentru susținerea piețelor financiare.Președintele american Donald Trump a precizat, în repetate rânduri, că țara se află în ”război”."Vreau să asigur poporul american că facem tot ce ne stă în putință în fiecare zi pentru a combate și, în cele din urmă, pentru a învinge acest inamic invizibil teribil”.Gărzile Naționale vor pune la dispoziția autorităților locale dintre cele două state 4.000 de paturi, dintre care jumătate merg în California, 1000 în New York și 1000 în Washington.