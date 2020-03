Momentul a durat aproximativ 1 minut, timp în care oamenii au ieșit la balcoane, au aplaudat cadrele medicale și au scandat.

Spania este a doua cea mai afectată țară europeană după Italia, cu aproape 6.400 de cazuri de COVID-19 confirmate, iar sâmbătă a fost decretată stare de urgență.

