Atunci când este vorba de sănătatea și bunăstarea copiilor lor, este foarte important ca părinții să fie precauți cu privire la medicamentele pe care le administrează acestora, atrage atenția prof. dr. Emilian Popovici, medic primar epidemiolog, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie. Copiii nu sunt niște adulți în miniatură, iar anumite medicamente sigure pentru adulți pot fi nocive pentru sugari și copiii mici. Sau chiar pentru adolescenți.

Este esențial să știm ce medicamente nu sunt potrivite pentru cei mici. Și de asemenea, este important ca, întotdeauna, înainte de a administra un medicament unui copil să fie consultat medicul, recomandă prof. dr. Emilian Popovici.

Unul dintre cele mai importante aspecte de reținut este acela că un copil nu este doar un adult, în dimensiune mai mică. Organismul copiilor este încă în curs de dezvoltare și de aceea metabolizează unele medicamente în mod diferit față de organismul unui adult. Aceasta poate însemna, între altele, că anumite medicamente pot avea un efect mult mai puternic la copii față de adulți. Pe cale de consecință, copiii pot fi mai susceptibili la reacții adverse”, explică expertul.

Aceleași medicamente, acțiune mult mai intensă la copii

Altfel spus, sunt medicamente care, administrate adulților, pot genera reacții adeverse, dar la o scară mult mai mică, pentru că, organismul adultului are niște particularități.

Organismul copilului fiind un organism în dezvoltare poate facilita o acțiune mult mai intensă a acelorași medicamente, cu aceleași substanțe active, ceea ce duce la apariția mult mai frecventă a reacțiilor adverse, adaugă medicul: „Practic, din acest motiv, medicamente care sunt valide pentru adulți, nu sunt la fel pentru copii. Sau se pune un semn de exclamare! Adică, se spune așa: se administrează cu atenție! Sau: se administrează sub supraveghere atentă și numai după indicația medicului!”

Sindrom grav, în context viral, la administrarea de aspirină

Un medicament complet interzis copiilor sub 12 ani este aspirina. „Atenționarea este foarte serioasă, pentru că, din păcate, mulți oameni nu știu acest lucru și administrează aspirină. Efectele negative nu apar frecvent, dar atunci când apar, sunt foarte grave. Această aspirină – respectiv acidul acetilsalicilic, care este substanța activă – a fost legată de o afecțiune rară, dar gravă, numită Sindrom Reye. Acest sindrom poate duce la o afectare multiorgan foarte severă. Și vorbim aici despre creier și despre ficat. Această afectare a fost observată la copiii și adolescenții care au avut recent o boală virală, cum ar fi, de exemplu, gripa. Sau varicela. Sau o altă afecțiune virală, dar acestea două sunt cele mai citate”, mai spune prof. dr. Emilian Popovici.

Alte medicamente devin extrem de toxice atunci când sunt supradozate. Un exemplu este paracetamolul. „Acesta poate da o afectare hepatică foarte severă”, atenționează profesorul.

Respectarea dozelor și a indicațiilor de vârstă sunt foarte importante. Părintele trebuie să fie informat asupra acestora. „Atâta timp cât administrezi un medicament în doza recomandată, posibilitatea ca să se întâmple ceva negativ este foarte mică. În momentul în care nu se respectă aceste indicații, lucrurile pot să scape de sub control. Motivul pentru care paracetamolul este permis, dar se atenționează asupra supradozării aceste este!”, punctează el.

Specialiștii susțin că doza normală de paracetamol la copii este de 15 mg per kilogram corp, administrat la șase ore, iar doza toxică este de 120 de mg per kilogram corp, în 24 de ore. O doză de peste 200 de mg – adică 2 comprimate efervescente de 500 de mg la un sugar care cântărește mai puțin de 5 kg – poate fi mortală, atrage atenția și prof.dr. Mihai Craiu, medic primar pediatru la Institutul Național de Ocrotire a Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu” din București pe pagina de socializare a Spitalului Virtual pentru Copiii.

Potrivit doctorului Mihai Craiu, în cazul în care supradozarea este mai recentă de patru ore, copilul trebuie să fie dus imediat la spital chiar dacă nu există semne de boală. Tot la spital trebuie dus copilul și dacă au trecut mai mult de opt ore de la supradoză și au apărut dureri în zona ficatului, grețuri, vărsături și icter.

Ce alte medicamente sunt pe listă

Alte grupe de medicamente care se administrează cu precauție la copiii de vârstă mică sunt cele utilizate pentru combaterea tusei și a răcelii, atenționează prof. dr. Emilian Popovici: „Aceste medicamente nu sunt recomandate copiilor sub patru ani deoarece pot avea efecte secundare grave. Și în plus, nu s-au dovedit deplin eficiente. Ba mai mult, Academia Americană de Pediatrie contraindică aceste medicamente la copiii sub șase ani. Și aici vorbim, de exemplu, de xylometazolina din picăturile de nas, care nu se administrează copiilor sub doi ani. Și exemplele pot continua cu antitusivele, cu medicația pe bază de codeină. Părintele se poate întreba: și ce să-i dau copilului meu dacă este răcit? În locul acestor medicații, în cazul răcelilor simple, dacă părintele nu ajunge cu copilul la medic – deși ar fi bine să ajungă și în aceste situații - se pot utiliza remedii non-medicamentoase cum ar fi picăturile nazale saline. Și de asemenea, se recomandă o hidratare corespunzătoare care ajută la atenuarea simptomelor de răceală la copiii de vârstă mică”, exemplifică prof. dr. Emilian Popovici.

Medicamentele care combat durerile sunt și ele în lista de precauții – ibuprofenul și naproxenul. Pentru că, spune profesorul Popovici, la copiii mici, aceste medicamente pot provoca iritații ale mucoasei stomacale și în unele cazuri, chiar ulcer.

Prin urmare, nu trebuie depășită doza recomandată și trebuie respectate indicațiile de vârstă și cele privitoare la greutatea copilului sau la doza administrată, raportată la greutatea copilului, insistă expertul.

Este important, de asemenea, să se manifeste precauție în privința remediilor bazate pe plante. „Acestea nu sunt, în general, reglementate de Agenția Națională a Medicamentului. Iar acolo unde s-au făcut studii, ele nu sunt pentru copii. De aceea, se recomandă ca, întotdeauna, să fie consultat medicul înaintede a da copilului orice remediu pe bază de plante.”

Alte medicamente la care părinții trebuie să fie atenți sunt cele utilizate pentru combaterea grețurilor, amețelii și alergiilor. Loperamida, de exemplu, un medicament antidiareic, nu se administrează sub vârsta de 12 ani.

Alte recomadări importante pentru părinți

Nu administrați niciodată copiilor medicamente expirate! Chiar dacă se spune că unele substanțe active își mențin eficiența câteva luni de zile, după data expirării. „Medicamentele au o compoziție complexă. Ele au, pe lângă substanța activă, și alte componente care se pot degrada și pot modifica acțiunea medicamentului dacă acesta este ieșit din perioada de utilizare”, explică medicul epidemiolog.

Nu administrați niciodată copiilor medicații indicate exclusiv adulților!

Nu administrați niciodată copiilor medicația prescrisă pentru o altă persoană sau pentru o altă afecțiune!

Atunci când vine vorba de administrarea de medicamente copiilor, este esențial ca părinții să fie precauți și informați. „Întotdeauna trebuie întrebat medicul înainte de a da orice medicament copilului. Și nu-i dați niciodată aspirină, medicamente împotriva tusei, răcelii, fără o recomandare specifică și specială de la un medic și fără o îndurmare atentă!”, conchide dr. Elimian Popovici.

