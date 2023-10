Secțiune susținută de ING Joi, 19 Octombrie 2023, 09:25

Andreea a venit în București pentru studii, iar orașul a întâmpinat-o și cu bune, și cu mai puțin bune. Acum e deja studentă în anul 3 și după tot acest timp se simte ceva mai “acasă” în Capitală. La început însă nu i-a fost deloc ușor. Facultatea, oamenii noi, ritmul alert i-au schimbat stilul de viață liniștit de dinainte. În vară și-a găsit un job part time pe care s-a hotărât să-l păstreze și după terminarea vacanței. Chiar dacă are de pregătit licența, ea reușește să ajungă la cursuri dimineața, după-amiază la job, iar seara, de cel puțin de 3 ori pe săptămână, să se vadă cu prietenii.

Andreea și-a propus să economisească pentru a pleca împreună cu prietenii la Viena Foto: ING

Mereu cu telefonul la ea, Andreea vrea să fie cât mai conectată la viața orașului, dar mai ales la oferte care să o ajute să-și eficientizeze costurile. La sfârșitul lunii septembrie, Andreea a aflat din social media de campania „Cafeluța e și mai și când ești Free@ING”. Cum nu o costă nimic, a trecut repede pe la un Office ING unde și-a deshis cont, și-a instalat Home’Bank și a primit cardul pe loc.

Apoi și-a rezervat în Home’Bank oferta din Bazar, ca să primească până la 10 lei înapoi la primele cinci plăți la 5 to go. Pentru ea, asta înseamnă practic 5 cafele gratis, căci cafeaua ei preferată nu sare de 10 lei. Astfel, Andreea se bucură de 0 comisioane prin contul ei Free@ING, iar ING îi face cinste prin cashback la 5 to go, până pe 10 noiembrie 2023.

Din job-ul part time, Andreea și-a propus să economisească pentru a pleca împreună cu prietenii la Viena. A descoperit că, pe lângă celelalte oferte de cashback pe care le poate rezerva din ING Bazar, există încă o metodă extrem de ușoară de a pune un ban deoparte: Round Up, care o ajută să economisească de fiecare dată când face cumpărături.

Cu Round Up de la ING, la fiecare plată cu cardul de debit sau cu telefonul la POS, precum și la plățile online cu cardul, suma se rotunjește până la următorul multiplu de 5. Tot ce e în plus (adică partea rotunjită) față de valoarea plății se mută automat din contul curent în contul de economii. Adică în contul “Viena, wait for me”, în cazul Andreei, care are grijă în fiecare lună să-și adauge acolo și ceva din salariu.

Aseară, Andreea a mers la supermarket, a plătit 91 de lei, dar i-au fost retrași din contul curent 95 lei. Pentru că 4 lei i-au fost mutați, adică puși deoparte, în contul ei de Viena.

Nu e neapărat simplu să fii student, să muncești, să ai viață socială și să mai și economisești, dar Andreea a descoperit un echilibru pe care încearcă să îl mențină. Mereu a fost de părere că un start bun poate însemna un parcurs mai ușor, de aceea crede că toate eforturile pe care le face acum îi vor fi răsplătite la un moment dat.

Articol susținut de ING