Fostul preşedinte american Donald Trump, aflat în campanie electorală pentru alegerile prezidențiale din noiembrie, a anunţat marţi lansarea unei Biblii, „cartea sa preferată”, la preţul de 60 de dolari, relatează Le Figaro, citat de News.ro.

Donald Trump in una dintre cele mai faimoase imagini din timpul mandatului sau: Pozand cu Biblia in mana in timpul revoltelor violente care au izbucnit in SUA in vara lui 2020 Foto: Shealah Craighead-White House / Zuma Press / Profimedia Images