Farmec, una dintre cele mai mari companii românești, lansează platforma de CSR „Farmec din inimă pentru cei de alături”, prin care va implementa pe termen lung acțiuni de susținere a refugiaților ucraineni din România. Programul va angrena atât asociații non-profit partenere, cât și consumatorii.

Farmec din inimă pentru cei de alături Foto: Farmec

Compania Farmec donează 60.000 de produse de igienă, precum geluri de duș, șampoane, săpunuri, pastă de dinți, creme pentru copii, deodorante și dezinfectanți către centrele de refugiați ucraineni de pe teritoriul României, dar și către organizațiile cu misiune umanitară în Ucraina. Primele produse au fost deja distribuite, cu ajutorul asociațiilor Fundația FARA, SOS Satele Copiilor, Yuppi Camp, Asociația Umanitară Concordia și Fundația Serafim. În plus, 5% din veniturile înregistrate în perioada 15 martie – 15 aprilie pe canalele proprii, respectiv în magazinele Farmec și Gerovital și prin platforma de e-commerce, vor fi donate către cauza cetățenilor ucraineni, printr-un parteneriat cu Crucea Roșie Română.

Farmec lansează un apel la solidaritate și către consumatorii magazinelor proprii și încurajează donarea de sânge, o nevoie stringentă și permanentă atât în țara noastră, cât și în Ucraina. Astfel, compania răsplătește fiecare donație de sânge, indiferent de destinație, cu un voucher în valoare de 30 lei în toate cele 30 de magazine de brand din țară, oferit în baza dovezii de donare, în lunile martie și aprilie.

„Implicarea socială face parte din valorile fundamentale ale companiei Farmec. Am încercat mereu să ajutăm acolo unde am identificat cea mai mare nevoie și unde am putut contribui eficient cu resursele noastre. La fel considerăm că avem o misiune importantă în criza umanitară declanșată de războiul din Ucraina, care ne afectează pe toți, la toate nivelurile. Astfel, am gândit această platformă de CSR pe termen lung, prin care nu doar contribuim cu resurse materiale pentru a ameliora situația celor direct afectați, ci și încurajăm implicarea civică a oamenilor, răsplătindu-i în magazinele noastre”, a declarat Liliana Popa, PR Manager Farmec.

