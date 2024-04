INTERVIU Miercuri, 24 Aprilie 2024, 14:00

3

Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu spune că „Dacă statul nu ne acordă gratuit sau subvenționat o locuință, nu văd de ce ar trebui să ne dea gratuit sau subvenționat un loc de parcare”.

Catiusa Ivanov si Radu Mihaiu in studiul HotNews.ro Foto: Colaj foto

De ce nu se pot da amenzi oamenilor care pun gunoiul la stâlpi: „Durează cam 15 secunde să pui punga la stâlp, apoi intră la loc. Nu putem amenda case, ar trebui să identificăm oamenii”.

În ce domeniu primarul spune că cetățenii s-au comportat foarte bine: „Se sortează cred că de 15 ori mai mult decât era înainte de mandatul meu, pentru că oamenii chiar colectează separat”.

Problema cu parcatul neregulamentar: „Ar trebui să dăm câte 20.000 de amenzi pe zi pentru parcare neregulamentară. Noi am dat 35.000 pe an”.

De ce pune primarul Mihai stâlpișori pe trotuar, de unde și numele „Primarul stâlpișor”: „Realitatea este că, deși stâlpișorii nu-mi plac, e un lucru care nu-mi place mai mult decât nu-mi plac stâlpișorii, mașinile pe trotuar”.

Sectorul 2 este unul dintre cele mai murdare din București. Este plin de gunoi abandonat pe străzi, iar curățenia stradală nu se face chiar cum trebuie. Sunt foarte multe reclamații în acest sens. De ce este așa?

Eu zic că situația s-a îmbunătățit în ultima vreme, semnificativ, dar sigur că mai e mult până departe. Mai avem de muncit în direcția asta. În 2022, am aprobat un caiet de sarcini pentru un nou operator de salubritate, un nou contract practic, care să prevadă mai multe frecvențe, care să prevadă toate străzile, pentru că actualul contract nu prevede toate străzile, practic să compenseze tot ceea ce contractul vechi din 1999 nu avea. După ce am aprobat acest caiet de sarcini, a venit Guvernul și a dat Ordonanța 133 care schimbă cu totul felul în care se fac licitațiile.

Ce a zis Guvernul? A zis înainte să selectați un operator de salubritate, trebuie neapărat să aveți un un operator de depozitare, ceea ce Bucureștiul nu avea. După ce aveți operatorul de depozitare, trebuie să aveți unul de sortare și de tratare, ceea ce București nu avea.

Abia apoi puteți să selectați un operator de salubritate. Ce a făcut Guvernul a fost să schimbe regulile în timpul licitației. Noi am spus ok, ne continuăm licitația așa cum am pornit-o și ne ajustăm la regulile Guvernului, să avem toate aceste lucruri. Operatorul de la Sectorul 1, Romprest, ne-a contestat licitația în instanță și a câștigat, spunând că licitația noastră nu respectă această Ordonanță 133, ceea ce a dus la anularea licitației. Trebuie să facem o nouă licitație.

Ați făcut ceva demersuri în acest sens?

Am refăcut studiile de oportunitate, ca să integrăm toate detaliile din anii aceștia, pentru că în studiile de oportunitate se dau cantități de deșeuri, în funcție de anii cei mai recenți, că era o cantitate de deșeuri în 2017 și alta în 2022. Le avem acum la vot, luna aceasta, și în urma aprobării acestor studii de oportunitate putem să organizăm și licitația. Dar, e de spus că nu doar la Sectorul 2 s-a întâmplat acest lucru. S-a întâmplat și la Sectorul 4 și la Sectorul 6, toate grupurile politice din București au avut de suferit. Altfel, în altă ordine de idei, din punctul meu de vedere, operatorul actual face eforturi să facă ceva mai multă curățenie.

Din punctul meu de vedere, curățenia stradală, măturatul și spălatul se efectuează mai bine. Avem însă în continuare problema cu cetățenii care lasă deșeuri la stâlp.

„Lumea aruncă gunoiul la stâlp”

De ce mai aruncă lumea gunoiul la stâlp?

Unii așa s-au obișnuit. Trebuie să recunoaștem că nu este un fenomen nou. Unii așa s-au obișnuit, cu precădere în zona centrală, unde oamenii nu au prevăzut loc unde să-și țină deșeurile. Și este o problemă asta. Așa că aproape în fiecare zi, dar la ore diferite, ies cu punguța și o lasă la stâlp. Am încercat, am vorbit inclusiv cu operatorul să vină noaptea să le ia.

Avem o procedură prin care Poliția locală, patrulele de noapte, mapează toate toate aceste zone cu deșeuri abandonate noaptea în așa fel încât la 6:00 dimineața le predau la operatorul de salubritate. Operatorul se duce de la 6:00 și până la 8:00, în general ridică tot ce a fost lăsat peste noapte.

Dumneavoastră dați amenzi celor care aruncă gunoiul pe stradă?

Pe cei pe care îi prindem, dăm, dar vă spun că am văzut pe camere, durează aproximativ 15 secunde pentru o persoană să iasă din casă și să lase gunoiul la stâlp. Dacă acea cameră prinde sau nu prinde chipul celui care a făcut-o, putem să dăm amendă, eventual după ce ne ducem acolo și stabilim cu persoana respectivă. Dacă nu, nu, pentru că nu putem ști cui dăm amendă. Nu putem da amendă unei case, trebuie să dăm amendă unei persoane. Este extraordinar de dificil să dăm amenzi.

Câte amenzi ați dat anul trecut, de exemplu, pe speța asta?

Pe deșeuri s-au dat câteva sute de amenzi. Nu știu cifra exact.

130.000 de pubele merg către cetățeni

Oamenii se plâng că acest gunoi aruncat ilegal pe trotuar, la stâlp, stă acolo zile întregi, fără să fie ridicat de operatorul de salubrizare...

Asta nu cred că este corect decât în cazuri extraordinar de limitate și specifice. Aproape de fiecare dată, pe pozele pe care le-am văzut, era gunoi la același stâlp, dar era gunoi diferit. De fiecare dată era gunoi proaspăt. Operatorul ridică zilnic, în unele locuri, de trei-patru ori pe zi deșeuri de la același stâlp, pentru că oamenii aruncă acolo. Problemă avem în a știi când se aruncă. Dacă am ști când se aruncă, măcar trimitem Poliția Locală și detectăm acea persoană.

Cum rezolvăm această problemă?

În acest moment avem achiziționate peste 130.000 de pubele, suntem în curs să le distribuim către populație. Eu sper că o dată ce aceste pubele vor fi distribuite, oamenii nu o să mai lase deșeurile la stâlp, ci la pubele, e un lucru important.

Într-un punct, primarul îi laudă pe cetățeni

Dacă nu au loc unde să țină pubelele, fiindcă spuneați că aceasta este o parte din problemă, cu ce ajută?

Unii nu au loc unde să le pună, dar nu sunt toți, adică mare parte din asociații și din case au unde să le pună. Sunt unii care nu au unde să pună aceste pubele, dar o să găsim împreună cu ei o soluție. Adevărul este că trebuie să găsim o soluție și pentru asta.

Este interesant că gunoiul ajunge pe stradă, în condițiile în care oamenii plătesc pentru ridicare deșeurilor. Nu înțeleg de ce nu se poate să pună, într-un tomberon, civilizat, gunoiul, să vină o dată pe săptămână operatorul să-l ridice.

Câteodată trebuie de mai multe ori pe săptămână. La blocuri, pentru menajer, de exemplu, trebuie de două ori pe săptămână pentru fracția uscată. Și aici trebuie să spunem că cetățenii din Sectorul 2 s-au comportat extraordinar de bine. Avem fracție uscată adunată, cred că de 15 ori mai mult decât era înainte de mandatul meu, pentru că oamenii chiar colectează separat.

Ce se întâmplă după aceea, aceste deșeuri trebuie duse la stația de sortare de care vorbisem ceva mai devreme.

Situația pe legislația deșeurilor este foarte complicată. Practic toată legea este făcută cu picioarele și descurajează practic o gestiune corectă a deșeurilor. În medie, o licitație pentru delegarea serviciului de salubritate durează în România, nu vorbesc la nivelul Bucureștiului, în România durează în medie 7 ani. Așa ceva este anormal.

„Mafia gunoaielor”

Cine are interes să facă așa o lege?

Mafia gunoaielor are interes ca lucrurile să rămână așa, pentru că sunt mulți oameni care rămân cu monopoluri, pentru că legal nu ai ce să faci. Și operatorul actual se străduiește acum să facă curățenie mai bine. Aș fi putut de multe ori să anulez contractul cu el. Întrebarea este cine ar fi putut să vină, cine avea capacitatea să ridice gunoiul ulterior? Deci realitatea este că atunci când ai un monopol nu există cineva care să poată prelua sarcinile peste noapte. Și acest monopol este folosit de foarte multe ori în defavoarea cetățenilor.

Despre spălarea străzilor la rigolă

Când vom avea străzi mai bine spălate? Eu locuiesc în cartierul Colentina și trec tot timpul pe bulevard și văd câtă mizerie este atât pe sub mașinile parcate pe margine cât și pe linia de tramvai. Nu poate cineva să spele linia aceea de tramvai cum trebuie? Este plină de praf care este inspirat de noi și de copiii noștri.

Contractul pentru linia de tramvai este la STB pentru că Societatea de Transport București este cea care știe care sunt tratamentele care nu le deteriorează șinele și atunci inclusiv contractul pentru curățenie, pentru șinele de tramvai, este la STB. Au contract cu Supercom, dar este contractul cu STB.

Și la rigolă?

La rigolă este responsabilitatea sectorului. Problema cea mai mare este atunci când nu putem spăla la rigolă, pentru că rămân mașini parcate.

De ce nu implementați acel sistem, două ore pe săptămână să nu parcheze oamenii în zona respectivă ca să puteți curăța? În alte Sectoare se face așa.

Și în Sectorul 2 s-a făcut acest lucru. Aș spune că cu ceva mai multe rezultate decât la alte sectoare, însă rezultatele acestea sunt de fiecare dată limitate, pentru că oamenii își lasă mașinile acolo, nu pleacă cu ele. Și una este să ridici una, două, 10 mașini, alta este să trebuiască să relochezi 100 sau 200 de mașini, cum se întâmplă de foarte multe ori pe multe bulevarde. Pe Pantelimon, de exemplu, am avut situații în care a fost nevoie să relocăm peste 100 de mașini.

H2: „Orașul începe să arate oraș atunci când putem să vedem și altceva decât mașini peste tot”

Există vreo soluție pentru asta?

Aș putea spune că aș încuraja transportul în comun mai mult, iar o să ajungem într-o temă care este foarte divizivă, ca să spun așa. Din punctul meu de vedere, orașul începe să arate oraș atunci când putem să vedem și altceva decât mașini peste tot.

Într-o primă fază, aș zice că este important să eliberăm trotuarele și cred că se vede că pe trotuarele eliberate este mai curat, semnificativ mai curatși asta pentru că se poate spăla peste tot. Înainte, când erau mașini, nu puteam spăla, efectiv.

Deci, pe lângă faptul că putem merge ca pietoni pe trotuare, cum e și normal, putem și spăla. Și ăsta este un lucru normal. Ar trebui să putem spăla și pe carosabil. Nu cred că suntem foarte aproape de acest acest lucru. Putem, sigur, să zicem și să anunțăm triumfalist că se întâmplă lucrurile acestea.

„Amenzi? Să facem calculul”

De ce nu dați amenzi dacă oamenii își lasă mașinile acolo în intervalul orar în care trebuie spălată strada?

Problema majoră este că noi nu putem da amenzi pentru că n-au eliberat strada când trebuia spălată. Nu există legislație pentru asta. Acolo, de cele mai multe ori nu trebuie parcată mașina, punct, nu neapărat în perioada în care se spală strada.

În afară, inclusiv pe străzile micuțe, unde există parcare de reședință, sunt câteva ore pe săptămână când nu e voie să parchezi în zona respectivă, ca să poată fi spălată strada.

Interesant că spuneți acest lucru, dar vă atrag atenția că există o hotărâre de Consiliu General, veche de nu mai știu când, care spune că pentru parcările de reședință responsabilitatea curățeniei este a celor care au închiriat acel loc de parcare de reședință. Teoretic își pot pierde locul de parcare dacă nu fac curat acolo. Deci zona respectivă nu poate fi prevăzută în niciun contract de salubritate, pentru că hotărârea de Consiliu General spune că responsabilitatea curățenie este a celor care au mașina, ei știind când pleacă și când nu pleacă de acolo, nu putem să le zicem oamenilor ok, e o perioadă în care nu ai voie.

Dar dacă este indicatorul clar, cu staționarea interzisă, totuși, de ce parchează acolo? Atunci nu le puteți da amenzi pentru parcat neregulamentar?

Ar trebui să dăm câte 20.000 de amenzi pe zi pentru parcare neregulamentară. Realitatea este că în București se parchează foarte mult neregulamentar. Mi-aș dori să avem un oraș în care să nu se mai parcheze neregulamentar, dar cred că pe fiecare stradă pe care mergem găsim 10-20 de mașini parcate neregulamentar.

Și în Sectorul 2 sunt 1000 de străzi. Putem face un calcul simplu, să vedem câte amenzi ar trebui să dăm zilnic, dacă ar fi să respectăm cu totul legea și vă spun că este așa ceva este nerezonabil.

Noi am încercat să dăm amenzi pentru parcări pe treceri de pietoni, care mi se par inadmisibile, în stația de autobuz, că pur și simplu încurcă transportul în comun, și pe trotuare, în dreptul școlilor, și am zis că după ce oamenii se obișnuiesc să nu mai facă acest lucru, din păcate, încă nu s-au obișnuit, după ce se obișnuiesc, o să încercăm să extindem aceste zone.

Câte amenzi ați dat anul trecut șoferilor care au parcat în aceste locuri?

Anul trecut, 35.000 de amenzi.

„Am eliberat 110 km de trotuar”

Vi se spune primarul stâlpișor - cum domnului Negoiță i se spune domnul Betoniță, dumneavoastră vi se spune primarul stâlpișor pentru că ați umplut trotuare din Sectorul 2 de stâlpișori. Este plin Facebook-ul de acele imagini în care ați pus stâlpișori chiar pe mijlocul trotuarului, niște stâlpișori în dreptul acceselor în curți. Câți stâlpișori ați spus și de ce?

Nu mai țin minte exact numărul, dar am reținut suma, cred că am pus stâlpișori de 9 milioane de lei, am eliberat peste 110 km de trotuar. Realitatea este că, deși stâlpișiorii nu-mi plac, e un lucru care nu-mi place mai mult decât nu-mi plac stâlpișorii, mașinile pe trotuar.

Acolo unde nu sunt stâlpișori, de cele mai multe ori sunt mașini pe trotuar. Să știți că am făcut multe proiecte în care am reușit să refacem străzile în așa fel încât să nu fie nevoie de stâlpișori. Da, nu se poate, pur și simplu, altfel.

Mai ales pe străzile acelea Pop de Băsești, unde au fost pozele celebre, oamenii din zonă ne-au spus, bine ați făcut că ați pus tâlpișori. E nevoie de acest lucru pentru că nu mai aveam loc să intrăm și să ieșim cu mașina în curte. Nu mai puteam să circulăm pe trotuarele noastre.

Realitatea este că oamenii parchează pe trotuar de foarte multe ori, îngreunând chiar accesul celor care au parcare în curte. Adică, eu zic că dacă acceptăm că oamenii au dreptul să-și facă loc de parcare în curte, haideți să-i lăsăm să intre acolo. Și este una din problemele rezolvate.

„Legea română spune că nu ai voie să parchezi pe trotuar”

Dar sunt și oameni care contestă că ați pus stâlpișori și că nu mai pot parca pe trotuarele late...

Pe trotuar, da, nu mai pot parca pe trotuar. Legea română spune că nu ai voie să parchezi pe trotuar. Toată lumea s-a obișnuit că hai, domnule, mai închidem ochii la chestia asta, că oricum n-avem unde să parcăm. Și le zic tuturor, am spus de mai multe ori, dacă statul nu ne acordă gratuit sau subvenționat o locuință, nu văd de ce ar trebui să ne dea gratuit sau subvenționat un loc de parcare.

Dreptul la locuire este un drept fundamental, mult mai important decât dreptul la locul de parcare, din punctul meu de vedere, și atâta timp cât oamenii nu se așteaptă ca statul să le dea o locuință cu chirie redusă sau o locuință aproape gratis, și toți acești oameni își cumpără sau își închiriază locuință de pe piața liberă, ar fi normal să-și cumpere sau să-și închirieze locuri de parcare tot de pe piața liberă.

Sectorul 2 este Sectorul cu cele mai puține locuri de parcare de reședință din București, din câte am văzut eu. Câte locuri de parcare de reședință ați făcut și de ce nu ați făcut mai multe?

Am făcut peste 3000 de locuri de parcare.

„Sunt multe locuri de parcare nefolosite”

Câte mașini aveți în Sectorul 2?

Păi, hai să spunem așa. Erau 25.000 de locuri de parcare când am preluat eu mandatul și acuma sunt 28.000, deci am crescut cu peste 10% numărul de locuri de parcare de reședință. Peste 10%. Câte mașini sunt? Este ceva care, pe de o parte, nu este în controlul meu și nu-mi doresc să fie în controlul meu, pe de altă parte, nu ține cont de alte lucruri pe care, din mandatul meu, le verificăm și le respectăm.

Anume, cei care construiesc locuințe noi trebuie să vină și cu locuri de parcare și am fost personal în câteva ansambluri să văd că locurile de parcare există și sunt pe bune și nu au fugit cu sistemul Klaus, cum s-a întâmplat în alte locuri. Deci, există locuri de parcare private și sunt multe locuri de parcare private care stau goale pentru că, spun oamenii, sunt prea scumpe.

De ce să dea 8000-10.000-15.000 de euro, am auzit și de locuri de parcare cu 30.000 euro, de ce să dea acești bani, când ei pot să parcheze gratis pe trotuar? Nu-i normal nici acest lucru.

Nimeni nu construiește locuri de parcare cu care să stea goale, că este doar un cost, atâta timp cât oamenii spun, lasă, că oricum toată lumea parchează pe trotuar, parchez și eu. La un moment dat trebuie să spunem stop acestui lucru și normal ar fi ca locurile de parcare acestea private să fie folosite. Și sunt multe locuri de parcare nefolosite.