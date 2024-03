ADMINISTRATIE LOCALA Miercuri, 06 Martie 2024, 16:13

6

Bugetul Primăriei Capitalei a căzut pentru a doua oară la vot, după ce PNL a părăsit sala, iar PSD a votat împotrivă. Cele două partide au propus amendamente, PSD un amendament de 1,4 miliarde lei, iar PNL un amendament de 1,1 miliarde lei, însă fără să specifice de unde se iau banii, cerând primarului Nicușor Dan să facă el tăierile, deși până acum în Consiliul General cine făcea amendamentul spunea și de unde se iau banii.

Nicușor Dan Foto: Inquam Photos / Saul Pop

Amendamentul PSD a căzut la vot pentru că PNL nu l-a votat. Amendamentul PNL a căzut fiindcă nu a fost votat de PSD, deși împreună cele două partide au majoritate în CGMB. În rest, au fost declarații politice și mult circ, iar Primăria Capitalei a rămas în continuare fără buget. Dacă bugetul nu este aprobat până pe 8 martie, Primăria pierde cotele alocate de Ministerul de Finanțe din impozitele bucureștenilor, circa 500 milioane lei.

„Cele două amendamente nu sunt pe sumă zero, eu aș fi foarte fericit să acordăm și sumele cerute de grupul PNL și PSD, însă nu avem de unde. Vă invit să spuneți de unde să tăiem ca să mutăm unde doriți d-voastră. Vă aduc aminte, sunt niște sume de bani pe care municipiul le va încasa cu certititudine în 2024 și pe care din motive legale nu le-am putut trece în buget. Este vorba despre 250 milioane lei banii pentru tramvaie, 150 mil lei pentru termie, 40 milioane lei pentru reabilitarea liniilor de tramvai, bani care vor veni din fonduri europene, dar ca să începem lucrările am pus bani de la bugetul local”, a explicat primarul general, Nicușor Dan.

Nicușor Dan a explicat și faptul că Ministerul de Finanțe a estimat că municipalitatea va încasa bani mai puțini ca anul trecut din cotele defalcate din impozitul pe venit:

„Bugetul pornește de la o sumă comunicată de Ministerul de Finanțe - 5 miliarde lei, care înseamnă veniturile din cotele defalcate pe venit, sumă care din start este subevaluată de Ministerul de Finanțe, așa cum a fost și anul trecut.

Anul trecut, Ministerl de Finanțe a estimat inițial 4,9 miliarde de lei, iar la final am încasat 6,2 miliarde lei.

Nu cred că în realitate această sumă va fi mai mică. La finalul anului vom avea 6 miliarde în loc de 5”, a explicat primarul general.

Amendamentul PSD a vizat următoarele modificări:

900 milioane lei în plus la subvenția la căldură, astfel încât aceasta să ajungă la 1.918. 898.000 lei;

majorarea bugetului CREART cu 7,5 milioane lei lei;

468 milioane lei pentru plata ajutorului și a restanțelor la persoanele cu handicap;

25 milioane lei pentru continuarea lucrărilor la "Banca de alimente, Cantina socială, Centru de Asistență pentru mama si copil si reintegrare socio-profesionala, sediul administrativ din Aleea Erou George Stanciu, nr. 12/str. Mihail Sebastian nr. 130-134 sector 5 București";

25 milioane lei pentru finalizarea blocului de locuințe sociale din Prelungirea Ghencea, nr. 322 - 326.

Amendamentul PNL a propus alocarea în plus a 684 milioane lei pentru subvenția la căldură și 400 milioane lei în plus pentru subvenția la STB.

Consilierii PNL au cerut alocarea în integralitate a sumelor pentru subvenție, deși banii nu trebuie plătiți la începutul anului integral, ci eșalonat în fiecare lună. Până acum, în fiecare an, inclusiv în ultimii 3 ani când PNL a votat bugetul, subvențiile la termoficare și STB au fost mai mici inițial, apoi majorate la rectificări. De exemplu, în 2023, în bugetul aprobat inițial cele două subvenții au avut o valoare de circa două miliarde lei, iar până la finalul anului, la rectificări, au fost majorate la 3,2 miliarde lei. În 2022, inițial au fost două miliarde lei, iar la finalul anului au ajuns la 3 miliarde.

În plus, nu s-a specificat de unde să vină banii, cerându-i primarului general să facă tăierile și astfel să poată aloca 1,1 miliarde lei în plus pentru subvenții.

„Nu este legal să incluzi în buget venituri care nu sunt atrase deja, așa cum nu este legal să nu incluzi în buget cheltuieli certe. Cheltuielile pentru cele două subvenții sunt certe. Nu văd cum o să scădem subvențiile cu 1 miliard, în condițiile în care anul trecut au totalizat 3,1 miliarde, iar în acest an sunt prinse în buget 2 miliarde.

Ce cere grupul consilierilor PNL este o normalitate și intrarea în legalitate a bugetului cu includerea celor două cheltuieli majore. Ceea ce spuneți d-voastră este că vom economisi 1 miliard. Vom mări prețuil la gicalorie și la STB fiindcă altă posibilitate să scădem subvenția nu este.

Vă solicităm să votați amendamentul PNL care aduce în legalitate bugetul PMB. (...) Să se taie din banii care au fost puși în plus față de execuția de anul trecut și găsiți un miliard de lei, aveți de unde tăia”, a declarat Diana Mardarovici, consilier general PNL.

Stelian Bujduveanu, viceprimar și consilier PNL, a explicat de ce nu a indicat de unde să fie tăiați banii.

„Pentru a nu îngreuna aparatul primăriei și a veni cu un amendament care să ia de la fiecare linie în parte, grupul PNL a hotărât o abordare mult mai directă și mult mai simplă, am spus că vom bugeta cele două subvenții mari la valoarea execuției de anul trecut. De asta am ales această formulare a amendamentului. Ați spus că vom avea de la CAIL o diferență de 300 milioane. Pentru diferența de 700 milioane puteți găsi în bugetul pe care l-ați făcut cu colegii de la USR, care v-au șantajat să dați 500 milioane la ASSMB, să completeze subvențiile, pentru că știți ce execuție a fost în ultimii ani”, a explicat Bujduveanu.

Valentin Necula, consilier general USR a declarat că grupul său politic susține bugetul propus de Nicușor Dan, și a cerut PSD și PNL să spună de unde doresc să se taie banii.

„Avem un buget care continuă ce am început anii trecuți cu colegii de la PNL, avem bani pentru investiții în continuare, pentru reparații stradale, pentru îmbunătățirea transportului public, pentru parcuri. Ce nu am văzut este de unde se dorește a se lua banii. Grupul USR nu poate vota amendamente care vin cu o seară înainte deși bugetul a fost în dezbatere publică, ați avut tot timpul să trimiteți amendamente. Grupul PSD nu a venit săptămâna trecută la discuții. Vă aduc aminte că dacă nu votați acest buget, există repercursiuni, salariile nu se mai pot plăti, investițiile nu se mai pot face. Noi vom vota proiectul și așteptăm să veniți cu amendamente care pot fi votate. (...) Sunt total de acord să veniți cu amendamentele care să spună de unde luați banii și să vă asumați că luați de la spitale, de la parcuri, dar să știm și noi ce vreți. Dacă spuneți că sunt bani în plus, spuneți unde sunt”, a explicat Necula.

Nicorel Nicorescu, alt consilier general USR, spune că insistența PNL de a trece integral în buget sumele pentru subvenție, de la începutul anului, deși ele trebuie plătite eșalonat, este o încercare de a bloca investițiile.

„Aceste sume nu se virează la începutul anului, ci pe tot parcursul anului, deci nu este necesară virarea integrală a acestor sume în lunile ianuarie, februarie. Dacă le punem integral în proiectul de buget înseamnă că o serie de proiecte, care sunt posibile de realizat în 2024 nu se vor realiza pentru cetățenii Bucureștiului. Primarul general a spus foarte clar că aceste sume se pot acoperi la rectificarea de la jumătatea acestui an, prin urmare nici execuția bugetară nu poate să fie influențată în mod pozitiv prin adoptarea și punerea în buget a acestor sume în buget încă de la începutul anului, doar să stea niște bani puși acolo de la început ca să fie apoi plătiți lună de lună eșalonat, nu văd o logică, doar să oprim proiecte posibile de realizat pentru cetățeni”, a explicat Nicorescu.

Valeriu Șuhan, consilier general PSD, a vorbit despre axiome și despre faptul că prin acest proiect de buget Nicușor Dan ar vrea să ascundă datoriile pe care municipalitatea le are.

„Unul dintre scopurile acestui buget este de a ascunde datoriile pe care PMB le are. Nu mă miră ipocriza USR, dar asta e, ne-am obișnuit.

Domnule Nicușor Dan, știu despre d-voastră că sunteți un matematician foarte bun și sincer vă felicit pentru asta. Ca matematician, în mod cert, sunteți obișnuit să lucrați cu axiome. Din nefericire însă axiomele pe care le aveți în vedere nu sunt niște axiome, sunt doar niște păreri ale d-voastră.

Ce s-a întâmplat în ultimii 3 ani, cred că cea mai aplicabilă zicere este o lege a lui Murphy, tot o axiomă este, care spune că eroarea din enunț se va regăsi în concluzie. Cam așa stau lucrurile cu bugetele pe care d-voastră le construiți și le construiți de unul singur, e adevărat că până anul acesta le-ați făcut împreună cu PNL și USR, faptul că PNL-ul acum și-a găsit alt drum, acum îi preocupă stimulentele pentru persoanele cu dizabilități, dar au uitat că au votat să le taie.

D-voastră aveți datorii, constatate ca atare de Curtea de conturi, nu ziceți nimic de ele. Lăsați datorii de câteva sute de milioane de euro”, a declarat Șuhan.

Consilierii PSD au fost nemulțumiți și de faptul că nu au fost chemați de Nicușor Dan la discuții pe buget, să facă împreună bugetul.

Răzvan Nicolae Sebe, consilier PMP, a declarat că scopul PNL și PSD este să-l discrediteze pe Nicușor Dan, iar dacă PNL și PSD sunt nemulțumite de buget, au majoritate si pot să amendeze bugetul cum doresc.

„Ne-am pierdut destul de mult timp până acum. Realitatea este că acest for în care suntem acum aici este un for politic. Domnule primar, îmi pare rău că ați pierdut atât de mult timp să citiți acele amendamente pentru că aici nu este o discuție pe cifre, ci o discuție pe voturi politice.

Domnilor colegi de la PSD și PNL, toată lumea știe că sunteți în noua alianță stânga comasată. Dacă nu vă convine bugetul propus de primarul general, aveți voturile necesare cu o largă majoritate, să veniți d-voastră cu un buget care să răspundă nevoilor d-voastră. Puteți să faceți un buget care să asigure aparate dentare, să asigure excursie în diverse locuri, astfel încât să vă asumați execuția bugetară. Am imaginile și dacă vreți vă iau și lecitină.

Cum putem să vorbiți de ipocrizie, să avem atâtea plângeri la acest buget și să uităm de primarii anteriori care unii dintre ei au plecat în cătușe de aici. Hai să trecem la vot că cel puțin azi bugetul nu va trece fiindcă PNL și PSD nu au de gând să voteze, unicul gând lor fiind ca în precampanie electorală să încerce să-l decridibilizeze pe domnul primar Nicușor Dan, să spună că este un buget slab, când în realitate de fapt este un buget al realității economice pe care guvernul PNL PSD o dă. Bugetul nu vine de la dl Nicușor Dan din buzunar, vine de la guvern.

Aveți guvernarea de atâta timp și acesta este bugetul rezultat”, a declarat Sebe.

Sebastian Burduja, șeful PNL București care dorește să candideze la Primăria Capitalei, îl acuză pe Nicușor Dan că blochează bugetul.

„ALERTĂ! Nicușor Dan blochează Bucureștiul. Și Capitala este pe cale să nu aibă buget pentru 2024, din cauza iresponsabilității și indiferenței primarului. Lipsește din proiectul propus de Nicușor Dan un „mizilic” de un MILIARD de lei din bugetul Primăriei Generale, după cum recunoaște chiar primarul. Sunt banii necesari pentru funcționarea de bază a celor două servicii publice esențiale pentru bucureșteni: termoficarea și transportul public. În schimb, Nicușor Dan a găsit bani pentru evenimente „de campanie”, pentru cimitire și „pomeni electorale”.

Nu putem gira un asemenea abuz. Grupul consilierilor generali ai Partidului Național Liberal va face astăzi în ședința de Consiliu General al Municipiului București un amendament pentru alocarea a peste 1 miliard de lei pentru termoficare și transport public. Menționăm că am bugetat strict la nivelul execuției din anul 2023, cu mult sub solicitările Termoenergetica și STB. Pur și simplu este inacceptabil ca bugetul Primăriei Generale să nu includă aceste sume. Nu vom vota un buget care arunca în aer siguranța bucureștenilor pentru campania lui Nicușor Dan”, a scris Burduja, pe pagina de Facebook, la începutul ședinței de Consiliu General.

Ce se întâmplă dacă bugetul nu este aprobat

Potrivit articolului 39 din Legea 273/2006, dacă în 45 de zile de la publicarea bugetului de stat nu e aprobat bugetul local, primăriei nu i se mai virează cotele defalcate din impozite de la guvern. Legea bugetului de stat a fost publicată în Monitorul Oficial pe 29 decembrie 2023. Primăria Capitalei primește cotele defalcate din impozite pe 8 ale lunii, deci, dacă până atunci nu se aprobă bugetul, nu primește banii.

Este adevărat că municipalitatea a pus în dezbatere publică bugetul cu întârziere, respectiv pe 10 februarie, și a stat în dezbatere publică toată luna, deci nu putea fi supus la vot mai repede. Astfel, consilierii au doar câteva zile să voteze bugetul. Potrivit Legii 273/2006 bugetul trebuie pus în dezbatere publică în termen de 15 zile de la publicarea Legii Bugetului de stat.

Despre bugetul propus de Nicușor Dan

Primăria Capitalei, cu tot cu subordonate, estimează că va avea în 2024 un buget de 10,6 miliarde lei, strict bugetul local fiind de 7,8 miliarde lei, cu tot cu fondurile europene - 1 miliard lei, potrivit proiectului pus în dezbatere publică. Subvențiile pentru STB și termoficare totalizează circa două miliarde lei. Cheltuielile de personal se ridică la 164 milioane lei, iar despăgubirile câștigate în instanță - 270 milioane lei. Cheltuielile de investiții strict ale municipalității, fără subordonate, sunt 1,5 miliarde lei.

Ce bani vrea Nicușor Dan să aloce pentru investiții din bugetul Primăriei Capitalei

Cele 1,5 miliarde lei sunt alocate în linii mari astfel:

Modernizarea rețelei de termoficare - 524 milioane lei

Modernizare transport în comun - 500 milioane lei (195 milioane lei pentru achiziția a 100 de troleibuze, 250 milioane lei pentru achiziția tramvaielor de la ASTRA, 51 milioane lei restanță Otokar)

Finalizarea stației de epurare Glina și reabilitarea colectoarelor principale - 129 milioane lei;

Modernizare linii de tramvai - 35 milioane lei;

Continuarea lucrărilor la Prelungirea Ghencea- 30 milioane lei;

Restanță Pasaj Doamna Ghica 35 milioane;

Construire Podul Calicilor - 5.7 milioane lei;

Pietonal Cheiul Dâmboviței Unirii-Izvor - 10 milioane lei;

Piste de biciclete în centrul orașului - 10 milioane lei;

Extindere managementul traficului - 5 milioane lei;

300 de stații modulare - 15 milioane lei;

Consolidare imobil bd. Regina Elisabeta 29-31 - 33 milioane lei;

Renovare integrată Corp A și B Maternitatea Bucur - 45 milioane lei (42 milioane din PNRR)

Patinoar Flamaropol - 10 milioane lei;

Revizuire PUG - 25 milioane lei;

Piste biciclete - circa 40 milioane lei;

Ce bani primesc subordonatele, varianta Nicușor Dan: