ADMINISTRATIE LOCALA Vineri, 24 Noiembrie 2023, 10:57

3

Tribunalul București a confirmat că lucrările de construire la blocul de 4 etaje pe bd. Lascăr Catargiu colț cu strada Visarion au fost ilegale, a anunțat primarul general, Nicușor Dan, pe pagina de Facebook. Lucrările de construire la acest imobil au ajuns aproape de final, deși primarul Nicușor Dan a atras atenția, încă de la începutul anului, că autorizația de construire este expirată. În martie, structura blocului era abia până la etajul unu, iar acum imobilul este gata cel puțin la exterior, după cum se vede din stradă.

Visarion 8 - august 2023 Foto: HotNews/Catiusa Ivanov

„Autorizația a expirat, noi nu am prelungit-o, iar proprietarul a modificat cu pixul pe panou data expirării autorizației și a continuat să lucreze. Se face un an de când am sesizat Parchetul, singurul organ competent să oprească lucrările, nu am avut niciun răspuns. O spun de ani de zile, este o disoluție a autorității în urbanism care începe cu Parchetul. Cathedral Plaza, Visarion 8, Icoanei 2-8 sunt clădiri care vor fi demolate chiar dacă vom mai pierde ani în procese”, a scris Nicușor Dan pe pagină de Facebook.

Deocamdată nu este clar ce se va întâmpla cu clădirea.

HotNews.ro a scris de mai multe ori despre acest caz revoltător.

Blocul a fost autorizat de administrația Firea, în locul casei de pe strada Visarion 8, care din 2007 până în 2019 a fost demolată bucată cu bucată până nu a mai rămas nimic, fără să existe autorizație de demolare.

Autorizația de construire pentru blocul de 4 etaje a fost emisă de Primăria Capitalei pe 31 mai 2019, beneficiarul la vremea respectivă fiind Bodin Claudiu Roberto, potrivit datelor de pe site-ul Primăriei Capitalei și de pe panoul de șantier.

Lucrările au început la scurt timp după, dar tot în 2019, după ce vecinii și HotNews.ro au sesizat cele petrecute, și anume că imobilul de pe strada Visarion 8 a fost demolat fără autorizație, cazul a ajuns în atenția procurorilor. În ianuarie 2021 Parchetul a dispus oprirea lucrărilor și trimiterea în judecată a celor implicați, însă din cauza unei erori în cercetarea penală, dosarul fiind trimis către alt Parchet, astfel că dispoziția de încetare a lucrărilor a fost anulată.

În februarie 2023, lucrările au reînceput, structura imobilului fiind la etajul 1.

Nicușor Dan: „Această autorizație a expirat de foarte mult timp, dar proprietarul a continuat să lucreze”

Primarul Nicușor Dan a declarat pentru HotNews.ro în octombrie că autorizația de construire a expirat încă din 2022, iar tot ce s-a construit din februarie 2023 până acum ar fi fără autorizație valabilă. Edilul a declarat atunci că a sesizat Parchetul și a cerut oprirea lucrărilor, dar fără rezultat.

„Această autorizație a expirat de foarte mult timp, de cel puțin un an și jumătate, și cu toate astea proprietarul, este cam al zecelea proprietar de când s-a început în 2008-2009 demolarea ilegală a clădirii, a continuat să lucreze fără să existe autorizație.

Din păcate, tot ce am putut noi să facem a fost să sesizăm Parchetul, pentru că așa cum este sistemul legislativ în România, construirea fără autorizație în zonă protejată reprezintă infracțiune, și eu, primar, Poliția Locală nu poate decât să aprecieze că este o infracțiune și să trimită dosarul către Parchet.

Noi am trimis sesizarea de săvârșire a unei fapte penale și solicitarea de oprire a lucrărilor la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 încă din ianuarie-februarie anul acesta, când au început lucrările, deși era evident că nu există autorizație.

Din păcate nu am avut un răspuns de la Parchet până acum. În esență, este culpa exclusivă a Parchetului. Nu este posibil ca autoritatea civilă competentă, Primarul, să spună că această clădire nu are autorizație și proprietarul să-și vadă de treabă, iar Parchetul să nu sesizeze lucrul acesta”, a declarat Nicușor Dan pentru HotNews.ro.

În ceea ce privește dosarul penal în care se cerceta demolarea casei vechi de pe teren, fără autorizație de demolare, primarul a declarat că acesta a fost mutat la alt Parchet.

„Acest dosar a fost instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, a fost extrem de bine instrumentat, s-au luat declarații de la martori, au fost audiați proprietarii și dosarul a fost trimis în instanță pentru infracțiunea de distrugere a unui bun cu valoare culturală. Judecătoria Sectorului 1 a anulat întreg rechizitoriul spunând că unul dintre inculpați ar avea calitatea de avocat și atunci cercetarea trebuia să fie desfășurată de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Și din momentul în care s-a declinat sunt 7-8 luni, era de competența Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București să soluționeze și cererea noastră de oprire a lucrărilor și să cerceteze această infracțiune de demolare înaintea emiterii autorizației de construire”, a explicat Nicușor Dan.

În paralel cu acțiunile penale, pe rolul instanțelor există și un proces de anulare a autorizației în baza căreia s-a construit blocul de 4 etaje, pe motiv că ar fi fost emisă ilegal.

„Asociația Salvați Bucureștiul este cea care a dat în judecată, s-a cerut anularea autorizației de construire și desființarea construcției construite în baza autorizației. Acea autorizație de construire nu a fost emisă legal, s-a dispus și o expertiză care spune că autorizația este nelegală. Nelegalitatea vine și din faptul că acolo s-a demolat o construcție fără să existe o autorizație de desființare, dar și din încălcarea parametrilor urbanistici, în special distanțele laterale față de clădirile din jur. Asta este ce a constatat pentru moment un expert într-un litigiu civil și sper foarte curând să constate și Tribunalul”, a explicat Nicușor Dan.

Primarul spune că imobilul nu poate fi intabulat, chiar dacă este finalizat.

„Ca să intabuleze trebuie să aibă proces verbal de recepție. Ca să-l aibă, trebuie să aibă autorizație în vigoare și noi am spus clar că el nu are. Iar ca să își tragă apă, curent, gaz trebuie să aibă autorizație și legea spune că nu autorizezi utilități la clădiri care nu sunt legale”, a explicat Nicușor Dan.

Proprietarul spune că autorizația ar fi valabilă până pe 2 septembrie 2023, acest lucru fiind scris pe panoul de șantier. Potrivit acestuia, lucrările au început pe 19.07.2019 și valabilitatea autorizației este de 24 de luni.

Cum a dispărut casa de pe strada Visarion 8, deși nu a fost emisă nicio autorizație de demolare?

În urma cu 12 ani, casa de pe strada Visarion, nr. 8, era întreagă, chiar bine întreținută. Din 2001 imobilul a fost lăsat în paragină. În 2007, tâmplăria a fost scoasă, iar ornamentele de pe fațadă au început să se degradeze. În 2008, proprietarii au încercat să o demoleze, dar la presiunea societății civile și a presei, autoritățile au intervenit și au oprit lucrările care se desfășurau ilegal. După acest episod, casa a rămas fără acoperiș, însă fațada a scăpat întreagă. Apoi, încet-încet, imobilul a fost lăsat nepăzit și a fost furat cărămidă cu cărămidă. În 2018, din frumoasa casă mai erau doar câteva bucăți de zid. În 2019, au fost demolate și acestea.

HotNews.ro a întrebat la vremea respectivă Primăria Capitalei dacă a emis autorizație de demolare. Raspunsul primit este că nu era nevoie de o asemenea autorizație deși acolo a fost o casă.

În ciuda ilegalităților flagrante petrecute cu imobilul de pe strada Visarion 8 în ultimii 10 ani, pe 31 mai 2019, Primăria Capitalei a autorizat pe teren un bloc cu două subsoluri, parter și 4 etaje cu funcțiunea de locuințe colective. Beneficiarul este Bodin Claudiu Roberto, potrivit datelor de pe site-ul Primăriei Capitalei.

Filmul distrugerii

Visarion 8 - anul 1998

Visarion 8 - anul 2001

Visarion 8 - anul 2007

Visarion 8 - anul 2008

Visarion 8 - anul 2012

Visarion 8 - anul 2018

Visarion 8 - iulie 2019