Primarul Robert Negoiță vrea să construiască un nou complex educațional, cu creșă și grădiniță, în Sectorul 3, în spatele zonei comerciale de pe bd. Pallady. Un lucru minunat, deoarece zona respectivă s-a dezvoltat mult în ultimii ani, iar Bucureștiul are restanțe mari la acest capitol, numai că felul în care se face proiectul ridică mai multe semne de întrebare. Terenul a fost achiziționat în baza unei Hotărâri de Consiliu adoptate inițial ilegal, fapt stabilit de instanță, și se află chiar lângă cartierul dezvoltat de familia primarului.

Lucrările de construire a complexului educațional vor fi făcute de societatea de salubrizare, care a avut numeroase probleme cu legea la stația de sortare a Primăriei, închisă după amenzi de aproape 1 milion de lei de la Garda de Mediu.

Contactat de HotNews.ro, primarul Robert Negoiță spune că niciun membru al familiei sale nu locuiește în zonă și nu va beneficia de respectiva facilitate, dar acolo s-au construit mii de apartamente în ultimii ani, iar acei oameni au nevoie de grădiniță, creșă, școală.

Începutul

Totul a început în 2020, atunci când una dintre societățile primăriei, SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, a decis să cumpere un teren pentru a pune pubele de colectare selectivă.

Prin Hotărârea nr. 87/30.03.2020 Consiliul Local Sector 3 a acordat mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea achiziţionării unui teren în suprafaţă de aproximativ 4.500 mp situat în Bucureşti, Sector 3, strada Victor Brauner, nr. 40-42B. Terenul se află fix lângă cartierul Hils Brauner, dezvoltat de Edificia Star Construct, deținută prin alte companii de familia primarului Robert Negoiță.

Potrivit platformei de verificare a firmelor confidas.ro, firma Edificia Star Construct are următorul acționariat:

BLOOM PROJECT DEVELOPMENT SRL - 39.71 %

VALUE INVESTOR EXPERT SRL - 36.76 %

JACOBS GARDENS SRL - 23.53 %

Mai departe, firma BLOOM PROJECT DEVELOPMENT SRL are următorul acționariat:

RIN GRANDE ESTATE SRL -39.36 %

VALUE INVESTOR EXPERT SRL - 39.34 %

RIN RESORT SPA SRL - 21.29 %

Mai departe, potrivit confidas.ro, firma RIN GRANDE ESTATE SRL este deținută de familia primarului Robert Negoiță:

NEGOITA LIDIA- 35 %

NEGOITA ILIE - 34.99 %

NEGOIŢĂ IONUȚ - 30 %

În aplicarea prevederilor HCLS3 nr. 87/30.03.2020 societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL a încheiat contractul de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 125 din 30.04.2020.

Terenul a fost cumpărat de la societatea cu 130 euro/mp (fără TVA) de la firma SACIN SRL.

Potrivit platformei de verificare a firmelor confidas.ro, firma SACIN are următorul acționariat:

NICOLAESCU MIHAELA MIOARA - 58.5 %

NICOLAESCU STELIAN GEORGE 17.02 %

NICOLESCU ANA MARIA 17.02 %

BUDA MIHAELA LUCIA 7.46 %

Numai că proiectul de hotărâre în baza căruia a fost cumpărat terenul a fost adoptat cu majoritate simplă deși era nevoie de majoritate calificată. Hotărârea a fost atacată în instanță de PNL Sector 3 și anulată definitiv în septembrie 2021, pe motiv că a fost adoptată cu încălcarea legii.

Terenul însă era deja cumpărat. La finalul anului 2021, societatea Primăriei a venit și a cerut intrarea în legalitate.

”Hotărârea a fost atacată și anulată în Contencios Administrativ de Tribunalul Bucureşti în cadrul dosarului nr. 9843/3/2020, pe motiv că această Hotărâre a fost adoptată cu majoritate simplă, fiind necesară adoptarea ei cu majoritate calificată, soluţie menținută și în cadrul recursului de către Curtea de Apel București, conform informaţiilor existente pe portal.just.ro.

Drept urmare, prin adresa nr.3722/20.09.2021, înregistrată cu nr. 179279/CP/20.09.2021, societatea solicită ratificarea contractului de vânzare-cumpărare menționat anterior, ce are ca obiect achiziția de către societatea SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL a imobilului”, se arată în proiectul de hotărâre prin care se cerea intrarea în legalitate.

După mai multe amânări, ratificarea contractului a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Local Sector 3 numărul 353 din 22.12.2021.

Școala viitorului

Inițial primarul Robert Negoiță dorea să facă pe acest teren o școală.

Consilierii USR s-au opus, pe motiv că terenul nu este potrivit.

"Școala Viitorului" nu poate incepe cum propune primarul sector 3. Primăria are datoria legală și morală să găsească terenul potrivit. Viitorul educației se construiește cu fapte corecte. De învârteli și compromisuri suntem sătui. In poza de mai jos, școala ar fi bucățica aceea sângerie de pe terenul gri meschin, sufocat de vecinătăți cu spații generoase pe care nu știm ce și când va fi”, a scris Mihaela Văcaru, consilier USR, pe pagina de Facebook, în noiembrie 2021.

După mai multe luni de opoziție, primarul a renunțat.

25 milioane lei pentru noua grădiniță

În luna februarie 2022, prin Hotărârea 35/24.02.2022, Consiliul Local a aprobat indicatorii Tehnico-economici pentru construirea unui complex educațional, cu creșă și grădiniță, pe acest teren, o investiție de aproape 25 milioane de lei.

”Se propune realizarea lucrărilor de desfiinţare a celor patru corpuri existente - C1, C2, C3 si C4 in vederea eliberării amplasamentului şi edificarea unui imobil P+2E+3R pentru învăţământ antepreşcolar şi preşcolar. Clădirea propusă are un regim de înălțime de P+2E+3R şi o înălțime maximă față de nivelul solului de 14.35 m. Construcția propusă se adresează unui număr de aproximativ 260 copii. Valoarea totala a lucrarilor de interventie: 24.831.030,51 lei, din care constructii-montaj (C + M): 19.972.629,82 lei. Durata estimata de implementare - 18 luni”, se arată în proiectul aprobat.

Consilierii USR s-au opus proiectului, declarând în mai multe rânduri că terenul nu este potrivit pentru construirea unei unități de învățământ.

Comisia de buget, finațe, a dat aviz nefavorabil.

”Terenul propus pentru edificarea construcției a fost achiziționat de Societatea de Salubritate s Deszăpezire S3 pentru edificarea unor spații destinate colectării de deșeuri reciclabile, conform raportului de evaluare de la data achiziției”, se arată în motivarea avizului.

Potrivit documentului, terenul este impropriu din cauza:

Formei.

Acces prin drum privat care străbate șantiere mari de blocuri.

Vecinătățile: lipite de terenul propus pentru unitatea de învățământ sunt la nord o hala de reparații și o hala de montaj, la sud hale de prefabricate, la est ateliere de reparații; nu există nici o informație privind proprietarii și intențiile de dezvoltare.

În zona există suprafețe mari de teren ne-exploatat, nu se justifică utilizarea fix a acestui teren pentru a edifica o unitate de învățământ fără spații largi de joacă și fără zone verzi în împrejurimi.

Grădinița va fi făcută cu firma de salubrizare

În luna mai, a fost modificat actul constitutiv al societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 astfel încât să poată face lucrări de construcții.

Tot în luna mai, când a fost rectificat bugetul SD3- Salubritate și Deszăpezire, în Hotărârea de Consiliu Local apare faptul că societatea se va ocupa de construirea complexului educațional.

”Valoarea cheltuielilor pentru investiții este de 23.357,74 mii lei din care investitii noi în sumă de 20.898,87 mii lei reprezintă obiectivul de investiţii “Construirea unui complex educational si spatii recreative" situat în str. Victor Brauner fost Theodor Pallady nr. 42 B, Sector 3”, se arată în raportul de specialitate aferent rectificării bugetare.

Explicațiile primarului Robert Negoiță

Contactat de HotNews.ro, primarul Robert Negoiță spune că nu a renunțat la proiect și se va face pe acel teren chiar și o școală.

”Vrem să o facem o grădiniță și o școală acolo. Dintr-o greșeală nu a fost trecut că se va face și școală. Opoziția nu a votat proiectul pentru că a blocat tot, nu pentru că au o problemă cu proiectul ci pentru că au o problemă cu mine și cred că așa au o șansă la alegeri. O să demonstrăm că acolo se poate face o școală, sunt 4000 de mp, este loc”, a declarat primarul Robert Negoiță pentru HotNews.ro.

Întrebat dacă societatea de salubrizare poate construi o unitate de învățământ, primarul spune că o face cu cine poate.

”O facem cum putem, nu contează cine o face, e nevoie mare de o instituție de învățământ acolo”, a explicat edilul.

În legătură cu faptul că școala se află lângă cartierul dezvoltat de familia primarului, acesta spune că nu locuiește nimeni din familia sa în zonă și nu va beneficia de respectiva construcție.

”Niciun membru al familiei mele nu locuiește în zonă, nu va folosi acea școală, dar s-au construit mii de apartamente noi și acei oameni au nevoie de o școală. Zona respectivă s-a dezvoltat foarte mult în ultima vreme și se va dezvolta în anii următori”, a explicat primarul.

Despre firma SD3- Salubritate și Deszăpezire S3

Firma SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L. aparține Consiliului Local Sector 3 și este cunoscută pentru scandalul privind stația de sortare a deșeurilor din Cățelu.

Primăria Sectorului 3 a investit în 2019-2020 aproape 11 milioane de euro în stația de sortare a deșeurilor din comuna Cățelu - Drumul Lunca Visagului nr.42-60.

Stația de sortare a fost pusă în funcțiune în vara anului trecut.

După proteste nenumărate ale vecinilor, care se plângeau că nu mai pot sta în casă de putoare, și amenzi de aproape jumătate de milion de lei de la Garda de Mediu, în luna martie 2022, autorizația de mediu a fost suspendată, iar activitatea stației oprită.

Chiar și după ce a rămas fără autorizație de mediu, cetățenii din zonă au reclamat acolo activitate, iar Garda de Mediu a mai dat sancțiuni, valoarea totală a acestora, pentru ultimii 2 ani, crescând la aproape 1 milion de lei.

”Activitatea stației de sortare din Sectorul 3 deținută de SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L. a fost controlată de 14 ori în doi ani, în perioada mai 2020-aprilie 2022, iar societatea a fost sancționată cu 17 amenzi contravenționale în valoare totală de 945.000 de lei. Mai mult decât atât, în cazul respectiv au fost făcute și două sesizări penale, iar în prezent este în desfășurare un nou control la firma care își desfășoară activitatea pe amplasamentul din Sectorul 3 al Capitalei”, anunța Garda de Mediu pe 6 mai.