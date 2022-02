FOTO Primăria Sectorului 2 aproape a finalizat lucrările de reamenajare a Parcului Icoanei / Grădina istorică arată mai bine sau a fost mutilată? Gazonul, pavajul și alte intervenții au stârnit controverse

Lucrările de reamenajare a parcului au început pe 1 noiembrie 2021, de atunci grădina istorică fiind închisă. Înainte de începerea lucrărilor, aleile erau amenajate cu nisip, iar de fiecare dată când ploua se formau bălți și noroi, iar fântânile erau murdare.

















Scopul lucrărilor a fost să remedieze aceste probleme.







”În Parcul Icoanei apa din cele două fântâni era foarte murdară, indiferent de filtrele pe care le-am pus, fiindcă nu erau conectate la canalizare și apă curentă. Apa trebuia scoasă și înlocuită cu cisterna, ceea ce era extrem de complicat. Pentru a rezolva această problemă am avut nevoie de un proiect de investiții, să cuplăm cele două fântâni la apă curentă și canalizare pentru a putea evacua apa murdară și să aducem apă curată. De asemenea, am refăcut aleile. Aleile perimetrale au fost pavate cu piatră cubică, iar aleile interioare sunt pavate cu calcar concasat. Am reîmprospătat și mobilierul de joacă, am mers pe mobilier de lemn și sfoară, este o piramidă de sfoară cerută de copii în urma dezbaterii publice, sunt două locuri de joacă, unul pentru copii mari și unul pentru copii mici”, a explicat Radu Mihaiu.







Acum lucrările sunt pe final, până la finalul lunii parcul urmând să fie deschis.







Pe grupurile de socializare au apărut zilele trecute mai multe imagini în care cetățenii își exprimau îngrijorarea că arbori din parc au fost betonați, arborii fiind înconjurați de nisipul stabilizat. Apoi, în jurul lor, nisipul a fost curățat, ceea ce a stârnit din nou îngrijorare, că lucrarea nu a fost executată bine.

























Primarul dă asigurări și că apa trece prin aleile de calcar stabilizat și copacii nu sunt în pericol.

Testul cu apă







În timpul lucrărilor s-au făcut și plantări.







HotNews.ro a consultat mai mulți specialiști în ceea ce privește lucrările făcute în Grădina Icoanei.











”Eu am făcut proiectul de acum 10 ani. Ce s-a făcut acum nu are nicio treabă cu mine. Eu nu sunt nici verificator de proiect, nici proiectant, doar m-au chemat anul trecut la o discuție în care mi-am dat și eu cu părerea că nu sunt de acord cu una și cu alta și atât. Trebuie întrebat și cine a aprobat proiectul de la Ministerul Culturii, că ei sunt specialiștii. Dacă ei au spus că este în regulă, atunci asta este”, a spus Triboi.







”Eu nu am ajuns să văd ce au făcut, pot să vă spun doar din ce am văzut în poze. Aleile din nisip stabilizat arată decent, este un pas înainte față de ce era. Dacă are 6% var și restul calcar concasat, este bine, așa este rețeta la nivel internațional. Așa era și în proiectul original, făcut de noi. Dacă și pantele au fost făcute bine, apa se scurge spre copaci și este în regulă. Nu au mai făcut locuri de joacă din plastic. Față de ce era în proiectul inițial, este decent. Dar renovarea fântânii iese în evidență în mod negativ și ar fi bine să fie reparat. Repet, se poate face cu studenții de la Arte să arate mai bine. Ce s-a întâmplat cu băncile de corten din parc? Sper că nu le-au aruncat la fier vechi, că erau foarte scumpe, puteau fi curățate și refolosite. Acum mobilierul urban arată dureros. Acei stâlpi de iluminat din plastic nu au ce căuta într-o grădină istorică, ar trebui un iluminat mai scenografic, ambiental. Fântâna cu acel placaj din piatră arată dureros, la fel și mobilierul urban. Cât despre piatra cubică, lumea va fi mulțumită că merge pe acolo, bine totuși că nu au pus pavele de beton”, a explicat Triboi.



















Diana Culescu, președinta Asociației Peisagiștilor, spune că gazonul și sistemele de irigații nu au ce căuta într-o grădină istorică, iar intervențiile făcute vor duce la declinul arborilor.







”În primul rând nu pot să am o părere avizată pentru că nu cunosc proiectul. El nu a fost făcut public. Singurul loc în care a fost arătat a fost la o consultare care a avut loc chiar în grădina Icoanei, la care eu nu am putut ajunge, că a fost anunțată în pripă. Consultarea nu înseamnă că vii și să arăți în parc niște foi în grabă ci înseamnă că pui tot proiectul la dispoziție și apoi îi întrebi pe oameni ce părere au. Nu ar trebui să avem o discuție despre ce vedem acolo ci despre ce este acolo, fiindcă orice proiect pus în operă are o fișă tehnică și aceasta ar trebui să fie publică. Nu discutăm așa, unii spun că e permeabil, alții că ar fi impermeabil pavajul.

Ce mă alarmează pe mine, din ce a ieșit în spațiul public, sunt pozele pe care le-am primit, unde s-a pus un material în jurul arborilor apoi cineva a venit și l-a spart. Iar întrebarea este care este soluția tehnică? Dacă acest pavaj are var în compoziție, întrebarea mea de specialist este cum afectează speciile de arbori veterani din parc. Eu în grădinile istorice pe unde am fost nu am văzut materialul ăsta.

Apoi se strică foarte mult balanța spațiului respectiv. Pe de o parte suprafețele minerale îndepărtează foarte mult apa. Pe de altă parte, dacă pui sistem de irigații și nu ai făcut și sistem de drenaj, practic aduci un aport de apă pentru niște arbori care nu sunt obișnuiți cu atât de multă umezeală. Se gândesc la gazon, dar nu ne interesează dacă se strânge multă apă și omoară arborii.

În grădinile de acest tip nu există gazon pe jos, deci nu era nevoie să se pună sistem de irigații. Dar aceasta este o problemă care ține de studiul istoric și de toată documentația girată de un specialist atestat de Ministerul Culturii. Niciodată nu aflăm cine a făcut aceste documentații.

Cred că aceste lucrări vor duce la declinul vegetației. Dacă adaugi var în sol, schimbi PH-ul solului iar copacii care sunt acolo de 200 de ani sunt învățați cu un anumit PH, mai ales că sunt și niște arbori destabilizați de la lucrările din octombrie 2020, când li s-au tăiat rădăcinile pentru modernizarea sistemului de iluminat.

Acea alee din piatră cubică, trebuie văzut ce a recomandat specialistul atestat de ministrul Culturii să se întâmple. Fiindcă dacă a recomandat piatră, înseamnă că nu a văzut o astfel de grădină în viața lui. O astfel de grădină nu are acest tip de textură în ea. Este halucinant. Ca să fie corect, aleile nu trebuie să aibă texturi așa pronunțate. Aleile în astfel de grădini erau făcute din pământ bătătorit. Există materiale cu care să se facă toate aceste lucrări. În perioada respectivă era importantă natura, vegetația, pavajele erau ceva foarte discret.”





























Despre contract și parc







Parcul Grădina Icoanei se află în centrul Bucureștiului, în apropiere de Bulevardul Magheru. Acesta a fost inaugurat în 1873. Înainte acolo se afla „Balta Bulindroiului”, asanată în 1870 și pârâul Bucureștioara. A fost amenajat după planurile horticultorului Louis Leyvraz. La intrarea în parc se găsește Monumentul lui G. C. Cantacuzino, om politic liberal, realizat de sculptorul Ernest Henri Dubois (1863 – 1931) în 1904, înscris în lista monumentelor istorice din sectorul 2.

Dincolo de această îngrijorare, specialiștii contactați de HotNews.ro spun că lucrările făcute de Primăria Sectorului 2 nu sunt chiar ca la carte, în grădinile istorice nefiind alei din piatră cubică, gazon și implicit sistem de irigații. De asemenea, sub semnul îndoielii este pus felul în care s-a intervenit pe cele două fântâni din parc, placate cu piatră, dar și mobilierul urban. Primarul Radu Mihaiu spune că lucrarea a fost avizată de Ministerul Culturii și proiectul a fost respectat întocmai. Voi ce părere aveți?”Trece apa prin nisipul concasat, am făcut și un test cu trei găleți de apă, există o permeabilitate foarte clară, copacii sunt în siguranță”, a explicat Mihaiu.Am fost în parc pentru a vedea dacă aleile sunt făcute din beton sau nisip. Vedeți în filmuleț ce se întâmplă când se toarnă apă peste pavaj, apa pătrunde, însă destul de încet. Constructorul a explicat că a fost folosit calcar concasat și var hidratat în proporție de 6% pentru nisipul stabilizat. În jurul copacilor inițial a fost folosită această compoziție, apoi a fost spart și pus doar calcar concasat, ca apa să ajungă mai bine.”Avem plantări de arbori și de vegetație în Grădina Icoanei. Aici am avut niște discuții cu domnul Triboi, o să încercăm să ajungem cu plantările cât mai aproape de ce își dorește dumnealui. Dânsul este puțin nemulțumit în acest moment de plantările pe care le facem, dar împreună vom ajunge la o concluzie”, a mai spus Radu Mihaiu.Nicolas Triboi a proiectat restaurarea parcului în urmă cu 10 ani și este un peisagist cunoscut în România și Franța, amenajările făcute de acesta fiind apreciate. Acesta spune că a fost chemat de Primăria Sectorului 2 să își spună părerea vizavi de acest proiect, dar atât, neavând nicio responsabilitate.Întrebat ce părere are despre ce s-a făcut în parc, peisagistul spune că problema majoră este la felul în care s-au placat cele două fântâni și mobilierul urban ales.Aceasta a explicat de ce crede că lucrurile nu sunt în regulă:Primarul Radu Mihaiu spune că aleile din piatră cubică au fost un compromis, deoarece parcul este folosit pentru tranzit, dar proiectul are aviz de la Ministerul Culturii.”Am făcut aleile perimetrale din piatră cubică deoarece în timpul săptămânii sunt folosite de multă lume pentru tranzit și piatra cubică este mai potrivită traficului de tranzit. Acest proiect a fost trecut prin comisia de Cultură, a fost discutat inclusiv cu proiectantul inițial, domnul Nicolas Triboi și am avut un compromis rezonabil cu privire la acest lucru. Nu am crescut suprafața de alei, am înlocuit doar nisipul acela cu calcar concasat ca să poată intra mămicile cu cărucioarele. Mai avem de finisat, nu va arăta așa la final, se mai pune un strat de calcar concasat care se va bătători și va avea alt aspect”, a explicat Mihaiu.În ceea ce privește băncile din corten, acestea au fost vopsite cu câțiva ani în urmă de angajații ADP și nu au mai putut fi curățate, spune primarul.Contractul de execuție a lucrărilor în valoare de 2,7 milioane lei fără TVA a fost atribuit firmei GARDEN CENTER GRUP la finalul anului 2019. Lucrările vizează pavarea aleilor de nisip cu dale, reamenajarea locurilor de joacă și a spațiilor pentru câini, reamenajarea spațiilor verzi cu rulouri de gazon, plantarea mai multor arbori și montarea de mobilier urban.