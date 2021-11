Primarul Timişoarei, Dominic Fritz: Pentru a trece cu bine peste luna noiembrie avem nevoie de minim 30 de milioane de lei

Municipiul Timişoara a rămas timp de trei zile, săptămâna trecută, fără apă caldă şi încălzire din cauza datoriilor pe care societatea de termoficare Colterm le are către furnizorul de gaz E.ON. Ulterior, primarul Dominic Fritz a semnat un nou contract cu un alt furnizor de gaze, însă pe perioadă determinată şi cu plata în avans.













”În momente dificile este important să acţionăm solidar. Consiliul Judeţean Timiş va acorda 1.215.000 de lei pentru a acoperi o parte din factura de gaz a Colterm, iar pentru asta îi mulţumesc. Estimările noastre arată că pentru a trece cu bine peste luna noiembrie avem nevoie de minim 30 de milioane de lei pentru funcţionarea în regim de avarie a Colterm, doar cu CET Sud. Asta este doar factura de combustibil pe care compania trebuie să o plătească în următoarele 30 de zile pentru a alimenta cu căldură şi apă caldă casele timişorenilor şi spitalele racordate la sistemul centralizat de încălzire, chiar dacă afară încă nu este ger, iar producţia a trecut preponderent pe cărbune”, a transmis primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, luni seară, într-un comunicat de presă, citează News.ro.Edilul a arătat că banii de la Consiliul Judeţean Timiş sunt ”un gest important”, dar că va trebui să taie ”la sânge” şi alte cheltuieli din bugetul local.”În Timişoara locuieşte aproape jumătate din populaţia judeţului Timiş, oameni care contribuie prin taxele şi impozitele lor la bunăstarea judeţului şi a zonei. Este un gest de solidaritate normal în astfel de aceste vremuri grele pe care le traversăm cu toţii. Banii judeţeni sunt un gest important în acest context şi va trebui şi din bugetul local să tăiem la sânge din alte cheltuieli pentru a mai suplimenta sumele de bani pentru Colterm. Dar avem nevoie şi de un ajutor imediat de la Guvern”, a transmis Fritz.Dominic Fritz a mai anunţat că a avut luni o întâlnire cu premierul Florin Cîţu pentru a găsi soluţii pentru termoficare.”În acest context, am avut azi, împreună cu peste 20 de primari de municipii o întâlnire cu premierul Florin Cîţu, pentru a găsi împreună o soluţie pentru termoficarea centralizată din ţară. Cu toţii ne confruntăm cu aceleaşi probleme. Am primit asigurări că Guvernul va veni cu un sprijin financiar pe termen scurt şi sper ca acest lucru să se întâmple cât mai repede. Milioane de oameni din această ţară, racordaţi la sisteme centralizate de încălzire, se uită în aceste momente spre Guvern pentru sprijin şi pentru ca această criză energetică să nu se transforme într-una umanitară”, a mai transmis Fritz.Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica, a anunţat într-o postare pe Facebook, că va propune consilierilor judeţeni alocarea sumei de 1.215.000 lei din Fondul de rezervă, pentru Primăria Timişoara.”Din spirit de solidaritate cu oraşul Timişoara şi cu cetăţenii Timişoarei care trec prin momente dificile, am hotărât să propun Consiliului Judeţean Timiş alocarea unui sume de 1.215.000 lei din fondul de rezervă al instituţiei noastre către Primăria municipiului Timişoara în vederea acoperirii unei părţi din subvenţia pentru societatea de termoficare Colterm. Banii reprezintă majoritatea resurselor financiare de care dispune CJ Timiş, restul, câteva sute de mii de lei rămânând în continuare pentru a acoperi situaţiile neprevăzute generate de pandemie sau de alte posibile evenimente”, a declarat Alin Nica.