​​EXCLUSIV Raport al corpului de control al primarului general din 2017: Majoritatea teraselor de pe pontoanele de pe malul lacului Herăstrău au fost amenajate fără autorizație de construire / Ce măsuri a luat municipalitatea

La finalul anului 2017, fostul primar general al Capitalei a dat Dispoziția de Primar General nr. 1581/10.11.2017 privind verificarea legalității construcțiilor amplasate pe malurile lacurilor situate în Municipiul București. În baza acesteia a fost întocmit pe 21 decembrie 2017 un raport al corpului de control care arată situația construcțiilor de pe malul lacului Herăstrău - în principal pontoane. Corpul de control nu a vizat toate construcțiile din parc, ci doar cele de pe malul lacului.







Potrivit documentului obținut de HotNews.ro, corpul de control a verificat 22 de pontoane, iar la 9 a descoperit că s-au efectuat lucrări de amenajare pentru restaurante fără autorizație de construire. În rest, doar două aveau autorizație, iar restul pontoanelor fie erau libere, fie în stare avansată de degradare sau nici nu mai existau.



















Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, acționariatul firmei NUMBER ONE este: DRAGOMIR BOGDAN DUMITRU (99%) și DRAGOMIR DUMITRU (1%).







2. Pe pontonul în suprafaţă de 416 mp, proprietatea Municipiului Bucureşti, identificat Corp C4 și utilizat de societatea comercială RODRÁG TRADE CO S.R.L., corpul de control a descoperit că ”au fost executate fără autorizaţie de construire, lucrări de construire constând în: închiderea pontonului cu panouri din lemn, metal şi sticlă, spre aleea pietonală şi spre lac şi a amplasat o structură metalică pe toată suprafaţa pontonului acoperită cu material textil”.







În acest caz a fost sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1.







3. Pe pontonul în suprafaţă de 330 mp, proprietatea Municipiului Bucureşti, identificat Corp C5 și aflat în folosința societății comerciale CONCEPT ESPRESSO CAFE S.R.L., corpul de control a descoperit că ”au fost executate fără autorizaţie de construire, lucrări de construire constând în: închiderea perimetrală a pontonului cu panouri din lemn şi plasă metalică; amplasarea unei pergole din structură metalică pe întreaga suprafaţă a pontonului pe care a fost montată copertină retractabilă; executarea unei constructii din zidărie în suprafaţă de aproximativ 75 mp având destinație bucătărie, vestiar şi toaletă; amplasarea unui bar din lemn în suprafaţă de aproximativ 20 mp”. Și în acest caz a fost sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 prin Adresa nr. 6457/C/03.08.2016.







”Totodată, pentru construcţiile edificate fără autorizație de construire pe pontonul proprietatea Municipiului Bucureşti, a fost emisă Dispoziția Primarului General nr. 275/03.03.2017 în vederea desfiinţării acestora pe cale administrativă”, se arată în raport. La final de 2017, construcțiile au fost introduse însă în legalitate. ”Precizăm că pentru construcțiile menţionate, societatea comercială CONCEPT ESPRESSO CAFE S.R.L. a obţinut Autorizația de construire nr. 468/1558565/08.12.2017, emisă de Primăria Municipiului Bucureşti”.







Firma CONCEPT ESPRESSO CAFE S.R.L. a fost înființată în 2006 și are următorul acționariat potrivit datelor de la Registrul Comerțului: MARZAVAN DAN acționar unic.























4. Pe pontonul în suprafaţă 120 mp, proprietatea Municipiului Bucureşti, identificat Corp C38 și aflat în folosința societății ISN ENTERTAINMENT S.R.L. în baza Contractului de sublocaţiune nr. 02/17.03.2016, încheiat cu S.C. SPECIAL AGREMENT S.R.L., deținut de cea din urmă în baza Contractului de închiriere nr. 8631/03.07.2014 încheiat cu Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, corpul de control a descoperit că ”au fost executate fără autorizaţie de construire, lucrări de construire constând în: amplasarea unei pergole din structură metalică în suprafaţă de aproximativ 90 mp; închisă parţial pe o suprafaţă de aproximativ 35 mp cu lambriuri şi acoperiş din lemn; amplasarea la intrarea pe ponton a unei porți din lemn cu înălţimea de aproximativ 2,5 m şi lățimea de aproximativ 2 m”. Și aici, Direcția Control a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 prin Adresa nr. 6167.2/C/02.08.2016.







Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, firma S.C. AKER MEDIA GRUP S.R.L. are următorul acționariat: MILLENIUM PRO DESIGN SRL (98%) și VĂRZARU CRISTINA IULIANA (2%).







7. Pe pontonul în suprafaţă de 176 mp, proprietatea Municipiului Bucureşti, identificat Corp C12, și utilizat de societatea comercială COMPLEX HERĂSTRĂU S.A., fără a deţine contract de închiriere încheiat cu Administrația Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, corpul de control a descoperit că au fost executate fără autorizatie de construire, următoarele: pergolă din structură metalică acoperită cu poliplan, închisă pe latura dinspre aleea parcului cu panouri din policarbonat şi cu poliplan pe latura dinspre lac, în suprafaţă de aproximativ 280 mp, amplasată atât pe terenul ce face obiectul unui contract de concesiune încheiat cu Primăria Sector 1, cât şi pe pontonul C12”.







8. Pe pontonul în suprafaţă de 255 mp, proprietatea Municipiului Bucureşti, identificat Corp C13 și utilizat de societatea comercială UNIPRESTAL AD S.R.L. în Contractului de asociere in participațiune nr. 245/04.12.2002, încheiat cu Administrația Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, ce are ca obiect exploatarea Insulei Herăstrău şi Debarcaderelor Herăstrău şi Scânteia, precum şi dreptul de folosinţă a 20 m pereu situat în dreptul Aleii Trandafirilor, corpul de control a descoperit că ”au fost exécutate fără autorizaţie de construire, lucrări de construire constând în: placarea cu material compozit a întregii suprafete a pontonului; executarea pe întreaga suprafaţă a pontonului a unei pergole din structură metalică pe care au fost montate copertine retractabile, închisă perimetral cu panouri din sticlă, cu funcţiunea restaurant; realizarea unei alei din beton placată cu material compozit pentru accesul dinspre aleea parcului spre ponton; amplasarea unui totem cu dimensiunile 1mx1m, pe pereu”.







Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, firma COMPLEX HERĂSTRĂU S.A. are următorul acționariat: ANICULOESEI DUMITRU (87%) și ANICULOESEI IOANA.





Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, acționariatul firmei UNIPRESTAL AD S.R.L este: ANICULOESEI IOANA (100%).











proprietatea Municipiului Bucureşti, identificat Corp C17, și utilizat de societatea comercială NUMBER ONE S.R.L. corpul de control a descoperit că ”au fost executate fără autorizație de construire, lucrări de construire constând în: placarea întregii suprafeţe a pontonului cu material compozit şi împrejmuirea acestuia cu gard din lemn; amplasarea unei pergole din structură metalică acoperită cu carton bituminos, închisă perimetral cu poliplan, în suprafaţă de aproximativ 63 mp; amplasarea pe pereu, în dreptul pontonului, a unui podium din lemn în suprafaţă de aproximativ 72 mp, împrejmuit cu gard din lemn; executarea a două scări de acces spre ponton, placate cu material compozit, prevăzute cu rampă pentru persoane cu dizabilități, în suprafaţă de aproximativ 18 mp fiecare; construcție din zidărie, lemn, tâmplărie aluminiu şi geam termopan, acoperită cu carton bituminos, cu regim de înălțime parter şi etaj parțial, în suprafaţă totală de aproximativ 40 mp, cu funcțiunile grătar, bar, magazie şi acces restaurant - vapor; pod din lemn în suprafaţă de aproximativ 12 mp pe care se face accesul în restaurantul - vapor”.”Având în vedere că Parcul Herăstrău figurează cu regim de monument istoric, regăsindu-se în Lista Monumentelor Istorice a Municipiului Bucureşti, iar în conformitate cu prevederile art. 24 lit. a din Legea nr. 50/1991 - executarea fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, de lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de lege - monumente, ansambluri, situri - inclusiv la anexele acestora, identificate în acelaşi imobil - teren şi/sau construcții, la construcţii amplasate în zone de protecție a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentații de urbanism aprobate, constituie infracțiune, această faptă fiind sancţionată cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, Direcția Control a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 prin Adresa nr. 48471/16.10.2017”, se arată în raport.Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, firma RODRÁG TRADE CO S.R.L. are acționar unic PRIVAL CONSULTANTS S.A. și administrator CONSTANTINESCU MACRINA-ELENA. Macrina Elena Constantinescu este soția lui Horia Constantinescu, actualul director adjunct al Direcţiei Servicii Publice din cadrul Primăriei Constanţa și fostul comisar șef al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Constanța, potrivit informațiilor apărute în presa locală.”Totodată, pentru construcțiile edificate fără autorizaţie de construire pe pontonul proprietatea Municipiului Bucureşti, a fost emisă Dispozitia Primarului General nr. 1480/18.10.2016 în vederea desfiinţării acestora pe cale administrativă”, se mai arată în raport.În urma controlului efectuat de către agenții constatatori în Parcul Regele Mihai I (Herăstrău), sector 1, în data de 29.06.2020, s-a constatat că au fost desființate construcțiile ce au făcut obiectul Dispoziției Primarului General nr. 1480/18.10.2016, se arată într-un răspuns transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.Potrivit sursei citate, câteva luni mai târziu a apărut însă o altă construcție ilegală.”În urma controlului efectuat de către agenții constatatori în data de 14.09.2020, s-a constatat că pe pontonul în suprafață de 421 mp, au fost executate lucrări de construire fără autorizație de construire, motiv pentru care agenții constatatori au înștiințat proprietarul construcțiilor în vederea desființării, iar întrucât acesta nu s-a conformat a fost întocmit Proiectul de Dispoziție de Primar General, în vederea emiterii Dispoziției Primarului General pentru desființarea construcțiilor pe cale administrativă. Precizăm că după emitere, Dispoziția Primarului General va fi transmisă pentru punere în aplicare Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București”, se mai arată în răspuns.Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, firma Special Agrement are următorul acționariat: SC ORION OIL GROUP SRL, LUCOV STEFAN - BOGDAN. Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, acționariatul firmei este: Petrache Adrian Ionel (90%) și Lucov Ștefan Bogdan., proprietatea Municipiului Bucureşti, identificat Corp C39, pentru care societatea comercială DOMINO '94 IMPEX S.R.L. are drept de folosință, corpul de control a descoperit că ”au fost executate fără autorizatie de construire, lucrări de construire constând în: executarea pe întreaga suprafață a pontonului a unei construcții din structură metalică şi lemn, închisă perimetral cu sticlă şi acoperită cu țiglă, metalică, cu funcţiunea restaurant”.”Reprezentantul S.C. DOMINO '94 IMPEX S.R.L. a prezentat Contractul de vânzare cumpărare nr. 1761/20.07.2000 încheiat cu S.C. Biroul de Turism şi Tranzacţii S.A. ce are inclus ca obiect debarcader cu 15 dane amplasate pe malul Lacului Herăstrău - Şos. Nordului nr. 7-9. Pentru construcțiile edificate fără autorizaţie de construire pe pontonul proprietatea Municipiului Bucureşti, urmează să se dispună asupra măsurilor ce vor fi întreprinse”, se arată în raport.Potrivit datelor din platforma de verificare a firmelor confidas.ro, firma S.C. DOMINO '94 IMPEX S.R.L. are următorul acționariat: FINIȘ CARMEN MIHAELA (50%), PETRACHE ADRIAN IONEL (45%) și PETRE ION (5%)., proprietatea Municipiului Bucureşti, identificat Corp C7, corpul de control a descoperit o extindere fără autorizație.”Pontonul este liber, iar o parte din extinderea acestuia, realizată din structură metalică pe stâlpi metalici cu fundații în albia lacului, ce a fost executată fără autorizaţie de construire de către S.C. AKER MEDIA GRUP S.R.L. şi face obiectul Dispoziției Primarului General nr. 634/28.04.2016, nu a fost desfiinţată. Precizăm că pentru lucrările de construire executate fără autorizaţie, Direcţia Control a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 prin Adresele nr. 2543/C/25.03.2016 și nr. 2543.1/C/12.07.2016”, se arată în raport.”Adiacent pontonului C12, societatea comercială deține în baza Contractului de concesiune nr. 1104/20.05.2004 încheiat cu Municipiul Bucureşti prin Consiliul Local al Sectorului 1, o suprafaţă de teren de 345,80 mp şi un spațiu comercial în suprafață de 125,11 mp ce face obiectul Contractului de vânzare-cumpărare nr. 1102/20.05.2004 încheiat cu Municipiul Bucureşti prin Consiliul Local al Sectorului 1. Pentru construcțiile edificate fără autorizație de construire pe pontonul proprietatea Municipiului Bucureşti, urmează să se dispună asupra măsurilor ce vor fi întreprinse.”, se mai arată în raport.Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, firma COMPLEX HERĂSTRĂU S.A. are următorul acționariat: ANICULOESEI DUMITRU (87%) și ANICULOESEI IOANA.Primăria Capitalei a emis însă o autorizație de construire pentru lucrările în speță. ”Pe ponton au fost executate lucrări de construire fără autorizație de construire, iar în urma reverificărilor efectuate de către agenții constatatori, s-a constatat că pentru acestea Primăria Municipiului București, ca urmare a solicitării Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, prin S.C. COMPLEX HERĂSTRĂU S.A. a emis Autorizația de construire nr. 460/1707092/02.08.2019”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.în suprafață 2500 mp, proprietatea Municipiului Bucureşti, utilizată de societatea comercială UNIPRESTAL AD S.R.L. în baza Contractului de asociere în participațiune nr: 245/04.12.2002, încheiat cu Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, ce are ca obiect exploatarea Insulei Herăstrău şi Debarcaderelor Herăstrău şi Scânteia, precum şi dreptul de folosinţă a 20 m pereu situat în dreptul Aleii Trandafirifor, corpul de control a descoperit că au fost amplasate fără autorizaţie de construire, construcții cu caracter provizorių, respectiv: 8 pergole din structură metalică acoperită cu poliplan şi închise perimetral cu poliplan; 2 construcții din structură metalică placate cu lemn; un bar din lemn; leagăné. Adiacent insulei a fost imobilizat pe dane din beton vaporul Mogoşoaia”.