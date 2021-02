​​ANALIZĂ Cât de pline sunt parcările Primăriei Capitalei după creșterea tarifului la 10 lei/oră și ce cheltuieli cu salariile vs încasări a însemnat transferul serviciului la compania municipală

Oficial, de pe 25.02.2019 serviciul a fost delegat companiei Municipale Parking București, prin hotărârea H.C.G.M.B. nr. 530/2018, la solicitarea fostului primar Gabriela Firea.







Când parcările erau la Administrația Străzilor:

Când parcările au trecut la Compania Municipală

Administrația Străzilor

Compania Municipală Parking

Administrația Străzilor

Compania Municipală Parking

În 2019, gestiunea serviciului a fost mutată de la Administrația Străzilor la Compania Municipală Parking București. În contextul creșterii tarifului, dacă în perioada 2016-2018 se încasa o medie de 5 milioane lei pe an, în 2019 s-a ajuns la încasări de până la 16,3 milioane lei. Totuși, au crescut și cheltuielile cu salariile, de la 4,4 milioane lei în 2017 la 7,5 în 2019. În plus, după preluarea serviciului la Compania Municipală Parking, Administrația Străzilor a păstrat angajații de la parcări, iar Compania Municipală și-a angajat alți oameni, dublându-se cheltuielile de personal, potrivit cifrelor furnizate de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.Primăria Capitalei are peste 40.000 de locuri de parcare. Dintre acestea 21.691 locuri de parcare sunt în administrarea Administrației Străzilor București, acestea fiind parcări publice de utilitate generală (nu se încasează bani), iar 19.984 sunt în gestiunea și exploatarea Companiei Municipale Parking București. Pentru cele din urmă se încasează bani. Până în iulie 2018 tariful era de 1,5 lei/oră, apoi a fost majorat la 2,5/5/10 lei/oră, în funcție de zonă.Până pe 25.02.2019, parcările au fost administrate de Administrația Străzilor, instituția care încasa banii de închiriere, dar începând cu data de 15.10.2018, activitatea de exploatare parcări a Direcției Parcaje din Administrația Străzilor s-a restrâns și s-a desfășurat în patru parcări (Bd. Aviatorilor 1S, Bd. Aviatorilor 2D, Bd. Aviatorilor 2S, Crângași), în contextul transferului către Compania Municipală Parking.- 2016 - 5.003.579,21 lei;- 2017 - 4.224.244,70 lei;- 2018 - 5.350.219,50 lei;- 2018 - 2.548.957 lei;- 2019- 16.340.811 lei;- 2020 - 14.588.590 lei;- 2016 - 89,37%;- 2017 - 76,88%- 2018 - 104,59% (s-a lucrat în mai multe schimburi);- 2019- 60%;- 2020 - primele 3 luni - 60%, 20% din luna martie până în luna septembrie (din cauza pandemiei) iar perioada până la sfârșitul anului a fost de 35% grad de ocupare.-2016 – între 138-140 angajați;-2017 – între 134- 139 angajați;-2018 – între 129-134 angajați;-2019 – între 98-102 angajați;-2020 – 97-98 angajați.- 2017 - 9 angajați;- 2018 - 46 angajați;- 2019 - 155 angajați;- 2020 - 146 angajați;-2016 - 2.645.883 lei;-2017 - 4.462.315 lei;-2018 - 5.215.684 lei.- 2018 - circa 2 milioane lei;- 2019 - 7,5 milioane lei lei;- 2020 - 6,5 milioane lei;