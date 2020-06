4 ani cu Gabriela Firea la Primăria Capitalei: nicio revoluție în trafic, orașul din ce în ce mai poluat, doar câțiva km de piste pentru biciclete/ Ce a făcut primarul cu peste 4 miliarde de euro

Au trecut 4 ani cu Gabriela Firea la conducerea Primăriei Capitalei, iar dacă nu ar fi fost pandemie, în această perioadă ar fi avut loc alegeri locale. Ce rămâne în urmă? Revoluția în trafic promisă de edil nu a avut loc, avariile la rețeaua de termoficare lasă în continuare sute de blocuri fără apă caldă și căldură, iar poluarea rămâne principala problemă a acestui oraș. Cele mai importante lucruri care rămân după Gabriela Firea sunt achizițiile făcute pentru transportul public (400 de autobuze Otokar, a 130 de autobuze hibrid Merecedes și 100 de troleibuze) dar și repornirea programului de consolidare, zece clădiri fiind consolidate, 10 în lucru, fațada altor 8 clădiri a fost reabilitată și încă 4 se află în lucru.





Cele mai controversate decizii: acordarea a peste 20 de stimulente financiare și vouchere, mai mult decât a reușit Victor Ciorbea în vremea în care România arăta cu totul altfel, și înființarea celor 22 de companii municipale, unde au fost angajați zeci de oameni de la Primăria Voluntari și s-au făcut achiziții dubioase.





Cele mai mari dezamăgiri: pistele de biciclete și investițiile în infrastructura de tramvai, ambele vitale pentru reducerea poluării.









Poluare





Proiecte de infrastructură





Gabriela Firea a reușit să înceapă trei proiecte mari de infrastructură, importante pentru oraș: Pasajul de la Doamna Ghica, lărgirea străzii Fabrica de Glucoză și lărgirea străzii Prelungirea Ghencea. Grație amânării alegerilor locale până în toamnă va reuși să termine lucrările la Fabrica de Glucoză și la investițiile neterminate de fostul primar Sorin Oprescu: Ciurel, Nicolae Grigorescu și parcarea park&ride de la capătul Șoselei Pantelimon. Putem spune că a avut noroc. De asemenea, a terminat lucrările la Pasajul de la Piața Sudului, blocate la preluarea mandatului. Este rușinos însă pentru administrația publică în ansamblu să faci un pod în zece ani - Ciurel și Nicolae Grigorescu - când trebuia făcut în maxim doi.











Lucrările de lărgire a str. Fabrica de Glucoză se apropie de final, dar trotuarele au fost executate în bătaie de joc. Lucrarea va fi gata în următoarele săptămâni.

















Pasajul Nicolae Grigorescu, finalizat în proporție de peste 95%, mai trebuie terminată rampa dinspre Titan.

Potrivit promisiunilor reprezentanților municipalității va fi gata în această vară.







Și Pasajul de la Ciurel este aproape gata, potrivit promisiunilor reprezentanților municipalității va fi gata în această vară.











Parcarea park&ride Pantelimon/foto PMB. Potrivit promisiunilor reprezentanților municipalității va fi gata în această toamnă.





La Pasajul de la Doamna Ghica s-a lucrat până acum la devierea rețelelor de utilități și zidul de sprijin. Termenul de finalizare este finalul anului.









Piste pentru biciclete





În ceea ce privește pistele de biciclete, în cei 4 ani, Gabriela Firea a reușit să facă doar câțiva kilometri, mai exact să redeseneze pista de pe trotuarul de pe bd. Aviatorilor, să construiască o bucățică pe bd. Nicolae Caranfil, și o bucățică pe Calea Victoriei, între bd. Regina Elisabeta și Piața Națiunile Unite. Asta în condițiile în care a avut disponibili 10 milioane de euro de la Ministerul Mediului pentru a amenaja 100 de km de piste pentru biciclete.





Transport public





Deși achiziția celor 400 de autobuze Otokar a fost una foarte contestată, și la început au fost defecțiuni pe câteva autobuze, aceasta rămâne una dintre cele mai importante realizări ale edilului. Autobuzele care circulau și încă mai circulă în București erau cumpărate în 2007-2008 de primarul Adriean Videanu sunt degradate, mereu se strică, nu au aer condiționat. În ciuda disputelor politice, pentru bucureștenii care le folosesc zilnic sunt un pas înainte. Desigur, dat fiind producătorul, este posibil ca în timp mentenanța să coste mai mult și să necesite înlocuire mai rapidă decât dacă ar fi cumpărat unele mai scumpe.





Gabriela Firea a reușit să termine și licitația pentru achiziția a 30 de autobuze hibrid Mercedes – Benz Citaro Hybrid, cu fonduri europene, valoarea contractului fiind de 195.268.331,70 lei, fără TVA. Primul autobuz hibrid este deja pe traseu, iar în fiecare lună, până la finalul anului, vor sosi câte 20 de autobuze, iar în ianuarie 2021, încă 9, urmând să fie introduse treptat în circulație.















În luna martie, Primăria Capitalei a semnat cu asocierea turco-germană Bozankaya Otomotiv Marina Imalat Ithalat Ve Ihracat A.S. – Sileo Gmbh contractul pentru achiziția a 100 de troleibuze. Valoarea contractului este aproximativ 43 de milioane Euro fără TVA, primul troleibuz va fi livrat în luna noiembrie 2020 pentru omologare, iar ulterior, restul troleibuzelor vor fi livrate până în februarie 2022.





Primăria Capitalei a organizat licitație și pentru achiziția a 100 de tramvaie, însă a ieșit un întreg scandal după ce aceasta a fost câștigată de turcii de la Durmazlar, în defavoarea producătorului român Astra Vagoane Călători. Rezultatul a fost contestat, iar CNSC a admis în parte contestația și a decis reevaluarea ofertei turcilor. Cele trei părți se judecă, iar licitația a fost suspendată pe perioada stării de urgență.





În desfășurare se mai află licitația pentru 100 de autobuze electrice.







Un alt lucru benefic făcut pentru transportul public sunt culoarele unice făcute pe linia tramvaiului 21, din păcate nu pe tot traseul, dar și pe linia tramvaiului 1, 10, 32. Mașinile nu mai intră pe linia de tramvai, astfel că acesta circulă mult mai repede și a devenit atractiv pentru călători. Pe linia 21, dacă merg de la un capăt la altul, călătorii ajung mai repede cu până la jumătate de oră.





La 30 de ani de la Revoluție în București încă circulăm cu tramvaiele făcute în uzinele companiei în perioada comunismului și modernizate în anii ce au urmat, iar ultimele troleibuze au fost achiziționate în 2006.





Consolidarea





Un domeniu unde lucrurile chiar se mișcă, este consolidarea clădirilor și reabilitarea fațadelor clădirilor dărăpănate. După ce în 20 de ani s-au consolidat 20 de clădiri, în cei 4 ani de mandat s-au finalizat lucrările de consolidare la 10 clădiri cu risc seismic, alte 10 sunt în șantier, s-au reabilitat fațadele a 8 clădiri din centrul orașului, iar alte 4 sunt în lucru.





Potrivit datelor furnizate de municipalitate, situația este următoarea:





Clădiri consolidate din punct de vedere tehnic: Str. Blănari nr. 2, Str. Blănari nr. 6, Str. Blănari nr. 8, Str. Blănari nr. 10, Str. Franceză nr. 30, Str. Biserica Enei nr. 14, Str. Știrbei Vodă nr. 20, Str. Spătarului nr. 36, Str. Vânători nr. 17, Bd. Regina Elisabeta nr. 29-31.





Clădiri în curs de consolidare: Calea Victoriei 22-24, Str. Franceză nr. 32, Str. Academiei nr. 3-5, Str. Șelari nr. 22, Str. Pictor Ștefan Luchian nr. 12C, Str. D.I. Mendeleev nr. 17, Str. Schitu Măgureanu nr. 19, bd. Mihai Kogălniceanu nr. 30, Str. Blănari nr. 14, Str. Ion Brezoianu nr. 14.





Fațade finalizate: Calea Victoriei nr. 134, Calea Victoriei nr. 48-50, Calea Moșilor nr. 27, Calea Victoriei nr. 52, Splaiul Independeței nr. 56, Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Bd. Regina Elisabeta nr. 41, Str. Academiei nr. 3-5.





Fațade în lucru: Bd. Regina Elisabeta nr. 30, Calea Victoriei nr. 101, Calea Victoriei nr. 22-24, Calea Victoriei nr. 54.







Fațada clădirii de pe Calea Victoriei 48-50 a fost reabilitată

Fațada clădirii de pe Calea Moșilor 27 a fost reabilitată



Imobile consolidate pe strada Blănari

Imobil consolidat pe strada Spătarului 36

Imobil Consolidat pe strada Franceză

Fațada clădirii de pe strada Academiei 3-5 a fost reabilitată





Companiile municipale





Cea mai controversată decizie din mandatul Gabrielei Firea, până acum, rămâne înființarea celor 22 de companii municipale, în care orașul a băgat 2,8 miliarde de lei prin majorări de capital succesive. Acestea au fost atacate în instanță de USR, fiindcă au fost înființate cu votul a jumătate plus unu din consilieri, nu cu două treimi, hotărârile de înființare fiind anulate definitiv. În paralel, USR are proces pentru dizolvarea lor.





În 2019, Codul Administrativ a fost modificat de PSD, iar companiile au fost introduse în legalitate, prin reaprobarea hotărârilor de reînființare, de data aceasta fiind nevoie doar de votul a jumătate plus unu dintre consilieri. Prefectul a atacat însă în decembrie 2019 și aceste hotărâri în instanță, astfel că acestea sunt suspendate de drept.





În 2019, 18 din cele 24 companii municipale au avut un buget estimat la circa un miliard de lei. Până la finalul anului 2019, firmele estimau că vor avea circa 6.500 de angajați, iar cheltuielile cu salariile se vor ridica la circa 330 milioane lei, adică o treime din buget. Doar salariile consiliilor de administrație pentru cele 18 companii se ridicau la 10 milioane lei. În 2018, din cele 18 companii, doar 6 au ieșit pe profit, acesta totalizând 18 milioane lei. Restul de 12 au înregistrat pierderi, în total 33 milioane lei.





Dincolo de multe achiziții controversate, angajări de la Primăria Voluntari și salarii mari, problema majoră este că Gabriela Firea a delegat cele mai importante servicii publice acestor companii, iar în cazul în care vor fi dizolvate, până se fac noi achiziții publice, orașul ar putea fi paralizat.





Stimulentele financiare





Tot la capitolul controverse intră și stimulentele financiare acordate de Gabriela Firea. Acestea sunt apreciate de cei care le-au primit, dar contestate de cei care privesc la nivel macro economia orașului și spun că banii aceștia putea fi direcționați către investiții.





Bani pentru biserci, spectacole și reclamă









În 2019, la începutul anului s-au alocat circa 53 milioane de lei pentru biserici, 10 milioane de lei doar pentru Catedrala Mântuirii Neamului, dar la rectificare a rămas 1 milion lei.





Primarul Gabriela Firea rămâne în istorie și pentru sumele importante alocate instituțiilor care organizează concerte, târguri și alte evenimente. Cele trei instituții care organizează evenimente culturale pentru Primăria Capitalei - ARCUB, CREART și PROEDUS - au avut în 2018 un buget de 215 milioane lei, iar în 2019 160 milioane lei. În 2020 au un buget estimat la 136 milioane lei. Clubul pentru Seniori are încă 25 milioane lei, la fel și Clubul pentru Tineret - cele două organizează excursii/tabere și evenimente culturale pentru seniori și tineri, dar dau și câteva ajutoare.

În 2019, Primăria Capitalei a plătit aproape două milioane de euro pentru a face reclamă și a informa cetățenii despre programul de consolidare și proiectele desfășurate de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale.





Apă caldă și căldură





La câteva luni după ce Gabriela Firea a venit la Primăria Capitalei, a cerut insolvența RADET, regia având datorii de circa 4 miliarde lei, în principal către ELCEN, furnizorul de agent termic. La finalul anului 2019, instanța a decis falimentul, iar activitatea regiei a fost preluată de compania municipală Termoenergetica. Din punctul de vedere al municipalității, decizia de cere insolvența, nu a fost neapărat una rea, fiindcă a cîștigat timp pentru plata datoriilor uriașe, însă pentru ELCEN și furnizorii regiei, decizia a fost foarte rea, fiindcă au rămas cu sume uriașe neîncasate și nu au putut face investiții.





Acum provocarea este ca Termoenergetica să nu ajungă în scurt timp în situația RADET și să acumuleze datorii. ELCEN anunța în urmă cu două luni că Termoenergetica (noul RADET) a acumulat datorii de 398 milioane lei față de ELCEN și Primăria Municipiului București înregistrează restanțe de 538 milioane lei la plata subvenției. ELCEN susține că deja Termoenergetica întrunește condițiile de intrare în insolvență din cauza datoriilor restante față de ELCEN.





Alexandru Burghiu, director general al Companiei Municipale Termoenergetica, a declarat pentru HotNews.ro că societatea a plătit 300 de milioane din datorie, iar ELCEN calculează greșit.





Dincolo de chestiunile administrative, în mandatul Gabrielei Firea, bucureștenii au stat mai mult ca niciodată fără apă caldă și căldură, practic sistemul ajungând la un nivel maxim de degradare din cauza lipsei investițiilor din ultimii 30 ani.





Din cauza problemelor juridice, dar și deciziilor luate cu întârziere, lucrările de modenizare a rețelei au început abia în 2019, după aproape trei ani de mandat, și deși sunt lucrări vitale, au accentuat revolta bucureștenilor, de exemplu, din cauza lor, vara trecută cartierul Aviației a rămas fără apă caldă. În iarnă au fost probleme cu căldura în cartierul Titan tot din cauza lucrărilor la o magistrală din zonă.









Sănătate





Spitalul Metropolitan, promis în campania electorală, a fost realizat doar pe hârtie.





S-au finalizat lucrările la Spitalul clinic de copii Dr. Victor Gomoiu - 50 milioane de euro, Ambulatoriul integrat al spitalului Dr. Victor Gomoiu - 2,2 milioane euro. Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie şi TBC osteoarticular "Foişor" – 51 milioane euro, un corp nou de clădire - Spitalul de Reumatologie Ion Stoia.





În ceea ce privește perioada pandemiei, Primăria Capitalei a asigurat cele necesare în spitale, s-au cumpărat mai multe aparate de testare Real Time PCR, s-au asigurat locuințe pentru medici, categoriile vulnerabile au fost sprijinite. Municipalitatea a demarat și un program de testare a populației - 10.500 de teste rapide pentru detectarea de anticoripi, bucureștenii fiind aleși statistic, și face gratuit 11.000 de teste Real Time PCR, la cerere, pentru detectarea virusului, însă acestea au fost contestate. " Este un non-sens din punct de vedere epidemiologic și medical, în primul rând pentru că selectarea celor testați este făcută foarte greșit", a declarat Vlad Mixich, expert în politici de sănătate, despre testarea cu teste rapide.





Spații verzi și urbanism





În ceea ce privește parcurile și spațiile verzi, a fost expropriat Parcul Verdi, însă suma mare plătită pentru teren a stârnit un uriaș scandal - 50 milione euro pentru 5,6 ha. Gabriela Firea a mai promis că va amenaja un Parc al Centenarului, dar acesta nu este gata. În ceea ce privește toaletările barbare, acestea au continuat în fiecare an, fiind făcute fie de Primăria Capitalei, fie de cele de Sector.





Primarul General nu a reușit să termine nici noul Plan Urbanistic General. Bucureștiul trebuia să aibă un nou Plan Urbanistic General în 2016, potrivit contractului semnat între Primăria Capitalei și Universitatea de Arhitectură și Urbanism în 2013. Au trecut 4 ani de atunci, iar documentul este departe de a fi gata. HotNews.ro a întrebat la Primăria Capitalei care sunt cauzele întârzierii, dar răspunsul a fost ocolit elegant. Proiectanții spun însă că municipalitatea nu a putut furniza toate datele necesare documentației, s-au schimbat 4 primari de la semnarea contractului, iar atunci când au livrat părți din documentație municipalitatea nu a avut personalul necesar pentru a le recepționa.









Ce spune Gabriela Firea despre propriul mandat





HotNews.ro a transmis primarului general o serie de întrebări despre ce realizările și eșecurile din acest mandat.







Reporter: Care considerați că sunt cele mai importante realizări din acest mandat?





Gabriela Firea: Modernizarea transportului în comun - 830 de noi mijloace de transport:

- 400 de autobuze noi Euro 6 - sunt deja în circulație

- 130 de autobuze hibrid - În fiecare lună, începând cu luna aceasta, până la finalul anului, vor sosi în Capitală câte 20 de autobuze, iar în ianuarie 2021, ultimele 9.

- 100 de noi troleibuze - Contract semnat, livrarea se va face începând cu luna noiembrie 2020 şi se va întinde pe o perioadă de 16 luni.

- 100 de tramvaie noi (în procedură de achiziție)

- 100 de autobuze electrice (în procedură de achiziție)

Primăria Capitalei a obținut finanțare nerambursabilă, în actualul mandat, pentru 14 proiecte de achiziție a unor noi mijloace STB și de modernizare a liniei de tramvai - în valoare totală de 368,6 milioane euro (13 pe POR - 267,8 milioane de euro și 1 pe Fondul de Mediu - 100,8 milioane euro)

Culoare unice au fost realizate prin separarea căii de rulare pentru 5 dintre liniile de tramvai cu utilizare intensă: 1, 10, 21, 41 şi 32.

La solicitarea mea, a fost modificată legislația astfel încât autobuzele să poată circula pe linia de tramvai. Societatea de Transport București face, în prezent, ultimele probe pentru a implementa acest proiect. Se lucrează la adaptarea infrastructurii liniei de tramvai pentru autobuzele de pe liniile 135, 182, 330.

Dacă în anul 2016 erau 170 de intersecții în sistemul de management inteligent al traficului, din totalul de 450 de pe raza Municipiului București, realizate în decursul a 10 ani, în prezent sunt introduse 236 de intersecții funcționale în Sistemul de semaforizare inteligentă.



Lărgire Fabrica de Glucoză







Pe tronsonul cuprins între Șoseaua Petricani și Șoseaua Barbu Văcărescu, lucrările sunt executate în proporție de 98%, iar acesta urmează a fi deschis circulației în aproximativ două săptămâni.







În ceea ce privește lucrările la tronsonul cuprins între Bulevardul Barbu Văcărescu și Calea Floreasca, lucrările sunt executate în proporție de 80%, se toarnă ultimele straturi de balast stabilizat, urmează așternerea straturilor de asfalt. Termenul de finalizare este sfârșitul lunii august. Valoarea investiției este de aproximativ 48 milioane lei fără TVA.



Pasajul Doamna Ghica







Lucrările la Pasajul Doamna Ghica progresează, estimăm că vor fi finalizate în această toamnă. Stadiu: au fost realizate lucrări de relocare utilități și au fost efectuate lucrări de instalații pentru a putea devia traficul.





Penetraţia Prelungirea Ghencea - Domneşti







Se lucrează la primul tronson dinspre strada Brașov spre strada Râul Doamnei, unde au fost deja finalizate demolările și a fost finalizată relocarea rețelelor de utilități. Lucrările de excavație sunt într-un stadiu avansat, fiind realizate în proporție de 95%. În prezent, se lucrează și la execuția zidului de sprijin de la tramvai, precum și la infrastructura nouă de drum și, pentru a continuă lucrările pe zona tramvaiului, se lucrează la devierea traficului pe zona cu carosabilul nou.



Park&Ride Cora Pantelimon





Încă un proiect important pentru bucureșteni, preluat de la zero în 2016, devine realitate. Park&Ride Cora Pantelimon, doar o groapă în urmă cu patru ani, va fi gata în această toamnă, după șapte ani de blocaje. Acest obiectiv de investiții nu este o simplă parcare etajată, ci un nod intermodal care include tramvaie, autobuze și peroane pentru microbuze private. În acest moment, lucrările mai dificile au fost terminate. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 21 de milioane de euro.



Străpungerea Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu



Un proiect blocat 6 ani, relansat de actuala administrație. Străpungerea Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu, care constă în lărgirea Bulevardului Nicolae Grigorescu la trei benzi pe sens, lărgirea trotuarelor și construirea unui pasaj peste Dâmbovița este aproape gata, iar circulația va fi deschisă curând. În ceea ce privește continuarea proiectului, până la Șoseaua Vitan Bârzești, studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și culoarul de exproprieri sunt aprobate.





Pasaj Ciurel





Acest proiect, inițiat în urmă cu 12 ani, a fost preluat cu un grafic de execuție de doar 10 %. Corpul podului a fost finalizat, hobanele au fost montate și tensionate. Rampa dinspre Dâmbovița spre Șoseaua Virtuții aproape a fost finalizată, la fel și cele dinspre Lacul Morii, și cea de urcare dinspre Virtuții spre Splaiul Independenței. Se lucrează acum la breteaua de acces solicitată de către Serviciul de Telecomunicații Speciale. Podul va fi funcțional din această toamnă.



În ceea ce privește cea de-a două etapă, Nod Virtuții-Uverturii, a fost dat ordinul de începere a proiectării, iar în prezent se lucrează la elaborarea proiectului tehnic. Pentru exproprierile necesare în această etapă este nevoie de 47 milioane lei.



Podul Grant



Prima etapă a proiectului a început în aprilie 2019 și a fost finalizată în doar nouă luni, țînând cont că aici erau problemele cele mai grave. Odată cu prima etapă a fost modernizată și calea de rulare a tramvaiului 41, după aproape 20 de ani. Astfel, în luna februarie s-a reluat circulația rutieră și a tramvaliului 41 pe Podul Grant, consolidarea între Turda și Crângași fiind finalizată. În acest moment se lucrează la reparații și consolidare sub pod, urmând că cea de-a două etapă să demareze după obținerea avizului favorabil de închidere a circulației rutiere.



Consolidări



În ultimii trei ani, au fost realizate expertize tehnice pentru 1.000.000 de metri pătrați, din fonduri publice și private. Pentru prima dată, sunt luate măsuri împotriva proprietarilor care refuză consolidarea! Au fost emise PRIMELE ordonanțe președințiale pentru evacuare! 25 de imobile monument-istoric au fost expropriate! Peste 220 de imobile sunt incluse în programul de reducere a riscului seismic! În ultimii doi ani, 10 imobile RS I au fost consolidate din punct de vedere tehnic, 3 imobile au fost deja predate proprietarilor, două în mai puțîn de un an, 10 imobile sunt în curs de consolidare. Peste 1.500 de persoane relocate din imobile RS I.



Sănătate



Spitale construite sau modernizate: Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu; Ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu; Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie şi TBC osteoarticular "Foişor", Corpuri noi de clădire şi crearea de secţii noi la spitalul de Reumatologie “Ion Stoia”, Spitalul “Dr. Carol Davila”, Spitalul Clinic Ion Cantacuzino.







Mai mult, avem în derulare lucrări de construcție a unui ambulatoriu nou la Spitalul Victor Babeș, stadiul actual fiind de 50%. Premieră medicală naţională: La Spitalul Sfânta Maria s-au realizat investiţii importante în secţia de transplant pulmonar, unică în ţară, astfel încât, în premieră, în doar un an, echipa de chirurgi a efectuat, cu succes, 8 operaţii de transplant pulmonar.







În perioada 2017 – 2019, rețeaua de medicină școlară a Capitalei a devenit un model de bune practici la nivel național. Rețeaua asigură asistență medicală pentru aproximativ 250.000 de elevi și 121.000 de studenți, în 441 de cabinete școlare de medicină generală; 9 cabinete universitare de medicină generală; 144 de cabinete școlare stomatologice; 13 cabinete stomatologice universitare.







Primăria Capitalei a achiziționat 177 de apartamente, locuințe de serviciu cu 1, 2 sau 3 camere pentru personalul unităților medicale pe care le administrează. Toate au fost predate ASSMB, iar 152 au fost deja repartizate până în prezent.





106 ambulanțe noi - În acest mandat, Primăria Capitalei a realizat această achiziţie vitală pentru bucureşteni, care poate face diferenţa dintre viaţă şi moarte: 106 ambulanțe moderne, livrate în aprilie 2019, cu aproape 4 luni mai devreme, și predate Serviciului de Ambulanță București Ilfov.





Termoficare



Din 2016 până în prezent s-au modernizat 245 km de rețea, dintre care 52 km din rețeaua primară, 193 km din rețeaua secundară. Zilele trecute am depus în data de 5 iunie aplicația de finanțare prin POIM “Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului București”. Astfel vom avea la dispoziție aproximativ 278 de milioane de euro (cheltuieli nerambursabile), pentru reabilitarea a aproximativ 200 km de conductă de traseu primar de transport a energiei termice din Municipiul București.



Cartierele Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii și Henri Coandă beneficiază de apă potabilă de calitate și de servicii de canalizare, finanțate din fonduri europene. Proiectul are o valoare totală de 69.272.181 euro, din care fonduri nerambursabile 39.774.995 euro și beneficiază de finanțare europeană prin POIM 2014-2020, obținută în decembrie 2019.



Prin programele sociale derulate în premieră de Primăria Capitalei peste 140.000 de bucureşteni au beneficiat de stimulente financiare în valoare de 220 milioane de euro, acordate de Primăria Capitalei prin Direcţia de Asistenţă Socială. Aceste stimulente se acordă și anul acesta.









Reporter: Ce nu ați făcut în acest mandat?





Gabriela Firea: Nu am reușit să conving parlamentarii să avem o Lege a Capitalei care să prevadă finanțare corespunzătoare pentru marile proiecte de infrastructură.



Legea Capitalei este un document foarte important, care include conceptul de zonă metropolitană care există, dar nu este reglementată din punct de vedere administrativ. Trebuie să reamintesc și faptul că Primăria Municipiului București este singura unitate administrativ-teritorială care nu încasează taxe și impozite, deși contribuția Bucureștiului la bugetul de stat reprezintă în jur de 25% din PIB-ul României. Astfel, Primăria Municipiului București depinde în proporție de peste 90% de alocările de la bugetul de stat.









Reporter: Dacă veți câștiga, ce veți face în următorul mandat?







Gabriela Firea: Spitalul Metropolitan - acest proiect va cuprinde: spitalul propriu-zis, care va avea 3 corpuri de clădire și va costa 400 milioane euro, un Compartiment de Primiri Urgențe, un turn cu 7 etaje dotat cu heliport și în cadrul căruia se vor regăsi spații de cazare pentru rudele pacienților și cabinete medicale. Se va mai construi și o clădire pentru creșă, grădiniță și campus universitar. Terenul aferent investiției se află în proprietatea Primăriei Capitalei și se află în zona de Nord a Capitalei. Anul trecut a fost realizat studiul de fezabilitate și în decembrie au fost aprobați indicatorii tehnico-economici. În acest moment se lucrează la realizarea proiectului tehnic și urmează execuția propriu-zisă.



Proiectul Andronache, proiect care presupune amenajarea a 4 benzi de circulaţie, trotuare, iluminat public, devierea/relocarea reţelelor de utilităţi. Pasajul va contribui la fluidizarea circulaţiei în zonă, cu efecte directe asupra scăderii nivelului de noxe. Până acum au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici şi se lucrează la caietul de sarcini pentru a se putea demara procedurile de licitaţie. S-a făcut solicitare la Guvern pentru transferul terenului necesar obiectivului (CJ Ilfov), urmează achiziția serviciilor de proiectare și a lucrărilor de execuție.



Pasajul Petricani. Acest proiect presupune realizarea unui pasaj subteran situat la granița orașului Voluntari cu Șoseaua Petricani din Sectorul 2.



Sala multifuncțională – Arena Polivalentă - Complex sportiv Lia Manoliu. Va fi cea mai mare sala de acest gen din România, cu o capacitate de 20.000 de locuri, un spațiu ultramodern, la standarde europene, destinat atât evenimentelor culturale cât și celor sportive. Primăria Capitalei a solicitat Guvernului, în luna februarie, prin Hotărâre de Consiliu, trecerea Turnului de parașutism din parcul Lia Manoliu de la Ministerul Transporturilor la Primăria Capitalei, astfel încât acesta să poată fi demolat, întrucât se află pe amplasamentul viitoarei Săli Polivalente. Așteptăm răspunsul Guvernului, urmând că lucrările de execuție să fie demarate după transferul turnului. Concomitent, Trustul de Clădiri Metropolitane lucrează la elaborarea proiectului tehnic, a fost obținut certificatul de urbanism pentru construirea sălii, precum și certificatul de urbanism pentru demolarea turnului de parașutism. Prin studiul de fezabilitate se estimează un cost de aproximativ 138 de milioane de euro cu TVA pentru construcția și dotarea completă a sălii.







Cum vede opoziția ultimii 4 ani





„Doamna Firea ne-a promis exact acum 4 ani o revoluție în trafic. Indicele de congestie este mai rău decât la începutul mandatului. Bucureștenii stau 9 zile pe an blocați în trafic. Investițiile în infrastructura rutieră au fost în 2017-2019, de 250 milioane lei. Mai puțîn de jumătate decât investiția de aici din Prelungirea Ghencea. Mari parcări la intrarea în oraș: zero. Investiții în modernizarea șinelor de tramvai: zero. Tramvaiele deraiază. De trei ani nu e în stare să facă buclă de închidere la tramvaiul 5. Benzi unice pentru autobuze: zero. Semaforizare inteligentă: zero. Piste pentru biciclete: aproape zero. Două linii trasate pe asfalt pe Bulevardul Aviatorilor.







Iarna trecută, zeci de mii de bucureșteni au tremurat în case și n-au avut apă caldă. Sub Gabriela Firea, Radetul a intrat în faliment, cu litigiu pe datoria de 4 miliarde de lei. Termoenergetica ii calcă pe urme, cu datorii curente de 300 de milioane de lei. Peste cele 4 miliarde înghețate odată cu falimentul Radet. Nu s-a reabilitat aproape nimic din această infrastructură depășită. Erau 180 milioane euro fonduri europene disponibile, nu au fost accesați.



Ne batem și aici la titlul de cea mai poluată capitală din Europa. E vorba de depășirea limitelor maxime admise de Organizația Mondială a Sănătății. E vorba de sănătatea bucureștenilor, în special a copiilor și a vârstnicilor. Recent România a fost condamnată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Comisia Europreana spune explicit că planurile pentru îmbunătățirea calității aerului, și din mandatul Oprescu, și din mandatul Firea, sunt iluzorii. Povești pe hârtie.





Niciun progres cu registrul spațiilor verzi. Dimpotrivă, dispar spații verzi; prin PUZ-urile de sector promovate de primărie se propune desființarea a sute de hectare de spațiu verde, construire în Herăstrău, Pădurea Băneasa. Din fericire două au fost suspendate de instanța.





Dispar bazele sportive. Luna trecută s-a dat PUZ pentru că baza Girueta să devină hipermarket. A promis 25 de stații de monitorizare a poluării: a realizat zero. Continuă asa-zisele toaletari, în care oameni cu drujbe, fără pregătire, omoară zeci de mii de copaci în fiecare an.





Fonduri europene: practic zero. Cheltuirea banului public - iresponsabilă. 20 de milioane de lei pe an publicitate. Jaful de la Parcul Verdi: 50 milioane euro, de peste 10 ori prețul pieței. Aproape cât toate investițiile în infrastructura rutieră. Companiile înființate de Gabriela Firea au produs principala gaură financiară. Jumătate de miliard de euro în activele noilor companii, fără vreo scădere a costurilor de utilități cum promisese. Doar salariile directorilor și membrilor CA 10 milioane lei / luna.”









Stelian Bujduveanu, liderul consilierilor generali PNL:

” În câteva zile, PNL București va prezenta un bilanț complet al mandatului-dezastru al Gabrielei Firea la Primăria Capitalei. În 4 ani de mandat, Gabriela Firea și-a îmbogățit clientela de partid a PSD și neamurile din Voluntari, care au împânzit cele 23 de companii municipale sponsorizate din bani publici. În schimb, bucureșteanul de rând a stat blocat în trafic cu orele, după ce revoluția promisă de Firea a eșuat. Bandă unică pentru trasportul în comun? A funcționat exact o zi, în 2018, apoi proiectul a fost abandonat. Investiții pentru semaforizarea inteligentă? Zero. Parcări? Zero. Prelungirea Ghencea: coșmarul de 14 ani al locuitorilor din zonă și al rezidenților din comuna Domnești? Câteva cifre relevante: 6 km de bulevard, străbătuți în peste 50 minute în orele de vârf. După 4 ani de mandat, Gabriela Firea se laudă cu 700 de metri din cei aproape 6 km ai proiectului! Podul Ciurel? 9 ani de șantier și o planificare proastă, prin urmare o soluție inutilă într-un București sufocat. În schimb, Primăria a investit 10 milioane euro pentru piste de biciclete: a trasat două dungi pe Bulevardul Aviatorilor. Vara trăim într-unul dintre cele mai poluate orașe din UE, în care centura verde a rămas doar un proiect desenat de Firea pe hârtie. Iarna vine cu amintirea regimului comunist: țevi peticite care crapă zilnic și apă caldă lipsă. RADET a fost băgată în faliment, iar noua companie - Termoenergetica - are datorii de sute de milioane lei, deci un nou dezastru.





Ce a promis Gabriela Firea în campania electorală





- continuarea proiectului care prevede amenajarea parcărilor de tip Park&Ride, amplasate la toate porțile de intrare în oraș, unde cei care fac naveta în București să-și poată lasa autoturismele pe timpul zilei, având la dispoziție mijloace de transport în comun.

