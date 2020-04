VIDEO Cum a fost stropit cu apă oxigenată din elicopter Sectorul 6 din Capitală

„Ați auzit și poate ați și văzut astăzi un elicopter care a survolat Sectorul 6 și a pulverizat o substanță naturală, 100% biodegradabilă, prietenoasă cu mediul, cu animalele și cu plantele. Este o substanță ce se descompune în două elemente non-corozive (oxigenul și apa) și pe care o regăsim inclusiv în corpul uman, acolo unde luptă, alături de alți anticorpi, împotriva bacteriilor: peroxidul de hidrogen. Altfel spus, binecunoscuta apa oxigenată, este substanța pe care o folosim și noi, în concentrația indicată pentru diluție, între 0,5 - 0,8%, pentru a oferi o “Ploaie de sănătate” Sectorului 6”, scrie pe Facebook primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu.











În cursul zilei de joi, Mutu a explicat pentru HotNews.ro că toată operațiunea cu elicopterul costa administrația locală circa 52.000 de euro. „Un ban pe metru pătrat”, spune Mutu.”Stropim cu apă oxigenată. Este unicul germicid compus doar din apă și oxigen, este cel mai sigur și eficient dezinfectant natural din lume, nu afectează viața omului, a animalelor, a plantelor. Am început cu un elicopter ca să vedem care este gradul de acoperire. Această acțiune costă 1 ban/mp, stropim pe 2.500 hectare dintr-un total de 3.800 de hectare. Nu are rost să dăm și pe câmp, iar comparativ cu metodele clasice, costul este infinit mai mic. Dacă ar fi să fac o socoteală cât ne-ar costa nebulizarea pe 100 de ha, am ieși mult mai scump. Pe noi ne costă dezinfecția scărilor 3 milioane, 3,3 milioane lei la o trecere, la 8.000 de scări. Nu avem cum să trecem o dată pe săptămână, că nu le terminăm, costă 300-350 lei o scară de bloc, ajungem mai rar. Costurile pentru această dezinfecție aeriană sunt mult mai mici”, a explicat Mutu.Acesta spune că tunuri cu apă oxigenată sunt folosite și pe străzi, în China, iar oamenii trec pe acolo, deci nu există niciun pericol.“În plus față de igienizarea de la nivelul solului, pulverizarea din aer afectează și particulele în suspensie din atmosferă, pe care le depune pe sol, contribuind astfel la filtrarea aerului și la combaterea transmiterii virușilor. Organizația Mondială a Sănătății, autoritatea care monitorizează evoluția răspândirii bolilor și virușilor recomandă folosirea peroxidului de hidrogen inclusiv în soluțiile dezinfectante pe care le putem face acasă”, se arată în tr-un comunicat de presă al Primăriei S6.