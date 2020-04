Primăria Capitalei a deschis un centru de 100 de locuri pentru victimele violenței domestice

„Inaugurăm astăzi cel mai mare centru social destinat victimelor violenței domestice, care are o capacitate de 100 de locuri. În această perioada dificilă pentru noi toți, pentru a fi în siguranță, este necesar că toată lumea să rămână în casă, însă, din nefericire, sunt persoane care NU sunt în siguranță în propriul cămin, se simt izolate, speriate și lipsite de apărare. Este vorba despre femeile, victimele violenței domestice! Conform statisticilor, în perioada de izolare și distanțare socială crește numărul victimelor violenței domestice, de aceea noi ne-am pregătit să oferim adăpost acestor persoane!”, a declarat Firea.







În prezent, în centru sunt cazate 8 mămici și 14 copii.







Centrul este administrat de Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, are 32 de garsoniere și 4 apartamente cu 2 camere și oferă găzduire pe perioada de până la un an, cu posibilitatea de prelungire, hrană, asistență juridică, asistență psihologică și socială, locuri de muncă.Directoarea DGASMB, Cosmina Simiean, a explicat că orice femeie din București, victima a violenței domestice, care are nevoie de ajutor, poate suna la numărul unic național 0800 500 333. Aceste persoane vor fi îndrumate către centrul dedicat , administrat de municipalitate.