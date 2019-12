Primăria Capitalei a finalizat studiul de fezabilitate pentru Spitalul Metropolitan/ Firea: În martie 2020 vom începe lucrările

Primăria Capitalei a finalizat studiul de fezabilitate pentru Spitalul Metropolitan, indicatorii tehnico-economici urmând să fie supuși aprobării Consiliului General la ședința din luna decembrie, a anunțat miercuri primarul general, Gabriela Firea. Primarul promite că în luna martie 2020 vor începe lucrările. Spitalul va avea 1000 de paturi, sali de operații, spații de cazare pentru rudele pacienților internați, o creșă ș io o grădiniță. Gabriela Firea a declarat că investiția este estimată la circa 400 milioane de euro.





” Spitalul Metropolitan Bucuresti, primul spital inteligent din Romania, care va putea concura cu cele mai moderne unitati medicale din lume, devine realitate, asa cum am promis anul trecut. Avem finalizat Studiul de fezabilitate, iar in martie 2020 vom incepe lucrarile la Spitalul Metropolitan! Acesta va avea 1000 de paturi, din care 750 pentru spitalizare continua, 31 de sali de operatie, dar si sali pentru investigatii imagistice si medicina nucleara. Spitalul va asigura pentru bucureșteni și pacienții din țară nu doar servicii medicale la standarde de excelență, ci și conexe: centru de excelență, campus universitar, cazare pentru personalul medical și rudele pacienților, grădiniță si cresa. Investitia este de 400 de milioane de euro, pentru cladire si dotari. Cladirea Spitalului Metropolitan, circuitele medicale precum si dotarea cu aparatura ultramoderna se vor finaliza in 3 ani. Anual vor fi tratați în regim de spitalizare continuă circa 45 000 de pacienți, iar în sistem ambulator, peste 280.000”, a declarat Firea.



Spitalul se construiește în Pipera, pe un teren de circa 10 hectare. Pe o parte din teren se află acum autobaza STB.







Primarul gabriela Firea a prezentat orientativ și o machetă a întregului complex, însă cum va arăta acesta vom ști exact după parcurgerea etapei de proiectare.



După ce va obține aprobarea Consiliului General, Primăria Capitalei urmează să scoată la licitație proiectarea și execuția. De la începerea lucrărilor, termenul de fianlizare este de 3 ani.