​FOTO Toaletarea arborilor, o afacere de zeci de milioane lei. Cât plătesc primăriile din București și cine a luat contractele

Primăria Capitalei, prin COMPANIA MUNICIPALĂ PARCURI ȘI GRĂDINI BUCUREȘTI, a încheiat pe 25 iunie 2019 un contract în valoare de circa 500.000 lei cu ECONATURALIA pentru defrișarea arborilor uscați din marile parcuri din Capitală: Tineretului, Carol I, Izvor, Cişmigiu, Regele Mihai I, Bordei, Floreasca, Circul de Stat si Băneasa.





Primăria sectorului 6 a încheiat în perioada mai-iunie 2018 două acorduri-cadru pe 2 ani pentru servicii de silvicultură (toaletare, defrișare și scos rădăcini), unul în valoare de 2.282.582 lei făra TVA cu firmele Geca Impex și Garden Center Group și unul de 2. 282.582 cu Geca Impex. Până acum au fost semnate contracte subsecvente în valoare de circa 2,5 milioane lei cu Geca Impex.





Cum arăta bulevardul Elisabeta în 2014, înainte de toaletare (sursa- - Google Maps)







Cum arată acum

















Ce impact au toaletările excesive





Diana Culescu, peisagist, este de părere că toaletările necontrolate nu fac decât să slăbească arborii și să-i facă mai vulnerabili la vânt, îngheț și alte fenomene naturale, deci se obține efectul invers și anume crengile/arborii vor cădea mai repede. În plus, arborii uscați trebuie înlocuiți, ceea ce generează costuri importante. De exemplu, Primăria Sectorului 3 plătește între 500 și 1.200 lei pentru un platan, în funcție de grosimea tulpinii.”Activitatea de defrișare a arborilor, este foarte importantă pentru a înlătura arborii uscați, arborii care prezintă o stare fiziologică puternic degradată, o vârstă biologică înaintată, grad ridicat de uscare, arborii înclinați care nu prezintă semne de reechilibrare constituind pericol de prăbușire cauzatoare de pagube materiale și umane pe fondul condițiilor meteo”, se arată în anunțul publicat în sistemul electronic de achziții publice. Contractul vizează defrișarea a până la 2.150 de arbori.Primăria Sectorului 1 a încheiat în iunie 2017 un acord-cadru pe 2 ani pentru servicii de defrișare arbori, toaletare, scos cioate și rădăcini în valoare dePrimăria Sectorului 2 a încheiat în iulie 2018 mai multe acorduri-cadru în valoare totală de circa, pentru toaletări, defrișări și extragere rădăcini.Primăria Sectorului 3 nu are contracte separate pentru toaletare, serviciul fiind inclus în contractele de întreținere a spațiilor verzi. De exemplu, în contractul de delegare a gestiunii pentru Zonele II si III din Sectoru 3 către ADPB SA, prețul pentru toaletarea unui copac variază între 30 și 400 lei, în funcție de mărime, pentru defrișare între 200 și 550 lei, iar pentru scos rădăcini între 160 și 500 lei.Peisagista Diana Culescu a explicat pe pagina de Facebook de ce este greșit felul în care Primăriile din București toaletează arborii. Potrivit acesteia, tăierile radicale slăbesc arborii și pot duce la uscarea acestora. În plus, până la uscare, toaletarea excesivă poate duce la prăbușirea arborelui, deci efectul invers. Tăierile coroanei trebuie făcute după o analiză vizuală, cu specialiști, nu după bunul plac.Diana Culescu a scris despre 6 idei greșite cu privire la tăierea radicală a arborilor:#1 … tăierea radicală întinerește arborele, mărindu-i speranța de viațăNU!!! Toate tăierile de acest fel sunt intervenții traumatice pentru arbore, constituind un atentat la integritatea sa, deschizând o poartă pentru boli și dăunători și slăbind întregul sistem de apărare al arborelui. Această slăbire a arborelui poate fi fatală mai ales când este asociată cu alte agresiuni precum seceta, înghețul, traumatizarea rădăcinii, atacuri ale unor agenți patogeni etc.#2 … tăierea radicală reduce impactul vântului asupra arborelui, limitând riscul ruperii acestuiaNU!!! Tăierile inadecvate generează creșteri hatorice, ramurile rezultate fiind slab ancorate pe arbore. În plus, procesul de degradare a lemnului declanșat prin intermediul rănilor de mari dimensiuni duce la slăbirea structuri generale a ramurilor principale și a trunchiului. Un arbore sănătos nu își pierde ușor ramurile. Însă un arbore tăiat necorespunzător poate să devină foarte periculos.#3 … tăierea radicală este cel mai bun mod de a reduce înălțimea unui arboreNU!!! La foarte multe specii ramurile crescute ca urmare a aplicării unor tăieri agresive se dezvoltă extrem de rapid și, astfel, arborele revine la înălțimea inițială într-un timp foarte scurt.#4 ... tăierea radicală permite diminuarea umbreiNU!!! Dimpotrivă, o tăiere severă provoacă apariția de frunze mult mai mari purtate de lujeri lacomi ce cresc într-un număr foarte mare.#5 ... tăierea radicală împiedică formarea lemnului mortNU!!! Lujerii numeroși care se dezvoltă după o tăiere radicală nu sunt toți viabili. După câțiva ani de viață între aceștia se instalează o relație de concurență, iar ramurile dominate mor în cele din urmă, devenind astfel un pericol.#6 ... tăierea radicală este economicăNU!!! Comunitățile locale încep să realizeze la ora actuală cât de scump le costă tăierile agresive. Cheltuielile de monitorizare a arborilor periculoși*, cele aferente realizării tăierilor de restructurare precum și costurile de replantare sunt exorbitante”.