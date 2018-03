Gabriela Firea: Decizia Primăriei Sector 5 de a deschide toate școlile vineri nu este în conformitate cu legislația

"Comitetul pentru situaţii de urgenţă se va întruni şi va analiza cum au respectat instituţiile hotărârea care a fost luată. Noi am înţeles aşa, că fiecare sector, dată fiind această decizie, din cauza vremii neprielnice, putea să deschisă o grădiniţă pentru cazurile de urgenţă. Dar de la a deschide doar o grădiniţă, pentru a oferi familiilor adăpost, până la a anunţa că deschizi toate şcolile... În primul rând că nu este în conformitate cu legislaţia. De ce? Toate şcolile, ca şi clădire mă refer - proprietatea clădirii şi a terenului sunt într-adevăr în administrarea primăriilor, dar personalul didactic aparţine şi, practic, respectă tot ceea ce decide Inspectoratul Şcolar General, de asemenea Ministerul Educaţiei Naţionale. Prin urmare, nu se poate ca la nivel de Primărie Generală sau de sector să se ia o decizie pentru cadrele didactice şi atunci se creează o confuzie şi o nelinişte în rândul populaţiei", a precizat edilul general, în urma Comandamentului de iarnă, potrivit Agerpres.Ea a precizat că Municipalitatea îşi doreşte o acţiune "unitară, consecventă şi profesionistă", astfel încât bucureştenii să aibă parte de acelaşi tratament, indiferent de sectorul în care se află."Nu voi intra în polemică cu absolut nimeni, eu respect legislaţia în vigoare. Am primit solicitarea din partea Inspectoratului Şcolar General, pe baza avertizărilor meteorologice, am organizat Comandamentul de iarnă, am luat împreună această decizie de a închide şcolile, grădiniţele şi liceele, am comunicat-o tuturor factorilor responsabili şi, ulterior, a fost consfinţită de hotărârea unui for care nu poate fi, sub nicio formă, combătut. (...) A fost transmisă această informare şi hotărâre la nivelul Ministerului de Interne. Nu ne jucăm cu astfel de decizii şi nu putem să luăm decizii locale. Aceste hotărâri se iau conform legislaţiei în vigoare şi pe temeiurile legale anunţate şi nu trebuie să ne facem fiecare câte o lege locală. Mai departe, fiecare va răspunde în faţa legii pentru nesupunerea în faţa unei decizii a Comitetului pentru situaţii de urgenţă", a mai spus Firea, potrivit sursei citate.