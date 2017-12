Gabriela Firea, reactie la acuzatiile de la presedintele Ordinului Arhitectilor: Ne rezervam dreptul sa ne aparam in instanta impotriva acestei maniere de a comunica

"M-am interesat atat la colegii mei de la PMB, cat si intr-o discutie telefonica cu domnul primar al Sectorului 5, Daniel Florea, si pot sa va asigur - cel putin mi s-au dat toate asigurarile necesare si eu vi le transmit - contrar celor afirmate in mass-media de catre o asociatie si presedintele acesteia, nu se construieste pe spatiul verde in parcul Romniceanu niciun patinoar. Nici pe spatiul verde si nici intr-o alta zona. Deci este o dezinformare. Nu ar fi prima pe care o profereaza aceasta asociatie si ne rezervam dreptul sa ne aparam in instanta impotriva acestei maniere de a comunica public informatii toxice, neadevarate", a declarat edilul general, la sediul Primariei Capitalei.Firea a mentionat ca lucrarile care se desfasoara in acest parc vizeaza desfiintarea unor elemente de joaca si de mobilier urban care sunt avariate."Subliniez faptul ca, potrivit hotararii de Consiliu General nr. 160/2001, parcul Romniceanu se afla in administrarea Primariei Sector 5, iar din partea domnului primar - care de asemenea va comunica si el public pe acest subiect - am fost asigurati ca nu se amenajeaza niciun patinoar, ci lucrarile care se desfasoara in aceasta perioada se refera la desfiintarea unor elemente de joaca si de mobilier urban care sunt avariate, deteriorate si care puneau in pericol siguranta copiilor. Aceste lucrari sunt realizate de o societate a Consiliului Local al Sectorului 5, SC Amenajare Edilitara si Salubrizare SA. Aceste lucrari de punere in siguranta s-au facut dupa o sesizare a Oficiului de Protectie a Consumatorului", a spus Firea.In 25 decembrie, presedintele Ordinului Arhitectilor din Romania - filiala Bucuresti, Serban Sturdza, a sustinut, intr-o scrisoare deschisa adresata primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, ca in Parcul Romniceanu, aflat intr-o zona protejata, s-a amenajat, fara aprobarile necesare si legale, un patinoar, si a anuntat ca a depus o sesizare in acest sens la Politia Capitalei In cursul zilei de miercuri, si Primaria sectorului 5 a anuntat ca in parcul Romniceanu nu se construieste un patinoar, ci se desfasoara lucrari de aducere la starea initiala a domeniului public in urma dezafectarii unui loc de joaca Conform Primariei sector 5, in primavara anului 2018 in respectiva locatie va fi amplasat un loc de joaca modern.