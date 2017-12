Primaria Sector 5 sustine ca in Parcul Romniceanu nu se construieste un patinoar, ci se lucreaza la dezafectarea unui loc de joaca

"In Parcul Romniceanu NU se construieste un patinoar! Lucrarile respective vizeaza aducerea la starea initiala a domeniului public, in urma dezafectarii unui loc de joaca. Acesta se afla intr-o avansata stare de degradare si punea in pericol siguranta copiilor, lucru semnalat si de reprezentantii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului, prin adresa inregistrata cu nr. 19957/21.09.2017, prin care au avertizat Autoritatea Locala Sector 5 sa intreprinda demersuri pentru remedierea situatiilor cu potential risc. Ulterior dezafectarii aparatelor de joaca si indepartarii tartanului, in zona respectiva a survenit o denivelare, intervenindu-se pentru aducerea la nivel a aleilor cu ceea ce reprezinta fosta suprafata valorificata in trecut ca loc de joaca", anunta Primaria Sector 5 intr-un cmunicat remis HotNews.ro.Administratia Locala din Sectorul 5 transmite ca in primavara anului 2018, Parcul Romniceanu si alte parcuri ale Sectorului 5 vor intra in reabilitare totala, iar "in respectiva locatie va fi amplasat un loc de joaca modern si dotat din toate punctele de vedere pentru a asigura integritatea fizica a copiilor care se vor juca acolo. Pana atunci, Autoritatea Locala Sector 5 a adoptat toate masurile ce se impun pentru a preintampina eventuale accidente nedorite, fiindca in zona fostului loc de joaca, pe langa denivelarile si gropile rezultate din indepartarea aparatelor, bucatile de fier care ancorau aparatele nu au putut fi desprinse in totalitate, astfel incat a fost absolut necesara refacerea aleilor respective si aducerea lor la nivel"."In urma efectuarii acestor lucrari, niciun milimetru de spatiu verde nu a fost afectat", mai transmite Primaria Sctor 5 care precizeaa ca potrivit Legii nr. 50/1991 efectuarea acestui tip de lucrari de nivelare nu necesita eliberarea unei autorizatii de construire.Precizarile Primariei Sector 5 vine dupa ce Presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor, Serban Sturdza, a depus luni o plangere la politie in care acuza ca in parcul Romniceanu, arie protejata, se construieste un pationar fara autorizatie.