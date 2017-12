Seful Ordinului Arhitectilor Bucuresti a depus plangere la politie pentru ca in parcul Romniceanu se construieste un patinoar fara autorizatie / Sturdza, catre Firea: Nu mai e noaptea ca hotii, ci de Craciun, ca mafiotii

"Distinsa Doamna Primar General al Capitalei,

Incep prin a va ura Craciun fericit dumneavoastra, celor dragi si colaboratorilor apropiati. Cum e la dumneavoastra in Voluntari, ninge? Ca in orasul nostru, in Bucuresti, e soare si vreme buna.





Probabil ca va intrebati ce l-a apucat pe presedintele OAR Bucuresti de nu sta linistit de Craciun. In cazul in care ma banuiti de islamism sau ateism, va inselati naprasnic! Vedeti domnia voastra, in calitate de Primar General al Bucurestilor, ar trebui sa stiti ca nu toti bucurestenii au sarbatori fericite.





Spre exemplu, cotroceam astazi prin Cotroceni si, ce sa vezi? Vad ca s-a schimbat modul de lucru. Nu mai e noaptea ca hotii, ci de Craciun, ca mafiotii. Fara nici o autorizatie afisata conform legii, s-a purces la construirea unui patinoar in parcul Romniceanu, arie protejata, de altfel. Si fara consultarea obligatorie a cetatenilor si fara acordul Directiei de Cultura a Municipiului Bucuresti. Cazul e tipic de ghinion, caci nu toata lumea hiberneaza de Craciun, intre doua sarmale si un carnat. Locuitorii vegheaza. Iar eu mi-am permis, in calitate de presedinte al OAR Bucuresti, sa merg in prima zi de Craciun si sa depun o plangere la Politia Capitalei.





Nu stiu daca aveti zone protejate in Voluntari. Dar in Bucuresti, va anunt ca ele exista. Si chiar sunt protejate. Si este un delict sa te atingi de ele fara toate autorizatiile. In caz ca starea va permite, v-as ramane recunoscator daca ati face ceva pentru a opri distrugerea parcului Romniceanu. Intre noi fiind vorba, nici Ceausescu nu si-a permis sa demoleze in Bucuresti de Sfintele Sarbatori.





Cu scuzele de rigoare ca nu am putut sa va fac un alt cadou de Mos Craciun, va rog sa luati act de sesizarea mea facuta la politie si astept, daca asta nu va tulbura prea rau buna dispozitie, sa faceti ceva. Daca puteti. Cat nu e prea tarziu. A, si sa nu uit. OAR Bucuresti asteapta in continuare un raspuns la adresele fara de raspuns."

