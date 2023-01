Articol susținut de BASF Marți, 10 Ianuarie 2023, 11:37

Producătorii de vin întâmpină multe provocări în dezvoltarea afacerii lor și au nevoie de instrumentele potrivite pentru a le depăși. Pe lângă problema pe care o au cu promovarea brandului, aceștia se confruntă, la fel ca alte domenii, și cu lipsa forței de muncă. Am discutat cu Marijan Tomšić, Country Manager BASF Agricultural Solutions România, despre piața de vin din România, despre digitalizarea sectorului agricol, dar și despre principalele sfaturi pe care le-ar oferi unui producător de vin aflat la început de drum.

Mario Tomsic, Country Manager BASF Agricultural Solutions Romania Foto: BASF

Interviul de astăzi se va concentra, în mare, pe micii producători de vin. Cum susține BASF aceasta piața? Ce face ca sa vina în sprijinul acestor mici afaceri, care sunt esențiale pentru dezvoltarea domeniului?

Marijan Tomšić: BASF Agricultural Solutions este unul dintre principaliifurnizori de produse pentru protecția plantelor la nivel local. Încă de la începutul prezenței noastre pe piața din România, ne-am dorit să venim în sprijinul fermierilor cu produse care să asigure viticultorilor suportul de care au nevoie în lupta cu provocările constante cu care se întâlnesc pe teren, precum boli, dăunători sau chiar clima.

BASF a fost dintotdeauna un promotor al inovației și am investit constant în dezvoltarea de tehnologii inteligente, care să ajute la progresul pieței de profil, motiv pentru care digitalizarea a devenit unul dintre aspectele cele mai importante pe care le susținem, deoarece are un potențial enorm de dezvoltare, cu beneficii semnificative pentru fermieri și consumatori.

În plus, în 2016, am pus bazele concursului de vinuri Povești cu Vinuri Românești, dedicat cramelor mici și mijlocii din România. Încă de la prima ediție, acesta și-a propus să promoveze cramele aflate la început de drum și să le ofere posibilitatea ca vinurile pe care le produc să fie evaluate de un juriu specializat, fără niciun cost.

Ați menționat susținerea digitalizării acestui segment. Cum susține BASF acest proces de adopție al noilor tehnologii în rândul viticultorilor? Ce părere aveți despre digitalizarea acestui segment și cum o susțineți?

Marijan Tomšić: Sectorul agricol este în continuă dezvoltare, iar digitalizarea joacă un rol foarte important în noile practici agricole. Deși România este încă la început de drum în ceea ce privește adoptarea acestor noi tehnologii, fermierii trebuie să înțeleagă că integrarea soluțiilor inteligente în agricultură nu doar că simplifică viețile celor implicați în proces, ci poate contribui cu succes la provocări precum controlul eficient al bolilor sau dăunătorilor pentru obținerea unor struguri de calitate superioară sau asigurarea unui management eficient al activităților din fermă.

În plus, digitalizarea agriculturii, inclusiv a sectorului vini-viticol, trebuie susținută și de o alfabetizare digitală a fermierului. În această direcție, observăm o tendință tot mai mare de adopție a noilor tehnologii mai ales în rândul fermierilor din noua generație, care au o deschidere spre astfel de soluții. Sunt cei care înțeleg tot mai mult avantajele unei supravegheri atente a culturii și a standardizării proceselor de lucru.

Estimările noastre arată că viitorul va fi tot mai mult al cramelor smart-oriented, care vor adopta aceste soluții pentru a elimina sau, cel puțin, diminua cele mai mari probleme cu care se confruntă acest segment. Implementate corect, tehnologiile inteligente aduc beneficii semnificative, atât pentru fermieri, cât și pentru consumatori.

Din experiența dvs., care sunt cele mai mari provocări pe care le întâmpina un producător de vin la început de drum? Și cum le poate depăși?

Marijan Tomšić: Principala problemă pe care o întâmpină un producător de vin, aflat la început de drum, este legată de promovarea brandului. Fără o investiție financiară în acest sens, este foarte dificil să intri pe piață și să atragi atenția clientului, chiar dacă vinurile pe care le produci sunt de o calitate foarte bună, poate uneori peste a cea a cramelor recunoscute, locale sau internaționale. Iar pentru a construi o promovare coerentă și consistentă, este nevoie de bugete mari, pe care, de cele mai multe ori, cramele mici nu le dețin.

Tocmai din aceste considerente, BASF a venit in sprijinul producătorilor locali prin dezvoltarea concursului național de vinuri, Povești cu Vinuri Românești, care vizează exact promovarea cramelor mici și mijlocii.

O altă provocare cu care se confruntă micii producători este, ca și în multe alte domenii, dificultatea cu care reușesc să găsească forța de muncă sau specialiști care să îi ajute realizeze întregul proces de producere a vinului. Acest lucru este determinat de faptul că piața locală duce lipsă de astfel de specialiști, iar pentru cramele mici este dificil să apeleze la oenologi internaționali.

3 sfaturi pe care le-ați oferi unui producător de vin aflat la început de drum.

Marijan Tomšić: În primul rând, un vinificator la început de drum trebuie să își stabilească foarte atent targetul vizat, tipul consumatorului pe care îl țintește cu produsele sale, să îi analizeze obiceiurile de consum și preferințele și în această direcție să iși canalizeze toate eforturile: de comunicare, de vânzare, etc.

În al doilea rând, este recomandat să aleagă cu grijă strugurii din care va produce vinul. Selecționarea unor struguri sănătoși, de bună calitate, este o condiție esențială pentru obținerea unor vinuri apreciate de consumatori. Din acest motiv, vinificatorii care au și plantații viticole trebuie să se asigure că folosesc produse de cea mai bună calitate pentru protecția viței de vie, astfel încât bolile să nu afecteze calitatea vinului. BASF sprijină viticultorii cu produse inovatoare, de ultimă generație, care îi ajută să obțină struguri sănătoși și vinuri premium.

Și desigur, să participe la competiții relevante, precum Povești cu Vinuri Românești. Aici au acces la o comisie de jurizare formată din specialiști cu experiență, care pot oferi o valoare corectă a vinului și, în plus, pot beneficia de promovare pe toate palierele de comunicare, oferite de noi, și de un networking de calitate pe segmentul lor.

Cred că pe lângă un produs/un vin bun, în acest domeniu poate fi esențială și povestea și modul în care o faci cunoscuta. Care a fost cea mai frumoasa poveste de vin pe care ați întâlnit-o?

Marijan Tomšić: Toate cramele au o poveste frumoasă în spate, pentru că vinurile bune pot fi create doar cu multă pasiune. Este greu să te oprești la o singură poveste.

Pot aminti, spre exemplu, crama Minciună Lică, cramă ce a câștigat premiul cel mare la categoria vinurilor albe în ediția Povești cu Vinuri Românești din acest an. Vorbim de o cramă cu o suprafață viticolă de doar 2 ha, care, în ciuda dimensiunii mici, are capacitatea de a lansa vinuri de calitate premium, așa cum a validat juriul format din experți ai Asociației Degustătorilor Autorizați din România, din cadrul competiției noastre. În plus, fiind un business de tip hobby, organizat în propria gospodărie, fără echipe mari de management, producție sau marketing, arată, o dată în plus, pasiunea investită în producerea vinului.

Un alt exemplu de succes este Pivnița Savu, o cramă din Transilvania care, imediat după ce a lansat primul său vin îmbuteliat, s-a numărat în acest an printre finalistele etapei naționale, la categoria vinurilor albe. Pivnița Savu este o cramă de familie, unde totul este realizat, de la plantarea strugurilor, îngrijirea viei și mai apoi întregul proces de vinificație, de membrii a trei generații – bunicul, fii acestuia și nepotul. Dedicarea și implicarea lor sunt cel mai bun exemplu când vine vorba despre o poveste de succes în peisajul vinurilor românești.

Și pentru ca am ajuns aici: BASF a ajuns la ediția nr. 7 a concursului “Povesti cu Vinuri Românești”. Ce reprezintă pentru dvs. personal, dar și pentru BASF acest concurs?

Marijan Tomšić: Povesti cu Vinuri Romanești reprezintă o poveste de succes, o poveste spusă de la zero, care a devenit o referință nu numai pe plan național, în rândul vinificatorilor, dar și în rândul echipei BASF, care a pus bazele acestui concept și care l-a crescut enorm an de an.

Povești cu Vinuri Românești a fost gândit, încă de la început, drept un proiect pe termen lung și a reușit să uimeasă în fiecare an și să aducă noi componente mereu, așa cum este cazul concursului dedicat etichetelor de vin. De altfel, și în edițiile viitoare vom integra noi elemente, care au scopul de a întregi sectorul vini-viticol, dar și de a extinde tipurile de vin participante.

Cum arata BASF în viitor? Pe ce va veți concentra? Ce planuri aveți referitoare la întreg sectorul agricol, dar și la cel al viticulturii?

Marijan Tomšić: Scopul BASF este de a susține fermierii cu produse de protecție a plantelor de calitate. Din acest motiv, compania investește peste 10% din cifra de afaceri din domeniul agricol în activități de cercetare – dezvoltare, ce au ca scop producerea unor molecule noi, inovatoare, care să poată face față celor mai dure provocări cu care se confruntă fermierii.

Ne propunem, de asemenea, susținerea unei agriculturi sustenabile prin soluții și tehnologii inteligente.

În ceea ce privește segmentul viticultorilor, vom fi mereu un sprijin pentru aceștia prin lansarea de produse adaptate cerințelor lor specifice, dar și prin promovarea constantă a muncii lor.

Care este vinul dvs. preferat? Roșu, alb, rosé?

Marijan Tomšić: Vinul alb, sec. Îl prefer aproape la fiecare ocazie.

Astfel, în viziunea BASF Agricultural Solutions România, agricultura, indiferent despre ce segment vorbim, este esențială pentru a pune la dispoziția unei populații în creștere rapidă hrană suficientă, sănătoasă și accesibilă, reducând, în același timp, efectele asupra mediului. Colaborând cu parteneri și experți în agricultură și integrând criteriul sustenabilității în toate deciziile de business, compania ajută fermierii să aibă un impact pozitiv pentru o agricultură durabilă.

