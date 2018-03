Trei clujeni banuiti ca au comis mai multe furturi din scoli si firme, identificati de politisti

"La data de 10 martie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Beclean au retinut trei barbati, cu varste cuprinse intre 19 si 46 de ani, toti din judetul Cluj, banuiti de comiterea mai multor furturi. Astfel, din cercetarile efectuate, a rezultat faptul ca in perioada decembrie 2017- martie 2018, acestia ar fi sustras bunuri in valoare de aproximativ 115.000 lei (produse electronice, articole de imbracaminte, incaltaminte si alte produse), din interiorul a noua societati comerciale si cinci scoli gimnaziale, situate pe raza judetelor Bistrita-Nasaud, Cluj si Mures", se arata in comunicat.Politistii au efectuat doua perchezitii domiciliare, ocazie cu care au fost ridicate 10 laptopuri, proiectoare video, televizoare, unitati centrale, camere de supraveghere, DVR-uri, reclamate ca fiind sustrase.De asemenea, au fost indisponibilizate trei autoturisme care au fost folosite de cei trei barbati la comiterea infractiunilor.Cei trei clujeni urmeaza sa fie prezentati Judecatoriei Beclean cu propunere de arestare preventiva, cercetarile fiind continuate de politistii din cadrul Politiei Orasului Beclean pentru stabilirea intregii activitati infractionale.Actiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Directiei de Operatiuni Speciale.