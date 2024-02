OPINIA SPECIALISTILOR SCHOENHERR & ASOCIATII Marți, 06 Februarie 2024, 10:52

​Schoenherr a asistat Grupul TeraPlast în legătură cu achiziția grupului Wolfgang Freiler de la familia Uhl din Austria. Prin această tranzacție majoră, TeraPlast se extinde în Europa Centrală și de Vest prin preluarea celor două fabrici din Ungaria ale grupului Wolfgang Freiler și intrarea pe piețele din Ungaria, Cehia, Austria, Germania și Franța, unde companiile preluate dețin poziții de piață solide.

Piuk Markus Foto: Schoenherr si Asociatii

Birourile Schoenherr din România, Austria și Ungaria au lucrat împreună în a acorda servicii juridice integrate Grupului TeraPlast în această tranzacție.

„Suntem mândri că am asistat Grupul TeraPlast într-o serie de tranzacții de fuziuni și achiziții ca parte a planurilor sale de dezvoltare. Felicităm părțile pentru această tranzacție majoră, care reprezintă un pas important pentru TeraPlastși transmite un semnal pozitiv către companiile antreprenoriale românești interesate să își extindă afacerile către Vestul Europei”, a declarat Markus Piuk (partner), coordonatorul echipei Schoenherr care a asistat TeraPlast în această tranzacție.

Achiziția extinde și completează portofoliul de produse al Grupului TeraPlast, facilitând accesul la noi piețe cu potențial ridicat din Europa Centrală și de Vest. Polytech și Pro-Moulding, cele două subsidiare ale Grupului Wolfgang Freiler, desfășoară activități de producție pe teritoriul Ungariei, în timp ce Freiler gestionează activitatea de distribuție. Polytech produce țevi pentru protecția cablurilor electrice și a fibrei optice, iar Pro-Moulding este specializată în injecția de mase plastice.

Grupul TeraPlast, cu sediul în România, este cel mai mare procesator de polimeri din Europa de Sud-Est. Compania membră a acestuia, TeraPlast SA, este listată la Bursa de Valori București.

Grupul Wolfgang Freiler a fost achiziționat de la familia Uhl, activă în diverse sectoare, inclusiv în construcții, imobiliare și ospitalitate.

Echipa Schoenherr care a asistat Grupul TeraPlast în această tranzacție a fost coordonată de Markus Piuk (partner) și i-a inclus pe avocații Kinga Hetenyi (partner, Ungaria), Narcisa Oprea (partner, România), Cristina Tudoraș (senior attorney at law, România), Márk Kovács (attorney at law, Ungaria), Adrián Menczelesz (attorney at law, Ungaria), Áron Hegyi (attorney at law, Ungaria), Noémi Suller (associate, Ungaria), Irina Hanin (associate, Austria) și Alexandra Jelinek (associate, Austria).

Schoenherr este o firmă regională de avocatură, activă în Europa Centrală și de Est și Europa de Sud-Est, unde operează 15 birouri.