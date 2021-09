Studiu Deloitte: 70% dintre directorii IT au accelerat strategiile de transformare a departamentelor financiare cu cel puțin un an ca urmare a pandemiei de COVID-19

Dosare Juridice - Studiu

Studiul indică faptul că businessurile cu directori de IT care au o abordare inovatoare și o viziune clară în privința transformării departamentelor financiare ale companiilor, o mentalitate deschisă, care se concentrează pe colaborare și au o strategie legată de tehnologie, își depășesc competitorii în privința unor aspecte. Astfel, companiile cu directori IT inovatori raportează unii indicatori peste media industriei din care fac parte, de exemplu gradul de satisfacție a angajaților (85% față de 58%) și gradul de securitate cibernetică (81% față de 67%). De asemenea, 90% dintre acești lideri inovatori au raportat că departamentele IT pe care le conduc sunt mult mai integrate în alte arii ale companiei decât erau în urmă cu 12 luni, comparativ cu 72% din numărul total de respondenți.Pentru a sprijini transformarea funcției financiare, raportul subliniază importanța, o trăsătură pe care o au 60% din directorii IT inovatori, comparativ cu 44% din numărul total de respondenți. În plus, directorii inovatori din departamentele IT încearcă să se asigure că prioritățile lor sunt aliniate din punct de vedere strategic și bine înțelese de toți actorii cheie din organizație. Ei văd colaborarea strânsă cu departamentul financiar și cu echipa de top management ca părți esențiale ale rolului lor și 81% dintre ei lucrează cu ușurință cu conducerea companiei (comparativ cu 55% din numărul total de respondenți), iar 63%, cu departamentul financiar, cu 12% mai mult față de eșantionul mai larg.„Colaborarea dintre directorii IT și ceilalți actori cheie din cadrul unei companii, inclusiv directorii financiari, este importantă pentru stimularea transformării departamentelor financiare. Lipsa de coordonare între departamentul IT și cel financiar poate avea implicații serioase din punct de vedere financiar, care pot pune în pericol chiar funcționarea companiei, iar directorii IT inovatori sunt conștienți de acest risc, 83% dintre aceștia susținând că nu își vor putea atinge obiectivele de creștere dacă departamentele IT și financiar nu colaborează strâns. Succesul acțiunilor unui director IT nu se datorează neapărat celei mai avansate tehnologii sau celui mai mare buget, ci unei mentalități și unui set de priorități, care include și colaborarea între departamente”, a spusRaportul subliniază, de asemenea, căeste un alt domeniu cheie pe care se concentrează directorii IT inovatori când vine vorba de transformarea departamentului financiar. Peste jumătate (54%) dintre aceștia (comparativ cu 37% din totalul respondenților) sunt mai înclinați să implementeze progresiv o strategie bazată pe soluții de tip cloud end- to-end pentru a moderniza sistemele existente de planificare a resurselor din interiorul companiilor (enterprise resource planning - ERP), minimizând perturbările ce ar putea fi cauzate de soluțiile digitale noi pe care le implementează.Pe lângă transformarea funcției financiare, directorii IT inovatori se concentrează pe, arată studiul, 92% din aceștia afirmând că agregarea datelor financiare ale companiei într-o sursă unică de date (SSOT) este prioritatea lor principală, comparativ cu doar 72% din totalul respondenților.Directorii IT inovatori își asumă riscuri, acordă o atenție sporită detaliilor și sunt mai înclinați spre a accepta mai multe responsabilități în domeniul activităților strategice. De exemplu, 56% dintre ei spun că ar dori să se implice semnificativ mai mult în educarea organizației.Raportul Deloitte „A More Effective CIO-CFO Partnership”, realizat în colaborare cu Workday, a fost efectuat în rândul a peste 600 de directori executivi din întreaga lume, inclusiv directori IT, CIOs, specialiști IT din cadrul departamentelor financiare, vicepreședinți ai departamentelor IT, CTOs, din diverse industrii: bancară, produse de larg consum, energie, produse și servicii farmaceutice, comunicații, media și tehnologie, imobiliare și construcții, ospitalitate și agrement și transport și logistică.furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță financiară și managementul riscului, servicii de consultanță fiscală și alte servicii adiacente către clienți din sectorul public și privat provenind din industrii variate. 