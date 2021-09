Slow Coffee Festival 2021 – festivalul cafelei de specialitate. 11-12 septembrie, două zile de explorări de cafea și ciocolată artizanală, socializare și Campionatul Național de AeroPress

Parteneriat Media

​• cel mai important eveniment al cafelei de specialitate



• degustări de cafea de specialitate și ciocolată artizanală



• ateliere pentru business în industria cafelei



• lansare espressor GB5 La Marzocco în România



• Campionatul Național de AeroPress la care se va alege câștigătorul care va reprezenta România la Campionatul Mondial de AeroPress

• spectacol de improvizație, stand-up, petrecere și live music







Festivalul cafelei de specialitate revine în peisajul capitalei, după pauza unui an de restricții. Slow Coffee Festival, aflat la cea de-a 5-a ediție, pregătește un eveniment cu intrare liberă pentru toți iubitorii unei cafele cu adevărat bune.







Profesioniști din industria cafelei, amatori și curioși ai domeniului, toți sunt așteptați în perioada 11-12 septembrie la Galeria Senat, Combinatul Fondului Plastic, să descopere prăjitorii artizanale din țară, dar și specialiști care contribuie la dezvoltarea domeniului cafelei de specialitate din România.







Ce se va întâmpla la Slow Coffee Festival 2021?





• Ateliere pentru un business în industria cafelei de specialitate





Slow Coffee Festival 2021 pregătește în desfășurarea evenimentului ateliere pentru profesionișți sau pentru amatorii interesați să pornească o afacere în domeniul cafelei de specialitate sau să o dezvolte pe cea existentă. Astfel, în cadrul festivalului, sunt programate câteva ateliere de învățare, precum:







Private Cupping session - Best of Cauca Cupping - Coffee for Peace Project - María Alejandra Olano Nieto, Federación Nacional de Cafeteros Colombia

Cum deschidem un coffeeshop? - Artisan Coffee Gear

Rolul cafelei în alte afaceri - Friddi Gelato

Cum pornim o prăjitorie? - MABÓ Roastery, Prăjitor Bogdan Georgescu - Vicecampion Mondial



Talk with your brand - Cromatic Studios

Construind comunități vibrante în jurul nostru - Asociația Artisan Coffee Community

Afacere umană, abordare digitală - Vodafone



Market Dynamics Workshop on FNC and Colombia - María Alejandra Olano Nieto, Federación Nacional de Cafeteros Colombia

Business development meetings with roasters – tot week-end-ul





• A timeless love - Lansare espressor GB5 La Marzocco in România







Acest espressor este o poveste de dragoste, numit după partenera de viață a lui Pierro Bambi, Giovanna. În cadrul festivalului va fi lansat noul espressor GB5 de la La Marzocco, un espressor lucrat manual. Vizitatorii au astfel ocazia, pentru prima dată, să vadă ce înseamnă perfecțiunea frumuseții și ce înseamnă arta lucrului făcut tradițional.





• Prăjitorii artizanale naționale și internaționale, degustări de cafele deosebite





La Slow Coffee Festival își dau întâlnire prăjitori renumiți de cafea de specialitate dar și cafenele iubite și apreciate de public. În cadrul evenimentului, expozanții vor avea oferte speciale la produsele lor, vor pregăti cafele deosebite și vor povesti publicului despre cafeaua de specialitate.







Vizitatorii au ocazia de a descoperi prăjitori naționali și internaționali, cafenele locale, soluții de business și cele mai bune sfaturi pentru toți profesioniștii și amatorii interesați de industria cafelei de specialitate. Dintre expozanții confirmați, vizitatorii se vor putea opri la standul următorilor: MABO Coffee Roasters, Meron Roastery, Origo, Sloane Coffee, Papa Jacques, Ebriza, Friddi Gelato, April Coffee, Flair Espresso, Kofi Ti, Eutron, Craft Chocolate and Cacao Experience, Sensio, De’Longhi, Olympus, Artisan Coffee Gear.





Vizitatorii sunt așteptați și la Roasters village, spațiul în care prăjitorii din țară și din Europa vin să prepare și să servească cafele unice, incredibile.





• Campionatul Național de AeroPress





În a doua zi de festival va avea loc și Campionatul Național de Aeropress, ediția a V-a.







Campionatul Mondial de AeroPress este un fenomen global condus de fani, în care concurenții din peste 60 de țări se distrează de minune pentru a face cea mai bună ceașcă de cafea, folosind rețeta lor preferată de AeroPress. Fiecare eveniment înseamnă o competiție intensă, culminând cu alegerea căștigătorului care va merge la Campionatul Mondial de AeroPress virtual, de la sfârșitul anului.







Anul acesta, participanții vor concura cu o cafea parte din proiectul Coffee for Peace Colombia, o alianță a fermierilor de cafea și a aliaților de pe piață creată pentru a dezvolta, facilita și promova comerțul cu cafele trasabile din zonele istorice violente din Colombia. Pentru campionatul de AeroPress, concurenții vor folosi o cafea de la ferma Doña Luz Marina, cultivatoare care spune că totul în viața ei se datorează cafelei. Cafeaua din acest proiect va fi prăjită de Bogdan Georgescu, campion national și Vicecampion Mondial la prăjit cafea în 2019, fondator al afacerii MABÓ Roastery, care este și cafeaua parteneră a Slow Coffee Festival 2021.







Juriul de anul acesta este compus din: Patrik Rolf fondator April Coffee; Teodora Pitiș – fondatoarea Sloane Coffee; Martin Christy - fondatorul ”International Institute of Chocolate and Cacao Tasting”; Mihai Panfil – fondatorul Origo.







• Distracție la festival





Pe lângă atelierele de învățare, oportunitățile de business, campionat și degustări aparte, Slow Coffee Festival își așteaptă vizitatorii și cu momente de distracție și spectacol. În cele 2 zile de festival, vizitatorii au intrare liberă la un Improshow cu Vlad Basarabescu, la care cea mai bună glumă este ”DECAF”; FOLI by Joacademia, RITM în WEST AFRICAN și DJ Party. De asemenea totul va fi coordonat de experimentatul MC Liviu Frățilă si anul acesta îl va ajuta invitata noastră specială din Colombia, Maria Olano.







Slow Coffee Festival este prilejul de întâlnire pentru întreaga comunitate a industriei cafelei de specialitate, de la protagoniști activi din mediul business, până la iubitorii și susținătorii unui domeniu în plină dezvoltare. Slow Coffee Festival a putut fi organizat cu sprijinul mai multor parteneri: Full Event Partner: UniCredit Bank, USAID | Federación Nacional de Cafeteros (FNC) | Coffee for Peace; Coffee Partner: Mabo Coffee Roasters; Main Partner: Cromatic Studios, Vodafone, De’Longhi; Media Partner: Radio Guerilla, European Coffee Trip – ECT, HotNews.ro; Industry Partners: Olympus, Sensio.







******

Slow Coffee Festival este organizat de Artisan Coffee Gear, firmă specializată în vânzarea de echipamente profesionale pentru prepararea cafelei, în colaborare cu Asociația Artisan Coffee Community.







Artisan Coffee Gear, fondată de Laura și Afshin Roshanian este distribuitor national pentru La Marzocco și Modbar, distribuitor exclusiv pentru o linie de top reprezentată de râșnițele Mahlkonig, prăjitoarele Probat, Marco Beverage Systems și Puqpress. De 6 ani pe piața din România, Artisan Coffee Gear pune la dispoziția industriei de cafea cele mai performante aparate și echipamente, și conectează membrii comunității cu furnizori de ingrediente și produse de calitate, pentru a proteja afacerile și inițiativele antreprenorilor din industria cafelei artizanale.





Asociatia Artisan Coffee Community: angajată în nevoile comunității, a demarat proiectul de înregistrare a ocupațiilor specifice domeniului în C.O.R., a participat la campania #cafeapentruspitale și este partener în organizarea festivalului.