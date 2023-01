SANATATE Marți, 10 Ianuarie 2023, 17:07

​Suntem în vârf de sezon al infecțiilor respiratorii, iar cabinetele medicilor de familie și camerele de gardă ale spitalelor sunt luate cu asalt zilnic de sute de pacienți. Cum știi însă, atunci când ai simptomele unei infecții respiratorii, dacă este vorba despre gripă, viroză de sezon sau COVID-19? Și, de parcă nu era de ajuns, în România au apărut și primele cazuri de flurona - infecție simultană cu gripă și COVID-19.

Gripa și COVID-19 se diagnostichează cu precizie doar prin testare

Înainte de toate, trebuie să știi că medicii nu te încurajează să îți pui singur diagnosticul, doar în funcție de simptome, și nu încurajează nici automedicația.

Dacă ai simptome ușoare sau medii de infecție respiratorie, ideal este să te adresezi medicului de familie, iar pentru formele agresive, poți merge direct la spital, la camera de gardă.

Gripa și COVID-19 se diagnostichează cu precizie doar prin testare, iar singura metodă de prevenție este vaccinarea. Ambele vaccinuri sunt recomandate și oamenilor sănătoși.

În cazul în care ai simptome respiratorii, cea mai sigură și practic singura modalitate de a ști cu precizie de ce boală respiratorie suferi este testarea - există atât teste pentru gripă, cât și teste pentru COVID-19, atât "la liber", în farmacii, cât și în cabinetele medicilor și în clinici - unele cabinete de medicină de familie au teste gratuite, în timp ce în clinicile private testele sunt contra cost.

Virozele de sezon, tot mai agresive

Virozele de sezon erau, în mod normal, cea mai ușoară variantă - nas care curge, durere ușoară în gât, tuse, senzație de oboseală, cefalee (dureri de cap), uneori febră și scăderea poftei de mâncare.

În cele mai multe cazuri, o viroză aduce simptome respiratorii care în general nu sunt foarte severe.

Virozele de sezon sunt provocate de regulă de rinovirusuri, adenovirusuri sau chiar coronavirusuri - altele decât SARS-CoV2.

În acest sezon rece însă, după ce, în perioada pandemiei, multă lume nu a intrat în contact cu aceste virusuri, reîntâlnirea cu ele a fost, în unele cazuri, „mai zgomotoasă” decât în alți ani, ele putând provoca simptome mai puternice, ce pot fi confundate ușor chiar cu gripa.

Gripa e atunci când "ai senzația că te-a lovit trenul"

Gripa se diferențiază de virozele de sezon prin alterarea, uneori bruscă, a stării generale.

"Adică ai senzația că te-a lovit trenul. Aceea este adevărata gripă, iar aceste forme sunt prevenite de vaccinarea anti-gripală, nu formele banale, sezoniere, cele care îți permit continuarea activității obișnuite", a explicat pentru HotNews.ro dr. Gindrovel Dumitra, medic de familie și coordonatorul Grupului de Vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicina Familiei.

Pe lângă simptomele banale ale unei viroze de sezon, gripa poate avea și simptome mai grave , în special simptomatologie pulmonară - cum ar fi dispneea (dificultatea la respirație).

Dar există și simptomatologie generală, adică dureri musculare, oboseală, senzația că nu poți să îți desfășori activitățile obișnuite și necesită să rămâi în pat - practic, persoana respectivă nu mai poate să mearga la serviciu, nu își poate desfășura activitățile obișnuite la capacitatea normală.

"Aceasta este diferența dintre gripă și virozele banale sezoniere", arată medicul Gindrovel Dumitra.

România este în acest moment în stare dealertă epidemiologică din cauza numărului mare de cazuri de gripă.

„Vin oameni tineri, sănătoși (fără alte afecțiuni - n.red.) care nu se pot ține pe picioare din cauza bolii”, spune Raluca Zoițanu, medic de familie în București, despre pacienții care ajung în această perioadă la cabinetul său.

„Nu am mai dat atâtea concedii medicale pentru gripă de mulți ani”, adaugă dr. Raluca Zoițanu.

COVID-19 se poate confunda ușor cu o viroză de sezon

Infecția cu SARS-CoV2, boala numită COVID-19, are o paletă de manifestări foarte largă - îmbracă atât forme asimptomatice, forme cu simptome ușoare precum virozele banale sezoniere, dar și forme severe, precum gripa.

În cazul formelor cu simptome ușoare, COVID-19 poate păcăli foarte ușor și se poate crede că este vorba despre o viroză banală.

În special varianta care circulă în acest moment în România, Omicron, provoacă, în general, forme ușoare de boală, ce pot fi confundate ușor cu o viroză.

Pentru a exclude o eventuală infectare cu SARS-CoV2 și a fi sigur că este vorba despre o viroză, cea mai simplă modalitate este testarea.

De remarcat însă că o infecție cu SARS-CoV2 care la un copil se manifestă asimtomatic sau ca o viroză ușoară poate să răspândească boala COVID-19 către vârstnici, care pot dezvolta o formă severă de COVID-19.

Flurona, infecția simultană cu gripă și SARS-CoV2: au apărut primele cazuri în România

În România au fost confirmate în această perioadă primele cazuri de flurona - coinfecție simultană cu gripă și SARS-CoV2.

La Iași, o femeie de 74 de ani, care suferea și de boli cronice grave, a murit din cauza coinfecției flurona.

Medicul infecționist Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș, spune că este de așteptat ca în perioada următoare să existe mai multe astfel de cazuri, fără să ne așteptăm la „o explozie”.

În cazul flurona, simptomatologia este „mult mai zgomotoasă”, pentru că este o însumare a simptomelor de gripă și de COVID-19, a explicat dr. Adrian Marinescu pentru News.ro.

„În general, vorbim de o simptomatologie destul de clară, ca de gripă, şi care este accentuată, şi anume stare general brusc modificată, cu dureri de intensitate mare, dureri musculare, articulare, dureri de cap, senzaţia că am fost bătut pe care toţi o ştim dacă am trecut prin gripă, putem să avem şi simptomatologie digestivă, cum se întâmplă la infecţiile virale. Mult mai important este faptul că evoluţia poate să fie imprevizibilă sau mai bine spus riscul de a avea complicaţii creşte în momentul în care le am pe amândouă, mai ales la persoanele pe care le numim vulnerabile, cei care au o anumită vârstă, de peste 65 de ani, 70, mai ales dacă au şi boli cronice, persoanele supraponderale şi, de asemenea, o atenţie sporită ar trebui să fie pentru cei mici, până în 5 ani, care au un risc de a face complicaţii”, spune dr. Adrian Marinescu.

Medicul recomandă testarea cu testele rapide care se găsesc în farmacii. Dacă dubla infecţie se confirmă, este necesar un control de specialitate şi eventual tratament în spital, spune el.

Tratamentul se aplică pentru ambele infecţii prezente, fiind vorba despre două antivirale - unul pentru gripă, unul pentru COVID, dar şi despre alte tratamente, precum corticoterapia.

