​FOTOREPORTAJ Ce nu au reușit autoritățile în 2 ani de pandemie au reușit când ne apropiem de finalul ei: în București te poți testa gratuit, cu programare rapidă și fără să stai la coadă

​Testare PCR gratuită, fără cozi și cu programare destul de rapidă prin DSP. Ceea ce alte țări au reușit mult mai repede, România a reușit când pare că ne îndreptăm către finalul pandemiei, dar totuși într-un moment esențial, în vârful valului 5, cu recorduri zilnice de îmbolnăviri: aproximativ 4 - 5.000 de bucureșteni se testează, în medie, în fiecare zi în 34 de centre de testare PCR gratuită, înființate în curțile a tot atâtea spitale din Capitală. Am vizitat câteva astfel de centre pentru a vedea cât de facil este accesul, dacă sunt sau nu cozi și cât timp le-a luat celor care se testează să se programeze prin DSP.







Coordonatorul call center-ului DSP: "După ce săptămâna trecută a fost coadă la centrul de la Spitalul Obregia, am mai deschis un centru în zonă"





În legătură cu lipsa cozilor din centrele de testare din spitale, Victor Jugănaru are o explicație simplă: sunt suficient de multe centre în București și distribuite în toate zonele orașului, pentru ca timpul de așteptare să nu fie mare și să nu se formeze cozi.











Nu în ultimul rând, înființarea centrelor de testare în spitale a redus semnificativ timpii de așteptare și pentru cei care solicită testarea la domiciliu cu ajutorul ambulanței, deoarece sunt nedeplasabili din diverse motive. Dacă până acum se aștepta uneori zile întregi, acum ambulanța ajunge de multe ori în aceeași zi, pentru că o mare parte dintre cei care doresc să se testeze se duc singuri la centrele de testare, iar ambulanța este degrevată de o mare parte dintre cazurile la care trebuia să ajungă anterior.







"Nu am avut niciodată mai mult de 4-5 persoane la coadă"



Ce am găsit la centrele de testare PCR gratuită din câteva spitale bucureștene:







Spitalul de Urgență Floreasca



De departe unul dintre cele mai solicitate spitale din Capitală, indiferent că e sau nu pandemie. E încă dimineață, chiar dacă nu mai este chiar prima oră.















Cele două doamne care își așteaptă rândul la recoltare au emoții, pentru că au avut simptome în ultimele zile. Speră să fie vorba despre o viroză de sezon, dar vor să se asigure. Ambele s-au mai testat pe parcursul pandemiei, după ce au venit în contact cu persoane despre care au aflat, ulterior, că erau infectate, însă, de fiecare dată, testele au ieșit negative.











E prima dată când reușesc să se testeze gratuit și să se programeze simplu prin Direcția de Sănătate Publică, cu ajutorul formularului online după completarea căruia au obținut codul pentru testare.







Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș



Spitalul nr. 1 al României în pandemie. E încă dimineață, dar la centrul de testare nu e aglomerație. 4-5 persoane așteaptă la rând pentru testare - unii sunt îngândurați, alții butonează telefonul. În următoarele 15-20 de minute mai sosesc încă două persoane, dar și coada inițială se mai reduce - cei din față intră să li se recolteze probe.







Niciunul dintre cei de la coadă nu a avut COVID în pandemie, dar acum au simptome care le-au dat de gândit. Toți speră să nu iasă pozitivi la test, mai mult pentru că nu vor să stea în izolare. Toți au codul de la Direcția de Sănătate Publică, în baza căruia te poți testa gratuit.











Personalul din centrul de testare de la Matei Balș spune însă că au fost și cazuri când oameni care nu aveau codul de la DSP au venit direct la spital să se testeze. Nu i-au putut testa și au fost nevoiți să îi trimită să treacă prin procedura DSP - suni sau completezi formularul online, iar dacă simptomele sunt cele din definiția de caz elaborată de Institutul Național de Sănătate Publică, primești destul de rapid codul în baza căruia te poți testa la oricare dintre cele 34 de centre de testare din Capitală.







Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta

Unul dintre spitalele-cheie în timpul pandemiei. În mod firesc, Institutul Marius Nasta are și centru de testare PCR gratuită. Am ajuns la Marius Nasta aproape de prânz. Portarul te îndrumă imediat către containerul de testare din curtea spitalului.







Personalul medical care recoltează probe se bucură de mica pauză. Spun că la primele ore ale dimineții se întâmplă uneori să aștepte câteva persoane la coadă, însă în restul zilei nu este, de cele mai multe ori, aglomerat, iar recoltarea probelor merge repede.















Spitalul Universitar de Urgență





140 de persoane se testează aici, în medie, în fiecare zi, spun reprezentanții spitalului.















Spitalul Colentina

Aici, containerul care găzduiește centrul de recoltare pentru testele PCR este găzduit de o secție exterioară a spitalului, aflată pe strada Calistrat Grozovici, de lângă spital, pentru a nu te pierde printre multele pavilioane din curte. Practic, pe aceeași stradă cu Institutul Matei Balș. La intrarea principală a spitalului nu sunt din păcate indicatoare care să te îndrume către centrul de testare, însă paznicii sunt foarte binevoitori și te îndrumă rapid.















Au fost câteva persoane dimineață și continuă să vină pe tot parcursul zilei, însă aglomerație nu a fost niciodată - poate și pentru că în zonă, la distanță relativ mică, mai sunt încă 3 spitale, toate cu centre de testare gratută - Institutul Matei Balș, Spitalul Floreasca și Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Ștefan.







Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Ștefan

Un spital poate mai puțin solicitat, aflat în apropierea ceva mai celebrelor spitale Floreasca, Matei Balș sau Colentina. Fiind un spital de pneumoftiziologie, și această unitate medicală tratează pacienți COVID-19. Acum, Spitalul Sf. Ștefan are și centru de testare PCR - un container amplasat în curte, pe care îl vezi imediat cum intri pe poarta spitalului.







Spitalul Militar Central Carol Davila







Containerele de testare sunt amplasate chiar la intrare, ca la majoritatea spitalelor care fac testare.















Cerere este, oamenii vin constant, dar nu se formează cozi, iar timpul de așteptare nu este mare.







În aceeași zonă a Bucureștiului mai există o alternativă de testare gratuită PCR - la Spitalul Universitar - aceasta fiind o posibilă explicație pentru faptul că nu este aglomerat.









De altfel, Spitalul Militar nu are centru de testare doar în sediul din București, ci și în Spitalul de campanie ROL2 din Otopeni, Ilfov.







Autoritățile s-au răzgândit de câteva ori în privința centrelor de testare din spitale: să fie deschise zilnic sau doar în weekend?

ai nevoie de un cod de la DSP, pe care îl obții doar dacă ai simptomele din definiția de caz elaborată de Institutul Național de Sănătate Publică. Asimptomaticii nu pot beneficia de test PCR gratuit. Codul de la DSP se obține telefonic, sunând la numărul 021.9462 sau prin completarea unui formular online. Odată obținut acest cod, te poți prezenta cu el la orice centru de testare gratuită PCR pentru a te testa.

Formularul de testare DSP:







Doar câteva zile mai târziu, pe 27 ianuarie, Alexandru Rafila anunța că centrele de testare PCR din spitale vor funcționa doar în weekend, când sunt închise cabinetele medicilor de familie: "O să extindem, în weekend, centrele de recoltare a probelor, pe care le-am început în București în weekendul trecut. O să le extindem la nivelul întregii țări, încât pacienții, în weekend, când nu au medici de familie, să se poată duce la spitale, unde să li se preleveze probe. E vorba doar de pacienții simptomatici, care se înscriu pe platforma direcțiilor de sănătate publică. (...) La București deja am ajuns la circa 4.000 de probe pe zi, care s-au recoltat în aceste centre, iar ele vor funcționa, începând de săptămâna viitoare, doar în weekend. În timpul săptămânii avem cele 4.000 de cabinete, aproape, de medici de familie, care pot să facă testarea fără niciun fel de problemă."













Centrele de testare gratuită PCR din spitale vor fi deschise, cel mai probabil, până spre finalul valului 5. 70 de centre deschise și în țară



În cele din urmă, numărul centrelor de testare PCR din spitale a crescut de la 28 la 34 în București.



Ministerul Sănătății spune că a deschis 70 de centre de testare PCR gratuită și în afara Bucureștiului, în majoritatea zonelor țării, însă instituția condusă de Alexandru Rafila nu a făcut publică lista acestora.



În cele din urmă, numărul centrelor de testare PCR din spitale









Centrele din București vor fi deschise zilnic, cel puțin încă 2-3 săptămâni de acum încolo, după care numărul lor s-ar putea restrânge sau ar putea fi închise complet, odată cu scăderea numărului de cazuri, a explicat pentru HotNews.ro Adrian Marinescu, medic și directorul medical al Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș. El a precizat că decizia a fost luată deoarece, în acest moment, este nevoie de testare extinsă.





Cum ajungi să faci test PCR gratuit: procedura pas cu pas

Chiar și testele antigen rapide pozitive trebuie confirmate, însă, prin test PCR.







Victor Jugănaru, medic coordonator DSP București



La DSP există două opțiuni:



poți suna în call center (021.9462), însă timpul de așteptare poate fi uneori mai lung sau poți completa un formular online. Dacă la apelul din call center timpul de așteptare pentru a ți se răspunde este uneori mai mare, în schimb completarea formularului online durează doar câteva minute.

În scurt timp după ce ți se preia apelul sau completezi formularul online, primești codul în baza căruia poți merge la orice centru de testare PCR dintre cele 34, în baza acelui cod. Practic, te poți testa în aceeași zi în care suni sau completezi formularul de pe site-ul DSP, iar procedura merge rapid.

Pentru persoanele nedeplasabile din diverse motive există opțiunea de a cere să fie testate acasă, cu ajutorul Serviciului de Ambulanță. Aici, timpii de așteptare pot ajunge uneori la 24 - 48 de ore până când ambulanța ajunge la tine să te testeze, în funcție de numărul de solicitări, însă uneori poate dura și mai puțin, spune Victor Jugănaru.





Cât durează să fii testat gratuit la domiciliu? Andreea a sunat la DSP la 9 dimineața, a fost testată în aceeași zi, iar a doua zi a primit rezultatul

În jurul orei 16:00, Andreea a fost sunată pentru a fi anunțată că un echipaj de ambulanță se îndreaptă către ea pentru a o testa.











Spune că procedura a decurs impecabil, însă singurul lucru care i s-a părut ciudat este acela că simptomele din definiția de caz seamănă mai mult cu cele provocate de infectarea cu varianta Delta și mai puțin cu Omicron.







Ai nevoie să te testezi gratuit? Lista și programul celor 34 de centre de testare PCR din București

Trebuie subliniat faptul că centrele de testare gratuită PCR din spitale nu sunt propriu-zis centre de testare, ci centre de recoltare a probelor. Din aceste containere, probele sunt transportate la laboratoare medicale care au contract cu Direcția de Sănătate Publică, unde sunt prelucrate.















Lista integrală a centrelor și programul de funcționare al fiecărui centru:

1. SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ BUCUREȘTI (FLOREASCA)

Program: 10:00 - 20:00

2. SPITALUL CLINIC FILANTROPIA

Program: 10:00 - 20:00 3. SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR. CAROL DAVILA

Program: 10:00 - 20:00 4. SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRAL "DR. CAROL DAVILA"

Program: 10:00 - 20:00 5. SPITALUL CLINIC CF2

Program: 10:00 - 20:00 6. SPITALUL CLINIC NR.1 CF WITTING / AMBULATORIU DE SPECIALITATE GARA DE NORD

Program: 10:00 - 20:00 7. SPITALUL CLINIC SF. MARIA

Program: 10:00 - 20:00 8. SPITAL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ " PROF. DR. DAN THEODORESCU"

Program: 10:00 - 20:00 9. SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII "GRIGORE ALEXANDRESCU"



Program: 10:00 - 20:00 10. INSTITUTUL CLINIC FUNDENI, INSTITUTUL ONCOLOGIC BUCUREȘTI

Program: 10:00 - 20:00 11. SPITAL MAI "PROF. DR. DIMITRIE GEROTA"

Program: 10:00 - 20:00 12. SPITAL CLINIC "NICOLAE MALAXA"

Program: 10:00 - 20:00 13. CENTRUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE "ION STOIA"

Program: 10:00 - 20:00 14. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. STEFAN

Program: 10:00 - 20:00 15. INSTITUTUL NAȚIONAL DE BOLI INFECȚIOASE MATEI BALȘ

Program: 10:00 - 20:00 16. SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV

Program: 10:00 - 20:00 17. SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU



Program: 10:00 - 14:00 18. SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE ȘI TBC OSTEOARTICULAR "FOIȘOR"

Program: 10:00 - 20:00 19. SPITALUL CLINIC COLENTINA

Program: 10:00 - 20:00 20. SPITALUL CLINIC SF. PANTELIMON

Program: 10:00 - 20:00 21. SPITALUL DR. I. CANTACUZINO



Program: 10:00 - 20:00 - Doar de luni până vineri, închis în weekend. 22. SPITALUL CLINIC COLȚEA /POLICLINICA VITAN

Program: 10:00 - 20:00 23. SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI TROPICALE DR VICTOR BABEȘ



Program: 8:00 - 20:00 24. SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN DR. CONSTANTIN GORGOS

Program: 10:00 - 20:00 25. SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA

Program: 10:00 - 20:00 26. SPITALUL DE BOLI CRONICE "SF LUCA"



Program: 10:00 - 20:00 27. SPITALUL CLINIC "PROF. DR. THEODOR BURGHELE"

Program: 10:00 - 20:00 28. INSTITUTUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA

Program: 8:00 - 20:00 29. INSTITUTUL DE FONOAUDIOLOGIE SI CHIRURGIE FUNCTIONALA "PROF. DR. D. HOCIOTĂ"



Program: 10:00 - 20:00 30. SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI



Program: 10:00 - 20:00 31. SPITALUL SF. STELIAN

Program: 10:00 - 20:00 32. SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE PROF. DR. PANAIT SÎRBU (MATERNITATEA GIULEȘTI) - CAMERA DE GARDĂ

CAMERA DE GARDĂ Program: 10:00 - 20:00 33. SPITALUL DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA

Program: 10:00 - 20:00 34. SPITALUL MILITAR DE CAMPANIE DE NIVEL ROL2 COVID-19 (ANA ASLAN)

Program: 10:00 - 20:00

În jur de 4.000 - 5.000 de bucureșteni ajung, în medie, într-o zi în centrele de testare PCR gratuită sau sunt testați la domiciliu de către ambulanță, tot gratuit, a explicat pentru HotNews.ro Victor Jugănaru, medicul coordonator al call center-ului DSP București.Spre exemplu, după ce săptămâna trecută a fost coadă la centrul de testare de la Spitalul Alexandru Obregia, autoritățile au mai deschis un centru de testare în zonă, la Spitalul Sf. Luca, iar problema s-a rezolvat.Accesul în curtea spitalul se face prin fața Unității de Primiri Urgențe, unde ambulanțele sosesc una după alta. Pe gardul de vizavi de UPU, din loc în loc, sunt lipite afișe cu anunțul "Spre centrul de recoltare", însoțite de săgeți galbene, lipite inclusiv pe asfalt, care te ghidează către centrul de recoltare pentru testul PCR - un container în fața căruia așteaptă doar doua persoane. O a treia persoană este în container și i se recoltează probe în acest moment.În container este o singură persoană căreia i se recoltează probe pentru test, iar afară, lângă container, nu este nimeni la coadă în acel moment.La Institutul Marius Nasta se testează zilnic, în medie, în jur de 250 de persoane, a declarat managerul Beatrice Mahler pentru HotNews.ro. Practic, centrul de recoltare de aici este unul dintre cele mai solicitate din București.Ca și la celelalte spitale unde am ajuns, la centrul de testare - un container aflat lângă intrarea în Unitatea de Primiri Urgențe - nu este coadă. Două persoane așteaptă la rând, iar una este în container și i se recoltează probe.La centrul de recoltare de la Spitalul Colentina, o singură persoană așteaptă să se testeze, la orele prânzului.Am ajuns la Sf. Ștefan după-amiază, când personalul din centrul de testare luase o pauză pentru a nebuliza spațiul. O singură persoană își aștepta rândul să se testeze - o tânără care a mai avut COVID-19 anul trecut, o formă ușoară. Se felicită pentru că era vaccinată, "altfel nu se știe". Data trecută, a fost nevoită să se testeze pe cont propriu. Acum s-a vaccinat și cu doza 3, însă de câteva zile are simptome, așa că a sunat la DSP, pentru că aflase de noile centre de testare, și a aflat că poate merge la oricare dintre ele în aceeași zi, cu codul primit de la DSP. A ales Spitalul Sf. Ștefan pentru că locuiește în zona Ștefan cel Mare și s-a gândit că aici este posibil să fie mai puțin aglomerat decât la Floreasca sau Matei Balș. Pentru că acum se face nebulizare în containerul de testare, vrea să revină cam peste o oră.Și portarul Spitalului Sf. Ștefan ne-a confirmat că lumea vine mereu pentru testare, însă "Nu am avut niciodată mai mult de 4-5 persoane la coadă."Autoritățile s-au răzgândit de câteva ori în privința centrelor de testare din spitale, marea dilemă fiind dacă acestea să fie deschise zilnic sau doar în weekend.Ministerul Sănătății a anunțat într-o sâmbătă, pe 22 ianuarie, aproape de miezul nopții,care vor funcționa zilnic în cadrul spitalelor din București.În primele zile,, astfel că la unele dintre spitalele de pe listă s-au format cozi de oameni cărora li s-a refuzat testarea, pentru că nu trecuseră inițial prin procedura DSP.Problema este însă căgratuit (tot în baza simptomelor din definiția de caz elaborată de INSP),, iar pentru diagnosticul final COVID-19 este necesar test PCR. În plus, testul rapid de la medicul de familie trebuie confirmat tot prin test PCR, în cazul în care diagnosticul este pozitiv.Dr. Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Matei BalșVictor Jugănaru este medic coordonator al call center-ului DSP București. Am stat de vorbă cu el pentru a afla care este procedura din spatele testării gratuite, pas cu pas.În primul rând,(dacă aveți acele simptome sau o parte dintre ele) puteți facese fac, de asemenea, și în, dacă ajungeți acolo ca urgență medicală.Prima condiție este să te încadrezi în. Persoanele care sunt contacți ai altor cazuri dar, conform definiției de caz.În call center-ul DSP București lucrează 240 de medici rezidenți detașați, iar alți 400 de medici rezidenți ajută la anchetele epidemiologice, spune medicul Victor Jugănaru.HotNews.ro a stat de vorbă cu Andreea, o tânără din București care avea simptome de câteva zile. Pentru că marți s-a simțit mai rău, Andreea a sunat la DSP în jurul orei 9 dimineața. Nu a reușit să prindă niciun operator la telefon, dar a completat formularul online. Completarea formularului a durat doar câteva minute.Andreea a cerut să fie testată la domiciliu deoarece are un copil sugar - nu dorea să se expună suplimentar și nu avea în grija cui să lase copilul.A doua zi, miercuri, Andreea e primit pe mail rezultatul testului: negativ.34 de centre de testare gratuită PCR funcționează în acest moment în tot atâtea spitale din București.La majoritatea centrelor, programul este 10:00 - 20:00, însă sunt și excepții: Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta și Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș au decis ca programul să fie 8:00 - 20:00, datorită cererii mari.Spitalul de Copii Victor Gomoiu a redus programul de testare la 10:00 - 14:00, în urma îmbolnăvirii unor cadre medicale de COVID-19.