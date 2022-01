Ce înseamnă caz posibil, caz probabil și caz confirmat de COVID-19. Ce simptome pot indica infecția cu Omicron

​Institutul Național de Sănătate Publică a actualizat, astăzi, definiția de caz pentru COVID-19. Practic, în baza simptomelor de pe lista INSP și a definiției de caz poți lua în calcul posibila infectare cu SARS-CoV2, te poți testa sau te poți adresa medicului. Cum arată noua definiție de caz și simptomele care indică, cel mai probabil, infectarea cu SARS-CoV2 și mai ales cu varianta Omicron?







Cum arată noua definiție de caz pentru COVID-19



Definițiile de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19), potrivit INSP:





Criterii clinice:





Orice persoană care prezintă cel puțin unul din următoarele semne și simptome:



tuse

febră

scurtarea respirației

debut brusc al anosmiei, ageuziei sau disgeuziei

Simptome și semne adiționale mai puțin specifice pot include cefalee, frisoane, mialgii, astenie, vărsături și/sau diaree.

Notă: Pentru copiii cu vârsta pana la 16 ani care prezintă manifestări gastro-intestinale (vărsături, diaree) neasociate cu alimentația, se poate suspecta infecția cu SARS-CoV-2.





Evidențe radiologice de leziuni compatibile cu COVID-19

Detecția acidului nucleic sau a antigenului SARS-CoV-2 într-o probă biologică.

Testul rapid antigenic ar trebui efectuat în maximum 5 zile după data debutului sau în maximum 7 zile după data expunerii. Dacă data expunerii nu este cunoscută, testul rapid antigenic ar trebui efectuat cât mai curând posibil.

Detecția acidului nucleic prin NAAT/RT-PCR se va efectua de elecție din probe de exudat nasofaringian și orofaringian iar, în formele severe, din spută sau aspirat traheobronșic, conform Anexei 1. Detecția antigenului se va efectua de elecție din probe de exsudat nasofaringian, utilizând teste antigenice rapide care detecteaza antigenul SARS-CoV-2 din exsudat nasofaringian și care se regăsesc în lista testelor recunoscute de statele membre UE, publicată în documentul elaborat de Comitetul pentru Siguranța Sănătății (Health Security Committee).

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_commonlist_en.pdf). Utilizarea altor tipuri de teste impune retestarea pentru confirmare prin unul din testele recomandate.

Criterii epidemiologice:





contact direct cu un caz confirmat cu COVID-19 în perioada de 10 zile anterioară datei debutului;

rezident sau personal al unei instituții pentru îngrijirea persoanelor vulnerabile în perioada de 10 zile anterioară datei debutului, instituție în care transmiterea SARS-CoV-2 a fost confirmată.





Clasificarea cazurilor - ce înseamnă caz posibil, caz probabil și caz confirmat







Orice persoană care întrunește criteriile clinice.





Orice persoană care întrunește criteriile clinice și care are legătură epidemiologică cu un caz confirmat.







SAU





Orice persoană care întrunește criteriile de laborator.





• Persoană din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție.





Legătura epidemiologică ar fi putut avea loc în perioada de 10 zile anterioare datei debutului.









Definițiile de caz COVID-19 asociat asistenței medicale (IAAM) - COVID-19 ca infecție de spital (nosocomială):



În acest sens putem avea următoarele situații:





Y. Debutul simptomelor în zilele 3-7 și o suspiciune puternică de transmitere în comunitate.





Z. Debutul simptomelor în ziua 3-7 după admitere, cu informații insuficiente cu privire la sursa de virus pentru a-l aloca la o altă categorie.





- Debutul simptomelor în ziua 3-7 și o suspiciune puternică de transmitere a virusului prin asistența medicala acordată.





AA. Debutul simptomelor în ziua ≥10 după internare.





Există și situația în care apar simptome caracteristice COVID-19 care debutează într-un interval de 10 zile de la externarea dintr-o unitate sanitară (de exemplu, reinternare), situație în care sursa de virus poate fi comunitară sau nedeterminată. În acestă situație evaluarea finală trebuie să țină cont de paticularitățile cazului.





Notă: Aceste definiții nu se pot aplica în situația COVID-19 la personalul medico-sanitar.





Clasificarea sursei de virus în rândul personalului medico-sanitar recunoaște aceleași categorii, dar trebuie să se bazeze pe o evaluare individuală a fiecărui caz privind probabilitatea expunerii la cazurile de COVID-19 în cadrul asistenței medicale acordate în unitatea sanitara, respectiv în comunitate.







Când se consideră că decesul a fost cauzat de COVID-19:





Decesul cauzat de COVID-19 este definit ca decesul survenit la un pacient confirmat cu COVID-19, cu excepția situațiilor în care există o altă cauză clară de deces care nu poate fi în relație cu COVID-19 (ex.traumatism, hemoragie acută majoră, infarct miocardic acut, accident vascular cerebral acut, septicemie cu germen identificat prin hemocultura etc) și la care nu a existat o perioadă de recuperare completă între boală și momentul decesului.





Decesul la un pacient confirmat cu COVID-19 nu poate fi atribuit unei boli pre-existente (de ex. cancer, afecțiuni hematologice etc.) și COVID-19 trebuie raportat ca și cauză a decesului, independent de condițiile medicale pre-existente care se supectează că au favorizat evoluția severă a COVID-19.





COVID-19 trebuie menționat pe certificatul de deces drept cauză a decesului pentru toate persoanele decedate la care COVID-19 a cauzat sau se presupune că a cauzat sau a contribuit la deces.









Cel puțin unul dintre următoarele:Orice persoană care întrunește criteriile de diagnostic imagistic.Persoana cu rezultat pozitiv la NAAT sau test rapid antigenic pentru SARS-CoV-2 SIuna dintre urmatoarele: esec la detectia genei S sau rezultat pozitiv la screening de varianta pentru mutatiile caracteristice VOC Omicron sau este contact al unui caz probabil sau confirmat cu VOC Omicron.Persoana cu rezultat confirmat prin secventiere pentru VOC Omicron.Contactul direct este definit ca:• Persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19;• Persoană care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mână fără igiena ulterioară a mâinilor);• Persoană care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID-19 (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănușă);• Persoană care a avut contact faţă în faţă cu un caz de COVID-19 la o distanţă mai mică de 2 m şi cu o durată de minimum 15 minute;• Persoană care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sala de clasă, sală de ședințe, sală de așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute şi la o distanţă mai mică de 2 m;Orice persoană care a purtat masca/echipamentul de protectie corespunzator și a respectat distantarea fizica NU ESTE CONSIDERATA CONTACT DIRECT.Clasificarea cazurilor de COVID-19 ca infecții asociate asistenței medicale trebuie să țină cont de perioadele de incubație cunoscute la acest moment, respectiv numărul de zile până la debutul simptomelor, sau până la testul de laborator pozitiv (indiferent care este primul), după admiterea într-o unitate sanitară (în ziua 1), evaluarea sursei, prevalența COVID-19 în instituție/secție, contactul cu cazuri cunoscute din comunitate sau din unitatea medicală, precum și orice alte date care indică în mod plauzibil sursa infecției.X. Simptomele prezente la internare sau cu debut în ziua 1 sau 2 după admitere;- Debutul simptomelor începând cu a 8-a -a 10-a zi de la internare;