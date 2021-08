Pot să alăptez dacă am COVID-19, dar dacă m-am vaccinat împotriva COVID? Este sigur să te vaccinezi împotriva COVID în timpul sarcinii?

Este sigur să te vaccinezi împotriva COVID-19 dacă alăptezi? Da, spun reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății. Alăptarea este una dintre cele mai eficiente modalități de asigurare a sănătății, furnizării anticorpilor și protecției împotriva COVID-19 a copilului, iar vaccinarea mamei care alăptează nu prezintă niciun risc pentru mamă și sugarul ei. Nu există niciun risc asociat cu administrarea de vaccinuri inactivate în timpul alăptării și nu au apărut semnale de siguranță la persoanele care alăptează sau la copiii lor. Două studii care au căutat ARN mesager din vaccin în laptele matern nu au reușit să îl detecteze. De asemenea, alăptarea trebuie continuată și de mamele diagnosticate cu COVID-19. Virusul nu a fost detectat în laptele matern, arată specialiștii OMS.







Vaccinarea femeilor care alăptează, recomandată de OMS



Există, de asemenea, unele dovezi că celulele T care răspund la COVID-19 pot ajunge în laptele matern. Puteți citi despre acest lucru aici. Ar fi de așteptat ca acești anticorpi să ofere copilului o anumită protecție împotriva COVID-19, deși sunt necesare mai multe studii pentru a afla acest lucru.













Mamele diagnosticate cu COVID-19, sfătuite să alăpteze

Respectarea igienei respiratorii în timpul hrănirii copilului, inclusiv purtarea unei măști de protecție sau acoperirea gurii și a nasului;

Spălarea mâinilor cu apă și săpun timp de 20 de secunde, înainte și după atingerea copilului;

Curățarea și dezinfectarea suprafețelor atinse în mod regulat.





Este sigur să te vaccinezi împotriva COVID-19 în timpul sarcinii?

Bebelușii mamelor vaccinate nu au IgM anti-Spike, ceea ce indică faptul că vaccinurile în sine nu traversează placenta. Vaccinarea nu este, de asemenea, asociată cu nicio patologie placentară.











În ceea ce privește problemele specifice sarcinii, până la 28 mai au fost raportate 330 avorturi spontane, 46 nașteri premature, 28 de cazuri de preeclampsie sau restricție de creștere intrauterină și 19 pierderi de sarcină, la peste 121.000 de persoane. Acest lucru este în concordanță cu rata la care apar în mod normal aceste evenimente, în rândul populației nevaccinate.





Nu sunt însărcinată, dar aș vrea să am copii mai târziu. Este bine să mă vaccinez?





Nu există dovezi că vaccinul reduce șansele de a rămâne însărcinată mai târziu. Experții Colegiului Regal de Obstetricieni și Ginecologi din Marea Britanie sunt de părere că "femeile care încearcă să rămână însărcinate nu trebuie să evite sarcina după vaccinare". Totodată, și specialiștii Societății de Obstetrică și Ginecologie din România recomandă ca sarcina să nu fie amânată după vaccinare, iar persoanele care rămân însărcinate în intervalul dintre doze să nu evite efectuarea rapelului.









Vaccinul împotriva COVID-19 reduce fertilitatea feminină?

Vaccinul funcționează prin instruirea corpurile noastre să producă anticorpi care se leagă de o proteină virală numită Spike. Acest lucru împiedică virusul să ne infecteze celulele. Afirmația că vaccinul ar putea reduce fertilitatea a venit din ideea că există proteine în placentă care au unele asemănări cu Spike, astfel încât anticorpii care blochează Spike s-ar putea atașa și de placentă. Proteinele virale, însă, și placentare nu sunt suficient de similare încât să ne așteptăm ca acest lucru să se întâmple, iar studiile de laborator au confirmat acum că anticorpii produși în urma vaccinării nu se leagă de proteina umană – sincitina- implicată în dezvoltarea placentei. Puteți citi mai multe despre acest lucru aici. Dacă anticorpii împotriva Spike ar fi cauzat probleme în dezvoltarea placentei, ne-am fi așteptat să vedem o rată mai mare de avorturi spontane la persoanele cu sarcină timpurie care au făcut COVID-19, iar acest lucru nu a fost observat.







Vaccinul împotriva COVID-19 reduce fertilitatea masculină?





Persoanele care sunt îngrijorate de fertilitatea masculină trebuie, de asemenea, să ia în calcul faptul că infecția SARS-CoV-2 în sine reduce calitatea lichidului seminal. În acest studiu, un sfert dintre participanți au avut un număr de spermatozoizi sub limita normală, după COVID-19.





Organizația Mondială a Sănătății îndeamnă femeile care alăptează să se vaccineze împotriva COVID-19.Alăptarea este una dintre cele mai eficiente modalități de asigurare a sănătății, furnizării anticorpilor și protecției împotriva COVID-19 a copilului, iar vaccinarea mamei care alăptează nu prezintă niciun risc pentru mamă și sugarul ei.Nu există niciun risc asociat cu administrarea de vaccinuri inactivate în timpul alăptării și nu au apărut semnale de siguranță la persoanele care alăptează sau la copiii lor. În Marea Britanie, Colegiul Regal de Obstetricieni și Ginecologi recomandă vaccinarea persoanelor care alăptează.Două studii care au căutat ARN mesager din vaccin în laptele matern nu au reușit să îl detecteze. Le puteți citi aici și aici. Un studiu mai recent, care a concentrat mai întâi ARN mesager din lapte, a reușit să-l detecteze la 2 părți pe miliard la 3 din 10 donatori de lapte.O serie de studii au arătat că anticorpii protectori pe care îi produce corpul se secretă în laptele matern la concentrații mari.Alăptarea are multe avantaje pentru mamă și copil și trebuie continuată inclusiv în timpul infecției COVID-19. Virusul care cauzează COVID-19 nu a fost detectat în laptele matern.Potrivit studiilor realizate până în prezent, continuarea alăptării este sigură, cu respectarea măsurilor de precauție recomandate, chiar dacă mama se îmbolnăvește de COVID-19.Mamele care alăptează și care au primit vaccinul au în lapte anticorpi, care ar putea ajuta la protejarea copiilor lor de infecția cu virusul SARS-CoV-2.Femeile însărcinate care se îmbolnăvesc de COVID-19 sunt mai susceptibile de a avea nevoie de terapie intensivă comparativ cu persoanele infectate care nu sunt însărcinate. Conform unui studiu care a urmărit evoluția persoanelor însărcinate în intervalul martie – octombrie 2020 ( când nu erau încă circulante variantele de acum, care se dovedesc a fi mai infecțioase), femeile însărcinate infectate cu COVID-19 prezintă un risc mai crescut de complicații severe ale sarcinii: preeclampsie, eclampsie, sindrom HELLP, terapie intensivă, naștere prematură. Riscul de mortalitate maternă a fost calculat la 1,6%, de 22 de ori mai mare în grupul de femei însărcinate și infectate cu virusul SARS-CoV-2. În rândul femeilor însărcinate cu COVID-19, asimptomatice, aceste riscuri sunt mai scăzute, mai puțin riscul de preeclampsie care rămâne destul de ridicat.Nașterea prematură și pierderea sarcinii sunt mai frecvente decât în mod normal la pacientele însărcinate care se infectează cu virusul SARS-CoV-2, iar bebelușii lor sunt mai predispuși să fie internați în unitățile de terapie intensiva neonatală.Persoanele complet vaccinate au mai puține șanse de a face COVID-19 decât cele nevaccinate, iar acest lucru este valabil și femeile cele însărcinate.A fost studiată imunogenitatea vaccinurilor în rândul persoanelor însărcinate comparativ cu persoane care nu sunt însărcinate și nu au fost observate diferențe între titrurile de anticorpi dobândiți în urma vaccinării sau răspunsul celular în funcție de starea de graviditate.Vaccinurile sunt, de asemenea, foarte eficiente în protejarea împotriva formelor moderate și severe ale bolii. În Marea Britanie, în intervalul februarie – iulie 2021, nicio persoană însărcinată și vaccinată complet nu a fost internată în spital cu COVID-19. În schimb, au fost internate patru gravide vaccinate cu o singura doză și 738 nevaccinate.În Statele Unite, siguranța noilor vaccinuri COVID-19 este monitorizată în mai multe moduri. Unul dintre acestea este un program de supraveghere activ numit V-safe. V-safe recrutează oameni la vaccinare și îi monitorizează în mod activ.Registrul de sarcini V-Safe a înscris 3.958 de participanți în perioada 14 decembrie 2020 – 28 februarie 2021. Până la 30 martie, 827 dintre aceste persoane și-au încheiat sarcina, dintre care 712 cu succes. Rata de evenimente adverse în sarcină fost aceeași la persoanele vaccinate împotriva COVID-19 în timpul sarcinii cu cea din populația generală însărcinată, dar vaccinată.Un studiu realizat în Ontario, Canada, care a utilizat un registru de 30.892 de persoane vaccinate în timpul sarcinii a constatat, de asemenea, că la cele 3.236 care au născut deja de la începutul studiului nu au fost identificate riscuri crescute de pierdere a sarcinii, naștere prematură sau bebeluși mai mici decât ar fi fost de așteptat pentru vârsta lor gestațională.Un studiu mai mic, utilizând un registru de 390 de gravide din Israel, a constatat, de asemenea, că printre cele 57 de femei care au născut în perioada de supraveghere, nu au fost identificate riscuri crescute de pierdere a sarcinii, naștere prematură sau bebeluși mai mici decât s-ar fi așteptat pentru vârsta lor gestațională și nu au avut loc avorturi spontane în rândul participantelor studiului.Două studii suplimentare au comparat rezultatele la naștere pentru bebelușii născuți de persoanele vaccinate, comparativ cu cei născuti de mame nevaccinate. Niciunul dintre aceste studii nu a identificat un risc crescut de reacții adverse la naștere asociate cu vaccinarea. Doar unul dintre studii a analizat și rata de avort spontan, dar fără a constata un risc crescut asociat cu vaccinarea.SUA are, de asemenea, un program de monitorizare pasivă numit VAERS. Acesta colectează informații pe care medicii, pacienții sau familiile lor le raportează. Până la 28 mai 2021, peste 121.000 de gravide au primit fie vaccinul de la compania Pfizer, fie de la compania Moderna, fie de la Janssen în SUA. Au fost raportate 1299 de evenimente adverse la aceste persoane, din care majoritatea au fost efecte secundare ușoare, despre care știm deja că sunt frecvente post vaccinal, inclusiv la persoanele care nu sunt însărcinate.Răspunsul este da. Pentru persoanele care doresc să rămână însărcinate nu există niciun motiv să nu se vaccineze.Vaccinurile împotriva COVID-19 nu reduc fertilitatea.Deși persoanele însărcinate nu au fost incluse în studiile inițiale, iar participanților li s-a cerut să evite sarcina, unele persoane au rămas însărcinate, accidental. Sarcinile neplanificate s-au înregistrat în mod egal atât în grupurile vaccinate, cât și în cele nevaccinate, ceea ce demonstrează că vaccinurile nu au împiedicat sarcina. Persoanele care au rămas însărcinate au fost urmărite îndeaproape și au avut o evoluție normală a sarcinii.În urma autorizării și utilizării pe scară largă a vaccinurilor, au fost colectate date suplimentare despre un posibil efect al acestora asupra fertilității umane. La pacienții cu FIV (fertilizare in vitro), de exemplu, vaccinarea împotriva COVID-19 nu afectează funcția ovariană, calitatea ovulelor, fertilizarea sau rata de succes a sarcinii.La o scară mai largă, aproape 5000 de persoane din SUA au raportat sarcini post-vaccinare până la sfârșitul lunii martie 2021 și aproape 500 de persoane din Ontario au raportat sarcini post-vaccinare până la sfârșitul lunii mai 2021.Răspunsul este nu. În acest moment sunt disponibile trei studii privind calitatea lichidului seminal, înainte și după vaccinare. Vaccinarea nu modifică numărul de spermatozoizi sau calitatea acestora.