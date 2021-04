Comisia de Sănătate, condusă de Nelu Tătaru, singura comisie parlamentară care nu s-a reunit în nicio ședință fizică sau online în acest an. Explicațiile fostului ministru

HotNews.ro a vorbit și cu Nelu Tătaru, pentru a explica motivele care au dus la această decizie. Fostul ministru a motivat că a preluat acest obicei, de a organiza ședințele comisiei exclusiv pe Whatsapp, de la vechea conducere a comisiei: "Este același procedeu care se făcea și în legislatura trecută, în ultimul an (la începutul pandemiei - n.red.), această discuție pe grupul de Whatsapp al comisiei."



O parte dintre membrii comisiei au confirmat pentru HotNews.ro că ședințele comisiei se organizau tot pe Whatsapp și anul trecut, în primele luni ale pandemiei, când președintele Comisiei de Sănătate era Florin Buicu (PSD). La acea vreme însă, parlamentarii și angajații Parlamentului nu erau vaccinați. În plus, o parte dintre membrii comisiei spun că au cerut încă de atunci, fără succes, ca ședințele să se desfășoare măcar pe Zoom.



În plus, Nelu Tătaru mai spune că sala de ședințe a Comisiei de Sănătate este mult mai puțin spațioasă decât a altor comisii. După Paști, fostul ministru promite că ședințele comisiei se vor relua în format mixt - prezență fizică și online.







Toate comisiile parlamentare își anunță programul și ordinea de zi pe site-ul Parlamentului. Nelu Tătaru, doar pe grupul de Whatsapp





Săptămâna aceasta, comisiile parlamentare au afișat pe site-ul Camerei Deputaților programul - data și ora la care se reunesc în ședință - și ordinea de zi. De pe listă lipsește, ca în fiecare săptămână, chiar dacă suntem în plină pandemie, tocmai Comisia pentru Sănătate şi Familie din Camera Deputaților, al cărei președinte este Nelu Tătaru:









Comisia pentru Sănătate şi Familie din Camera Deputaților este singura comisie parlamentară care nu are nici ședințe fizice, nici pe Zoom, chiar dacă la ședințele de plen participă fizic sute de parlamentari. În plus, majoritatea parlamentarilor și a funcționarilor angajați la parlament sunt vaccinați.

Ședințele se țin în scris, pe Whatsapp, însă fără ca proiectele să fie dezbătute sau cu dezbatere foarte sumară. Practic, președintele comisiei, Nelu Tătaru, anunță în scris, pe grupul de Whatsapp, data și ora ședinței și ordinea de zi. Membrii comisiei sunt invitați să își exprime votul pe proiectele aflate pe ordinea de zi, însă fără a le și dezbate, ceea ce ar fi trebuit să se întâmple, în mod normal, în ședintele comisiei, au explicat pentru HotNews.ro câțiva dintre membrii comisiei.



"Se fac ședinte în plen cu sute de oameni și nu faci ședință la comisie cu 15-20 de oameni", acuză Emanuel Ungureanu, subliniind că măsura nu are nicio justificare, în condițiile în care atât parlamentarii, cât și funcționarii de la Parlament, sunt vaccinați împotriva COVID-19.







Tudor Pop, deputat USR-PLUS și membru al Comisiei pentru Sănătate și Familie, acuză faptul că lipsa dezbaterilor riscă să ducă la o "deprofesionalizare" a membrilor comisiei, care sunt puși în situația de a vota proiecte fără a le dezbate. În plus, subliniază Tudor Pop, parlamentarii din Comisia de Sănătate sunt lipsiți, practic, de principala atribuție, pentru care au fost aleși în Parlament: să dezbată modificările legislative și să își poată spune părerea pentru îmbunătățirea acestora.



Faptul că ședințele sunt anunțate exclusiv pe Whatsapp și tot acolo se și desfășoară este confirmat și de Florin Buicu, deputat PSD și fost președinte al Comisiei pentru Sănătate și Familie până astă iarnă, în prezent vicepreședinte al acesteia. Florin Buicu spune că decizia i-a aparținut președintelui comisiei, Nelu Tătaru, care anunță pe Whatsapp data ședinței, ora, ordinea de zi și îi invită pe membrii comisiei să voteze și să își spună parerea pe grupul de Whatsapp. Doar Nelu Tătaru, căruia i-a aparținut decizia, este în măsură să o și explice, mai spune Florin Buicu. După Paști, ședințele Comisiei de Sănătate ar urma să se reia în format fizic sau mixt - cu prezență fizică și prezență pe Zoom - adaugă Florin Buicu, vicepreședintele comisiei.





Nelu Tătaru: "Proiectele de lege se pot dezbate în ședința de plen"





Comisia de Sănătate este cea care avizează pozitiv sau negativ tot ce înseamnă modificări în legislația pe sănătate. Chiar dacă acest aviz este consultativ, rolul președintelui comisiei este unul cheie - el este omul care decide ce proiecte împinge la vot în plenul Camerei și ce proiecte stau cu lunile sau chiar cu anii la sertar. La Comisia de Sănătate din Camera Deputaților spre exemplu, cel mai celebru proiect de lege care zace de ani de zile la sertar este proiectul Legii vaccinării. De aproape 4 ani (din august 2017) acest proiect stă în Parlament fără a ajunge la votul final, în plenul Camerei Deputaților. Nici Nelu Tătaru, venit la conducerea Comisiei de Sănătate după Florin Buicu (PSD) nu a pus proiectul pe ordinea de zi a plenului, pentru vot final.

HotNews.ro a reușit să ia legătura, după multe ore de încercări, și cu Nelu Tătaru, pentru a explica motivele care au dus la această decizie - ședințe exclusiv în scris, pe Whatsapp. Nelu Tătaru a motivat că a preluat acest obicei, de a organiza ședințele comisiei exclusiv pe Whatsapp, de la vechea conducerea: "Este același procedeu care se făcea și în legislatura trecută, în ultimul an (la începutul pandemiei - n.red.), această discuție pe grupul de Whatsapp al comisiei. Sala de ședințe este destul de mică, cea a Comisiei de Sănătate, și am avut două experiențe tare neplăcute, la audierea ministrului Sănătății și pe buget, când nu am avut nicio distanțare și nu s-a respectat nicio regulă în pandemie. Pe grupul de Whatsapp se postează cu o săptămână înainte toate materialele, pe care le vede toată lumea, la comisie sunt săli de studiu individual, separate, unde pot veni membrii comisiei, pot studia material, își pot da opiniile. Iar în ziua în care este programată comisia, este pentru exprimarea votului. Toți colegii mei parlamentari au birouri la comisie unde pot veni și pot discuta orice", a declarat Nelu Tătaru, pentru HotNews.ro.



După Paști, fostul ministru promite că ședințele comisiei se vor relua în format mixt - prezență fizică și online: "În condițiile în care și în București a început să scadă indicele, săptămâna viitoare vom avea studiu individual, pentru că este după Paști, iar peste două săptămâni vom încerca un format mixt - o parte dintre noi să venim la sala de ședință, asigurând oarecum distanțare pentru cei care vor veni, cât și în format online."





De asemenea, fostul ministru al Sănătății afirmă că, deși în comisia de specialitate sunt dezbătute mai puțin, proiectele de lege sunt "se pot dezbate în ședința de plen. În comisie, fiecare dintre membrii comisiei dă un vot după ce studiază materialul. Ce este prost este că în comisie se dă un vot politic. Și am spus că poate reușim ca în Comisia de Sănătate să ne debarasăm un pic de politic și să dăm un vot totuși profesional. În momentul acesta suntem destul de puțini care suntem pe profesie. Comisia are 25 de membri, dar nu toți sunt medici."





L-am întrebat pe Nelu Tătaru dacă a fi medic este o condiție pentru a fi membru al Comisiei de Sănătate. "Este o condiție ca să poți dezbate", a fost răspunsul fostului ministru al Sănătății.



, deputat USR-PLUS, membru al Comisiei de Sănătate și fost vicepreședinte al acesteia, în legislatura precedentă și-a exprimat, de altfel, nemulțumirea față de acest stil de lucru. A propus ca ședințele să se țină măcar pe Zoom și a cerut explicații de la președintele comisiei, Nelu Tătaru, însă fără să primească răspuns.