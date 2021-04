Ioana Mihăilă (PLUS), medic și secretar de stat în mandatul lui Vlad Voiculescu, ar putea fi propusă pentru funcția de ministru al Sănătății / Varianta susținută de USR este Adrian Wiener

Ioana Mihăilă, fost preşedinte PLUS Bihor și medic endocrinolog, secretar de stat în Ministerul Sănătății în mandatul lui Vlad Voiculescu, ar putea fi propunerea PLUS pentru funcția de ministru. Vlad Voiculescu a afirmat vineri dimineață, în prima conferință de presă susținută după demiterea sa, că Ioana Mihăilă va avea tot sprijinul său, în cazul în care va fi desemnată. Potrivit surselor HotNews.ro, USR îl susține pe medicul Adrian Wiener pentru a prelua Ministerul Sănătății, însă PLUS ar vrea să păstreze acest minister, iar Ioana Mihăilă este o variantă, informație admisă și de Vlad Voiculescu.

De asemenea, Ioana Mihăilă a făcut parte din celula de criză PLUS COVID şi a contribuit la programul de guvernare USR-PLUS la capitolul dedicat managementului crizei COVID-19.





De cealaltă parte, primul pe lista USR pentru funcția de ministru al Sănătății este Adrian Wiener, medic și deputat USR-PLUS. Anul trecut, odată cu venirea pandemiei, Adrian Wiener a revenit în Spitalul Județean din Arad, unde lucrase ca medic, și l-a coordonat în primele luni ale pandemiei.



Ioana Mihăilă este fost preşedinte PLUS Bihor și medic endocrinolog și a fost numită la data de 1 februarie secretar de stat în Ministerul Sănătății, în timpul mandatului lui Vlad Voiculescu.Ioana Mihăilă și soțul său, și el medic, au înființat o clinică privată în Oradea.Odată cu fondarea PLUS, Ioana Mihăilă s-a implicat în politică și a devenit președintele organizaţiei judeţene Bihor. Ioana Mihăilă a fost și candidatul Alianţei USR-PLUS la Primăria Oradea.