Câți români au murit în primele 8 luni din acest an față de aceeași perioadă din anul trecut, pe cauze de deces

La solicitarea HotNews.ro, Institutul Național de Statistică ne-a transmis numărul deceselor pe cauze de deces în primele 8 luni din 2019 și 2020. Cifrele seci arată că anul acesta am avut, până la finele lui agust, mai puține decese decât anul trecut. Din luna martie 2020 încoace, lună de lună, decesele cauzate de diabet și de boli ale aparatului respirator (unde intră și coronavirusul ucigaș) au dominat 2020 față de 2019.





Totalul deceselor pe primele 8 luni 2020 față de 2019 arată așa:





Pe cauze de deces (codificarea cauzelor de deces s-a facut conform Clasificării Internaţionale a Maladiilor - Revizia a X-a OMS - ICD 10), datele arată ca mai jos:







Sursa datelor: INS, Statistica demografică.

Sunt incluşi decedaţii care aveau domiciliul sau reşedinţa obişnuită în România.

Datele se referă la decesele inregistrate in perioada ianuarie-august 2020. În luna ianuarie 2020 sunt incluse si decese produse in anul 2019 si inregistrate la Oficiile de stare civila in luna ianuarie 2020.

Datele sunt provizorii fiind repartizate pe luni după data înregistrării fenomenului demografic.

Codificarea cauzelor de deces s-a facut conform Clasificării Internaţionale a Maladiilor - Revizia a X-a OMS (ICD 10).

In lunile urmatoare unele cauze de deces pot suferi modificari ca urmare a verificarilor avute cu INSP.

Datele pentru luna septembrie 2019 vor fi disponiblie după data de 10 noiembrie 2020, după publicarea Comunicatului de presă privind mişcarea naturală a populaţiei, în luna septembrie 2020.

În lunile iulie şi august, în grupa de deces 'alte cauze' sunt incluse şi decese care sunt în curs de codificare la DSP. Acestea vor fi codificate în lunile următoare.





Mai jos aveți diferența dintre numărul deceselor din perioada martie- august 2020 față de 2019 pentru câteva cauze de deces. Barele din dreapta arată cu cât mai multe decese s-au înregistrat în acest an față de 2019 în fiecare lună, pe cauze de deces. Barele din dreapta sunt cele în cazuri decesele din martie-august 2019 au fost mai numeroase.