Ministrul Sănătății a sunat-o pe reprezentanta pacienților cu autism: Mi-a explicat că în conferința de presă a vrut să se refere la autism like behaviour - simptome de autism care apar la copiii instituționalizați sau abandonați

Ea adaugă că "Apreciez faptul că domnul ministru a telefonat personal pentru a explica confuzia, mi s-a părut mult mai uman acest gest decât ce a făcut Ministerul Sănătăţii - România în precizările prin care încercau să acuze scoateri din context și jocuri politice."





În urmă cu două zile, ministrul Sănătății a vorbit, într-o conferință de presă, despre proiectul de OUG ce ar urma să extindă tratamentele din programele naționale de sănătate și la spitalele private. În timp ce vorbea despre numărul insuficient de centre pentru tratarea persoanelor cu tulburări din spectrul autist, în special copii, și oportunitatea ca acestea să poată fi tratate și la clinici private, Victor Costache a afirmat că "Din păcate, datorită acestui fenomen tipic României, plecărilor persoanelor active în străinătate, avem din ce în ce mai multe cazuri de autism."

Victor Costache și-a cerut scuz

Victor Costache și-a cerut scuze marți seară, într-o emisiune la Digi 24, pentru declarația "datorită plecărilor persoanelor active în străinătate, avem din ce în ce mai multe cazuri de autism", subliniind că medicii de la Socola i-au spus că mulți dintre copiii care au "sindroame de tip autism" au fost abandonați de părinți și au plecat în străinătate.







Ministerul Sănătății arată, într-o precizare remisă ierii presei, că informațiile apărute în spațiul public privind declarațiile ministrului Sănătății, Victor Costache, la adresa persoanelor cu tulburări din spectrul autist, sunt "eronate" și că este regretabil că acestea "au fost scoase din context și folosite în lupta politică. Sănătatea nu trebuie să fie târâtă în jocul politic, cu atât mai puțin copiii cu anumite afecțiuni și părinții acestora."









"În acest moment am fost sunată de ministrul Sănătății, domnul Victor Costache. Acesta mi-a explicat că în conferința de presă a dorit să se refere la 'autism like' behaviour, că a vizitat recent spitalul Socola unde a întâlnit multe cazuri de pacienți cu tulburări din spectrul autist cu familii plecate în străinătate și că a fost afectat. De asemenea, m-a asigurat că actualul Guvern va deconta integrat un pachet de servicii pentru pacienții cu tulburări din spectrul autist și a promis o întâlnire cu FEDRA în cursul săptămânii viitoare", a anunțat Ana Dragu, vicepreședintele Federației pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări din Spectrul Autist.Ana Dragu mai spune că ONG-urile din domeniul autismului susțin necondiționat orice demers care are în vedere decontarea la standarde a terapiilor pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist, indiferent de politicienii care le propun/susțin și sperăm ca acest lucru să se întâmple în viitorul cât mai apropiat: "Familiile persoanelor cu tulburări din spectrul autist doresc respect și servicii gratuite esențiale pentru recuperarea și integrarea acestora."Ministrul Sănătății a făcut aceste declarații luni, într-o conferință de presă, în contextul în care Ministerul Sănătății a publicat, în dezbatere publică, un proiect de Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, respectiv modificarea anumitor reglementări necesare funcţionării Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, ce prevede extinderea tratamentelor acordate în cadrul programelor naționale de sănătate și la spitalele și clinicile private. Proiectul de OUG este publicat pe site-ul Ministerului Sănătății și poate fi consultat integral aici. Pacienții asigurați din România, care suferă de boli cronice - precum cancer, infecție cu HIV/SIDA, tuberculoză sau boli cardiovasculare - beneficiază de tratament gratuit în cadrul programelor naționale de sănătate ( lista integrală a programelor naționale de sănătate poate fi consultată aici ).Ministrul Sănătății, Victor Costache, a declarat luni că pacienții români tratați în cadrul programelor naționale de sănătate nu vor plăti niciun ban în plus din buzunar în urma extinderii tratamentului din cadrul programelor și în spitalele și clinicile private. El a adăugat că "de câte ori se reformează ceva în sănătate, se scoate această utopie a privatizării". Victor Costache a subliniat că, potrivit legii, în programele naționale de sănătate coplata este interzisă.Ministerul Sănătății arată, "pentru o corectă informare a publicului, a părinților care au copii cu tulburări din spectrul autist, că ministrul Sănătății a explicat prevederile noilor modificări legislative care urmează a fi luate și care vin în sprijinul acestor persoane."