Situație gravă: Două spitale de copii din București, fără apă caldă și cu calorifere aproape reci de 3 zile

Două spitale de copii din București - Spitalul Marie Curie și Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie Dr. Nicolae Robănescu - nu au apă caldă de 3 zile, iar caloriferele sunt aproape reci. Vineri este a patra zi fără apă caldă în cele două spitale, au confirmat, pentru HotNews.ro, managerii celor două unități medicale, Daniel Buzatu și Liliana Pădure. La Spitalul Marie Curie sunt internați, în acest moment, peste 300 de copii. Cele două spitale au centrală comună, iar de vină este o avarie RADET. Cei doi manageri nu au fost anunțați când s-ar putea rezolva situația.







Daniel Buzatu, managerul Spitalului Marie Curie, a declarat, pentru HotNews.ro, că spitalul a primit pe data de 12 noiembrie o înștiințare de la RADET, potrivit căreia se lucra la remedierea unei avarii, iar termenul de remediere anunțat în înștiințare era de 40 de ore. 3 zile mai târziu însă, cele două spitale tot nu au apă caldă. Daniel Buzatu mai spune că spitalul a încălzit în acest timp apa pentru copii, iar saloanele au fost încălzite cu aer condiționat.





Și managerul Centrului de Recuperare Robănescu, medicul Liliana Pădure, spune că în aceste zile apa pentru copii a fost încălzită, însă situația nu este normală. Liliana Pădure mai spune că astăzi, pentru prima dată după 3 zile, calorifere au început să se încălzească ușor și speră ca în curând să apară și apa caldă.







Problema a fost semnalată în premieră, joi seară, de Emanuel Ungureanu, deputat USR și vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, pe pagina sa de Facebook: "Am fost în vizită acolo la Anastasia, o fetiță din Cluj-Napoca de 5 anișori, care suferă cumplit după un traumatism cranio-cerebral teribil. Am sunat din nou la spital azi, nu venise apa caldă."



"În acest centru de recuperare (Centrul Robănescu - n.red.) sunt îngrijiți copiii care au suferit accidente grave, traumatisme cranio-cerebrale, suferinzi adunati din toate colțurile României, copii foarte fragili! Cum este posibil ca nimeni să nu fie interesat de condițiile de igienă pentru acești copii? Alo, România, un spital din București, capitala României, nu are apă caldă de 3 zile și mamele nu își pot spăla copiii, saloanele nu se pot igieniza corespunzător! Mă aude cineva?", atrage atenția Emanuel Ungureanu.





