Purtătorul de cuvânt al CNAS care a spus că "oamenii mor oricum" admite că a greșit, dar spune că "blocajul platformei online nu impactează sănătatea oamenilor"

Premierul Viorica Dăncilă i-a cerut, joi, ministrului Sănătății, Sorina Pintea, să îi demită pe președintele Casei de Asigurări de Sănătate, Răzvan Vulcănescu, și pe purtătorul de cuvânt al instituției, Daniel Osmanovici."Am greșit. Mi s-a părut atât de revoltătoare speculația jurnalistului că din cauza blocajului temporar al platformei online ar putea muri oameni, încât am reacționat într-un mod total nepotrivit și lipsit de empatie. Pentru cine are răbdarea să asculte declarația mea va înțelege mai bine", a scris joi Daniel Osmanovici, pe pagina sa de Facebook."În ultimele 17 zile, am explicat situația de multe ori și am dat zeci de interviuri. Se poate întâmpla să obosești și să greșești. Îmi pare rău. Dincolo de asta, avem o mare responsabilitate față de sănătatea oamenilor și modul greșit în care m-am exprimat și s-a interpretat nu trebuie să afecteze informația că blocajul platformei online nu impactează sănătatea oamenilor. Toți pacienții sunt și pot fi îngrijiți, chiar și cu sistemul informatic temporar offline", adaugă el.Miercuri, în cea de-a 17-a zi în care sistemul informatic din sănătate nu a funcționat, Daniel Osmanovici a declarat pentru RFI că "oamenii mor oricum. Și cu, și fără sistem."Medicii nu pot să efectueze niciun fel de operațiuni fără să le înregistreze prin cardul național de sănătate, riscând să achite contravaloarea lor din buzunar. În aceste condiții, pacienții care nu reprezintă urgențe ajung să fie trimiși acasă.Daniel Osmanovici este fost jurnalist la Antena 1. În urmă cu un an, a devenit purtătorul de cuvânt al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.Pacienții reclamă că "numai bolnavii în stare gravă mai beneficiază de serviciile medicilor de familie, care oricum riscă să plătească din buzunar operațiunile pe care le fac fără a le putea valida în sistem".Casa Națională de Asigurări de Sănătate este, potrivit ministrului Sănătății, responsabilă pentru funcționarea sistemului informatic. Purtătorul de cuvânt al CNAS, Daniel Osmanovici, promitea ieri, la RFI, că "Mâine, 18 iulie, va fi o primă tentativă de restartare a programului".Daniel Osmanovici mai spunea însă că "Oamenii mor oricum, și cu, și fără sistem."