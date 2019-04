Campanie de informare privind vaccinarea, lansată astăzi: România, țara cu cea mai gravă epidemie de rujeolă din Europa, pe penultimul loc în UE la rata vaccinării

Lipsa informațiilor suficiente, ezitanța la vaccinare, eșecul în a ajunge la grupurile vulnerabile, probleme în aprovizionarea și finanțarea vaccinării și migrația populației, toate acestea constituție bariere cheie în creșterea acoperirii vaccinării împotriva rujeolei, arat[ raportul "Organizarea și furnizarea serviciilor de vaccinare în Uniunea Europeană", realizat pentru Comisia Europeană.Coaliția Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România a lansat, astăzi, campania "Inițiativă pentru viitor #vaccinareinformareviitor".România se situează în penultimul loc în Uniunea Europeană ca rata de acoperire cu prima doză de vaccin împotriva rujeolei cu 86%, în vreme ce Italia este pe ultimul loc cu 85%. Ungaria are o rată de acoperire de 99%, iar media europeană este de 93,5%.În România au fost raportate până la data de 29 martie 2019 16.293 cazuri de rujeolă, din care 62 de decese, potrivit Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică. Doar în ultima săptămână 82 de cazuri noi au fost înregistrate în 10 județe și București."Ca pacienți cu boli cronice știm cel mai bine cât este de importantă este prevenția și vaccinarea. Știm că așa ne putem proteja și, la rândul nostru putem fi protejați. Ca pacienți cu afecțiuni cronice avem nevoie ca populația să fie informată în mod corect și complet despre vaccinare, așa că noi facem primul pas. Vaccinarea constituie o temă importantă de sănătate publică, pe care dorim să o readucem în discuția publică și îi invităm alături de noi pe toți cei care doresc să susțină acest demers, profesioniști, organizații profesionale sau societăți științifice, pacienți, aparținători, părinți. Avem nevoie ca vocea noastră să fie mai puternică și vă invităm să ne fiți alături în acest demers", afirmă Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România.În România a fost declarată, în urmă cu doi ani și jumătate, epidemie de rujeolă. În cei doi ani și jumătate, rujeola a provocat 62 de decese, majoritatea victimelor fiind copii nevaccinați.În plus, proiectul legii vaccinării, elaborat de Ministerul Sănătății și trimis în Parlament în vara anului 2017, în mandatul de ministru al Sănătății al lui Florian Bodog, este blocat în Parlament de peste un an și jumătate. Proiectul de lege a trecut rapid de Senat, însă este blocat din toamna anului 2017 la Comisia de Sănătate din Camera Deputaților.