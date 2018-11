Medicul Dan Grigorescu, coordonator de rezidențiat, propune modificarea legislației după cazul Florin Busuioc: "E momentul ca România să introducă modelul european de recunoaștere a responsabilităților rezidenților"

"Este vorba despre un medic rezident în ultimul an la Cardiologie, care a făcut parte din echipa care a efectuat intervenția în noaptea precedentă. Medicul rezident nu a participat singur, nu el a făcut intervenția de unul singur, el a participat în cadrul unei echipe formată din medic primar cu atestat de cardiologie intervențională și un alt medic, specialist cardiologie cu atestat european de electrofiziologie. Este o echipă de specialiști care poate să facă această intervenție și trebuie subliniat că acești medici nu sunt la prima intervenție de acest gen, ei au o experiență în efectuarea unei astfel de intervenții", a precizat marți, pentru HotNews.ro, Cristina Geormăneanu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgenţă din Craiova.











S-a făcut mare tevatură pe subiectul intervenției de urgență în domeniul cardiologiei internaționale pe care o echipă de medici din SCJU Craiova au efectuat-o acum câtva timp, forțați de notorietatea pacientului în cauză. Zic "forțați" (și consider că o fac corect), pentru că până la acest moment organizarea activității din acea structură (STEMI) nu cuprindea și acordarea de servicii medicale în regim de permanență. Nu din lipsă de resurse materiale, ci de personal!





Deși palierul cel mai inflamat al discuțiilor a fost reprezentat chiar de această limitare a resursei de personal (de parcă mai e vreo mirare că am ajuns să avem unde, să avem cu ce, dar să nu mai avem cu cine!), cea mai periculoasă consecință a celor relatate și lansate în primele momente în spațiul public (chiar și numai virtual!) a fost aceea că intervenția de specialitate ar fi fost realizată (repet, prin forța împrejurărilor!), de o echipă formată doar din medici rezidenți.







Acesta este și rolul acestei postări. Pentru că a venit, în sfârșit, momentul pentru ca să adoptăm și în România modelul european avansat de acordare succesivă de competențe, și implicit, recunoscute oficial ca responsabilități profesionale, medicilor rezidenți. În calitatea mea de coordonator de rezidențiat în chirurgie plastică, solicit activarea pe acest subiect a tuturor comisiilor de specialitate aflate sub coordonarea Ministerului Sănătății! E drept că, adoptând modelul european vor apărea niște "tulburări" în relația dintre medicii rezidenți și cei care îi pregătesc ("prietenii știu de ce"!), dar nu mai putem amâna "sine die" (sau "ad calendas graecas", pentru cine dorește) inițierea rezolvării acestei probleme. Care, iată, devine din ce in ce mai acută pe măsură ce sistemul de stat de urgență se depopulează cu o viteză incredibilă. E drept că reintroducerea log-book-ului ("registrul" activității reale a rezidentului), care ar putea certifica nivelul de competență obligatoriu de atins la un moment dat de fiecare medic rezident în parte, vă genera, de asemenea, scoaterea din zona confortabilă a unora dintre conducătorii de rezidențiat, care vor trebui să "dea pacienți" în deplină responsabilitate rezidenților, evident, pe care să-i supervizeze personal!





În concluzie, deci!







Doamnă Ministru al Sănătății, a sosit momentul unei mari schimbări de paradigmă pe care s-o determinați și s-o girați instituțional, cu implicarea Parlamentului (căci vor fi necesare schimbări ale unor prevederi legislative) și a reprezentanților de la nivel național ai Colegiului Medicilor.





Noi vă stăm la dispoziție. Cu bună-credință!





Ce ziceți? Are you in?"









Citește și:









Dan Grigorescu consideră că "reintroducerea log-book-ului ('registrul' activității reale a rezidentului), care ar putea certifica nivelul de competență obligatoriu de atins la un moment dat de fiecare medic rezident în parte" este necesară, chiar dacă "va genera, de asemenea, scoaterea din zona confortabilă a unora dintre conducătorii de rezidențiat, care vor trebui să 'dea pacienți' în deplină responsabilitate rezidenților, evident, pe care să-i supervizeze personal!"Reacția medicului Dan Grigorescu vine după ce în presă s-a speculat, ieri, că actorul Florin Busuioc, care a suferit un infarct marți seară, la Craiova, ar fi fost operat de un medic rezident, lucru care este ilegal în România, în acest moment. Informația a fost infirmată de ministrul Sorina Pintea, dar și de Spitalul Județean de Urgență din Craiova, care au precizat că rezidentul respectiv a făcut parte dintr-o echipă de 3 medici care l-au operat pe Florin Busuioc."Propun să regândim cât mai rapid legislația, doamnă Ministru al Sănătății!Prima autoritate care a sesizat acest pericol a fost reprezentat de Ministrul Sănătății. Doamna Sorina Pintea a făcut rapid precizarea că din echipă a făcut parte (conducând, de altfel, și intervenția) un medic specialist în domeniu. Ceea ce era obligatoriu conform legislației naționale în vigoare.Discutând la rece și rămânând strict în cadrul legal actual, efectuarea unui act medical doar de către unul sau de mai mulți medici rezidenți constituiți într-o echipă, nu e deloc în regulă. E chiar o încălcare a legii! Atât timp cât medicul rezident în indiferent care specialitate nu are responsabilitate medico-legală deplină pentru activitatea sa (nefiind de altfel nici deținător de ALP - autorizație de liberă practică), orice pacient sau reprezentant al statului ori al instituției sanitare în care "s-a petrecut acțiunea" se poate îndrepta împotriva lui(lor) pentru "practicarea fără drept a profesiunii medicale" și/sau pentru "punerea în pericol a vieții/sănătății persoanei". Sunt de notorietate cazurile în care, peste hotare, au fost judecate (în detrimentul personalului medical implicat) astfel de acuzații lansate ulterior de pacienți care au fost salvați (chiar de la moarte!) de unii care nu aveau legal și pe deplin dreptul de a face ceea ce făcuseră în avantajul pacientului. Pare ciudat, pare nedrept, dar... "dura lex"! De aceea doamna ministru Sorina Pintea a lansat rapid în spațiul public precizarea privind existența în echipa de cardiologie internațională a unui medic specialist, fiind fie sfătuită să facă acest lucru, fie realizându-l în deplină cunoștință de cauză. Că această lipsă a precizării gradului de responsabilitate a medicilor rezidenți în situațiile în care nu sunt asistați de medici de specialitate, este una din marile probleme de management a resursei umane în România, asta este o altă mare problemă care ar trebui abordată în spirit european de cei care sunt în măsură s-o facă. Să-i determinăm, deci!Dar e nevoie că această schimbare de abordare să se întâmple cât mai curând!